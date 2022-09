Psychologie : qu'est-ce que la dictature du bonheur et comment y échapper ?

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, David Salinas Légende image, Le psychologue espagnol David Salinas conteste des idées telles que "si je suis triste, c'est parce que je suis malheureux". Et si j'échoue, c'est parce que je suis un loser'

C'est dans l'un de ces moments sombres où les choses ne semblent pas aller si bien que le psychologue espagnol David Salinas s'est rendu compte qu'il était fatigué de l'injonction sociale de devoir toujours être bien, surtout quand une si grande partie de son travail est liée à la santé des gens.

De là est venue l'idée d'écrire le livre La Dictadura de la Felicidad ("La Dictature du Bonheur", en traduction libre), qui l'a amené à dire : "Je suis triste... et j'en suis heureux". !"

A première vue, on pourrait écarter l'idée de lire un livre qui défend la thèse qu'il est normal de "se réjouir d'être triste", ou de se contenter d'avoir une vie malheureuse.

Mais l'auteur prévient, bien sûr, que le livre ne suit pas cette voie. Ce qu'il reproche, c'est "l'injonction" de devoir "être heureux" à tout prix, dans le contexte d'une industrie du bonheur en plein essor alimentée par une avalanche de livres d'auto-assistance, avec des recettes pour atteindre ce supposé bien-être permanent.

Las de devoir "être heureux" (une construction mentale qui, selon lui, est fausse, puisque le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un état transitoire), Salinas, 42 ans, analyse ses expériences professionnelles dans son cabinet à Malaga, en Espagne, et aborde les principaux mythes sur l'idée de bonheur, dans cette interview accordée à BBC News Mundo (le service espagnol de la BBC).

Il croit qu'en détruisant ces mythes, il est possible de profiter davantage de la vie.

BBC : Vous êtes un professionnel travaillant dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale. Pourquoi avez-vous choisi cette voie et pas les autres écoles de psychologie existantes pour soigner vos patients ?

David Salinas : Parce que c'est un type de thérapie plus centré sur le passé, comme la psychanalyse. J'essaie d'être éclectique et je pense que le travail des autres écoles de thérapie est aussi très important.

Mais parfois, les gens viennent en thérapie à la recherche de ressources, de solutions et d'aide, à la recherche d'outils qui leur permettent de mieux faire face à la vie quotidienne.

BBC : Avec cette approche thérapeutique, vous avez également écrit votre livre, The Dictatorship of Happiness. C'est quoi cette dictature ?

Salinas : Tout le monde peut comprendre la dictature du bonheur comme quelque chose de différent. Je le comprends comme une imposition socioculturelle, selon laquelle il semble qu'il faut toujours être bien et que les gens n'ont pas le droit d'être mauvais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Il semble que nous vivons dans un monde où vous n'êtes pas autorisé à vous sentir mal", déclare un expert

Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement d'avoir toujours besoin d'être bien, mais de toujours chercher le bonheur. Avec cela, nous devons toujours être à la recherche d'un stimulus qui nous donne du bonheur.

Pour cette raison, les gens se sentent très sous pression et, paradoxalement, lorsqu'une personne se sent sous pression, elle ne se sent pas heureuse. Il semble que nous vivons dans un monde où se sentir mal n'est pas autorisé. Si vous vous sentez mal, c'est comme si vous aviez échoué en tant qu'individu.

BBC : Mais si vous regardez les choses d'une autre manière, les gens ont un besoin constant de se sentir mieux, c'est une aspiration humaine presque universelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une imposition externe. Avant cette interview, par exemple, un collègue m'a dit : "Oh non, un autre écrivain qui va dire que c'est bien d'être malheureux — ça suffit, je veux être heureux !"

Salinas : Oui, j'ai reçu des critiques comme celle-ci, mais la plupart des commentaires vont dans le sens opposé : des gens qui disent : « Arrêtez de me dire ce que je dois faire pour être heureux ».

Nous en avons assez des messages positifs, de la littérature qui vous dit ce que vous devez faire pour vous sentir heureux. Et ce que nous obtenons avec cela, c'est que les gens se concentrent trop sur eux-mêmes et sur la poursuite de leur bien-être.

Mais, lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous réalisez également vos besoins, vos limites, vos complexes et vos traumatismes, car nous ne pouvons pas être parfaits. C'est normal d'avoir tout ça. Bien sûr, je veux aussi être heureux, mais je veux être heureux avec la conscience que je n'atteindrai pas le bonheur absolu, ni un bonheur permanent, car cela n'existe pas.

Nous acceptons le message que si nous suivons une certaine feuille de route dans la vie, si nous suivons quelques conseils, nous atteindrons le bonheur éternel.

BBC : Vous dites que cette idée du bonheur est imposée. Par qui?

Salinas : Le bonheur est devenu un business. Livres, conférences et congrès abordent le bonheur comme un business. Et je ne pense pas que ce soit si mal, car si d'autres choses moins importantes sont vendues, pourquoi ne pas vendre du bonheur ?

Le fait est qu'il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas vendre aux gens un modèle de vie idéaliste qui n'est pas réaliste. Vous pouvez dire aux gens que c'est bien de faire des choses pour se sentir bien et apprendre à grandir en tant que personne, mais tout n'est pas basé sur le bonheur.

Crédit photo, David Salinas Légende image, "Je suis sûr que, pour être heureux, il faut apprendre à être malheureux", dit Salinas

Je suis sûr que pour être heureux, nous devons apprendre à être malheureux, nous devons apprendre à nous mouvoir dans les marécages du malheur. Tout n'est pas joli ou simple, mais ça va.

Si vous vous permettez de vous sentir mal, d'être frustré et d'avoir des incertitudes, vous pouvez traverser ces marécages de malheur et atteindre des états de bonheur. Parce que le bonheur n'est que cela, un état.

BBC : Vous dites que parfois vous êtes heureux d'être malheureux. Cette phrase ne peut-elle pas sembler contre-intuitive ?

Salinas : Cela m'est venu à l'esprit à un moment de crise dans ma vie — parce que nous, les psychologues, avons aussi nos crises, comme tout le monde — à un moment où je ne me sentais pas bien.

C'est à ce moment-là que j'ai pensé : je suis triste... et j'en suis heureux ! La vérité est que je me sentais très bien, parce que ce que je me disais vraiment, c'est que mon état d'esprit ne constitue pas mon identité.

Nous avons tendance à construire notre identité autour des choses qui nous arrivent et de ce que nous ressentons à leur sujet. Donc si je suis triste, c'est parce que je suis malheureux. Si j'échoue, c'est que je suis perdant. C'est totalement nocif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Le bonheur n'est pas quelque chose d'immuable et il est important d'en tenir compte"

Je peux échouer et cela ne signifie pas que je suis un échec. Et, bien sûr, je peux me sentir mal et cela ne veut pas dire que je suis malheureux. Ce sont simplement des moments ou des étapes de la vie et nous pouvons les surmonter.

Pour moi, le bonheur est un état et, par conséquent, il est transitoire. C'est un état d'esprit subjectif, dans lequel la personne se sent plus ou moins heureuse, selon l'évaluation qu'elle fait de sa vie en ce moment.

Par conséquent, le bonheur n'est pas quelque chose d'immuable et il est important d'en tenir compte. Être triste un instant ne me rend pas malheureux. Cela fait de moi un être humain, et en tant qu'être humain, je ressens aussi du malheur.

BBC : Mais les patients viennent dans votre cabinet en quête de bien-être, cherchant à se sentir plus heureux. Que faites-vous dans votre consultation ?

Salinas : Dépend de chaque cas. Je travaille surtout avec des problèmes d'anxiété et de dépression, mais il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils se sentent mal et veulent se sentir mieux. L'un des mantras qui fonctionne le mieux pour mes patients est de leur permettre de se sentir mal.

Parfois, nous avons des problèmes de stress et nous avons peur de la peur elle-même, car nous ne nous permettons pas de ressentir des émotions. Être nerveux, par exemple, est normal car nous devons relever des défis dans notre vie quotidienne et nous devenons nerveux.

Il en est de même de la tristesse. Nous sommes très en colère contre la tristesse, comme si être triste était réservé aux personnes déprimées, mais c'est une chose humaine.

BBC : Mais quand les gens acceptent qu'ils ont le droit de se sentir mal et que se sentir mal est humain, ce n'est pas nécessairement une pathologie. Quel genre de ressources utilisez-vous pour qu'ils se sentent mieux?

Salinas : Cela dépend vraiment de la personne. Il est très important, par exemple, d'avoir de l'activité, de l'exercice et du mouvement. Parfois, on rentre trop dans notre esprit et il faut en sortir, pour se rendre compte qu'on a aussi un corps et qu'il est très important de bouger le corps, à cause de l'impact que cela a sur le système nerveux.

L'autre problème est de socialiser, de parler, d'être avec d'autres personnes, ce qui est également très important. Et, selon les cas, j'enseigne également des techniques de relaxation, de pleine conscience et comment mettre toute son attention dans le moment présent.

De la même manière qu'il est important de laisser de l'espace pour se sentir mal, il est également important de générer des émotions telles que la joie et de rechercher des ressources qui nous aident à ressentir plus de joie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Pour parler de bonheur, il faut aussi parler de malheur, c'est-à-dire de ce que l'on fait du côté obscur de la vie"

J'essaie aussi d'aider les gens à se sentir plus heureux, mais de manière à ce que la personne se demande ce qui peut l'aider à se sentir mieux et ce qu'elle peut faire pour gérer ce qui l'aggrave.

Pour parler de bonheur, il faut aussi parler de malheur, c'est-à-dire de ce que l'on fait du côté obscur de la vie.