Guerre en Ukraine : la Russie admet des erreurs de mobilisation

il y a 20 minutes

Selon un certain nombre d'experts militaires occidentaux et ukrainiens, la décision de M. Poutine de rappeler les réservistes montre que les troupes russes échouent gravement sur le champ de bataille en Ukraine, plus de sept mois après que Moscou a lancé son invasion.

Un certain nombre d'incendies criminels ont également été signalés dans des centres de recrutement et d'autres bâtiments administratifs à travers la Russie.

Certaines limites d'âge et d'invalidité s'appliqueraient, selon le décret de mobilisation. Il ne fournit pas d'autres détails. On pense que les hommes âgés de 18 à 60 ans - et dans certains cas même plus âgés - pourraient être mobilisés.