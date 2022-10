Mode : la raison chimique pour laquelle les jeans d'origine étaient bleus (et pourquoi ils sont appelés jeans ou denim)

Bien que leur utilisation soit limitée dans quelques endroits du monde, ils semblent être partout, de l'Azerbaïdjan au Zimbabwe, du Groenland au nord aux villes les plus au sud du Chili.

En fait, selon le Global Denim Project, qui a analysé l'histoire, la portée, l'économie et les conséquences de la domination mondiale du denim, la majorité de la population mondiale porte au moins un vêtement en denim, quel que soit le jour de l'année.

Les historiens débattent encore de son lieu de naissance, mais l'une des opinions les plus répandues est qu'il s'agit de Nîmes, en France.

Les tisserands de Nîmes tentaient de reproduire un tissu de coton robuste connu sous le nom de "jean fustian", un tissu médiéval robuste de coton et de lin fabriqué à Gênes, qui s'écrivait Gene ou Genes et, dans la France du milieu du XVIe siècle, Jean.

Bien qu'ils aient échoué, ils ont réalisé qu'ils avaient mis au point un tissu unique et résistant comme aucun autre.

Il s'agissait d'un sergé de coton tressé qu'ils réalisaient en faisant passer la trame sous les fils de chaîne (les fils qui sont disposés parallèlement les uns aux autres sur le métier à tisser pour former un tissu).

Ils utilisaient l'indigo, l'un des plus anciens colorants, pour teindre les fils de chaîne en bleu, tout en laissant aux fils de trame leur couleur blanche naturelle.

Ce procédé a donné au tissu une couleur bleue unique d'un côté et blanche de l'autre.

On l'appelait Serge de Nîmes ou sergé de Nîmes. L'élément clé, dans ce cas, est que, au 17ème siècle, il est entré dans la langue anglaise sous le nom de "twill denim".

Une intuition

Un produit similaire au denim existait donc depuis un certain temps, teint avec de l'indigo provenant des plantations en Inde.

Mais les jeans tels que nous les connaissons sont apparus un peu plus tard, avec la rencontre d'un Letton, Jākobs Jufess, et d'un Allemand, Löb Strauß.

Comme beaucoup de nouveaux immigrants aux États-Unis au XIXe siècle, ils ont changé de nom à leur arrivée : Jacob Davis et Levi Strauss.

Il avait l'intuition que s'il prenait un morceau de petit rivet métallique et le plaçait aux points de tension d'un pantalon, juste autour de la poche, il pourrait créer un pantalon très durable.

Le pantalon a été si bien accueilli qu'il a commencé à en parler et a reçu tellement de demandes qu'il a décidé d'écrire à son fournisseur de tissu, Levi Strauss à San Francisco, pour lui demander s'il était intéressé par l'obtention d'un brevet.

Strauss saute sur l'occasion, invite Jacob Davis à s'installer à San Francisco et, ensemble, ils fabriquent les premiers jeans du monde.

Cette couleur qu'ils ont...

À l'origine, ils proposaient deux variétés : toile marron et denim bleu.

Selon l'historienne Lynn Downey dans "A Short History of Denim", la raison en est probablement que "dès que quelqu'un portait un jean, expérimentait (...) comment il devenait plus confortable à chaque lavage, il ne voulait pas de ceux en toile, parce qu'avec ceux-là, on avait toujours l'impression d'avoir une tente".