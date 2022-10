Recherche scientifique : 4 des études les plus folles jamais publiées

La curiosité humaine est infinie.

Et le corpus de connaissances collectives est alimenté par la recherche scientifique.

Certaines études repoussent les limites de la connaissance humaine, avec des travaux si révolutionnaires qu'ils sont récompensés par des prix Nobel. Mais d'autres sont tellement inhabituels ou triviaux qu'ils reçoivent les tristement célèbres prix Ig Nobel.

Mais entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables études publiées qui ajoutent des grains de sable à ce qui deviendra un jour une montagne. Y compris certaines qui, au départ, semblaient drôles et qui, en fin de compte, se sont avérées être bien plus qu'une simple blague académique.

Ce qui semble être le cas des trois études ci-dessous.

1. Page vierge

L'échec est un élément essentiel et inévitable de la recherche. Elle fait partie intégrante de la méthode scientifique : vous observez quelque chose, formulez une hypothèse et la testez. Bien sûr, l'hypothèse est souvent fausse.

Puis vous essayez à nouveau, encore et encore.

Même si vous ne trouvez rien au bout du compte, ce que vous avez fait est précieux car vous avez au moins écarté des options. C'est pourquoi il n'est pas rare que des scientifiques publient des études sur leurs recherches ratées.

Et en 1974, Dennis Upper, de l'hôpital de l'administration des vétérans du Massachusetts, l'a fait.

Ses travaux ont été publiés dans le Journal of Applied Behavior Analysis, le journal de la société américaine d'analyse comportementale expérimentale.

Le titre de l'étude : "Failure to self-treat a case of creative block" qu'on peut traduire par "Echec de l'autotraitement d'un cas de blocage créatif".

Et le contenu de la recherche : la preuve la plus complète possible... une page blanche.

Cette étude, comme beaucoup d'autres publiées dans des revues scientifiques, a fait l'objet d'un examen par les pairs - une évaluation par un ou plusieurs experts dans le domaine afin d'évaluer la qualité, la faisabilité et la rigueur scientifique du travail.

Normalement, les avis de ces évaluations par les pairs restent secrets, mais étant donné le caractère exceptionnel de cette recherche, la revue a décidé de publier le commentaire de la personne qui a donné l'avis A.

"J'ai étudié ce manuscrit très attentivement avec du jus de citron et des rayons X et je n'ai pas détecté un seul défaut dans la conception ou le style d'écriture. Je suggère qu'il soit publié sans changement", peut-on lire dans l'avis.

"Il s'agit clairement du manuscrit le plus concis que j'ai jamais vu, mais il contient suffisamment de détails pour permettre à d'autres chercheurs de reproduire l'échec du Dr Uppers.(*)"

"Comparé aux autres manuscrits que vous m'envoyez, qui contiennent tant de détails compliqués, celui-ci a été un plaisir à examiner."

"On peut sûrement trouver une place pour cet article dans le journal, peut-être dans la marge d'une page blanche ?".

(*Rappelons que la reproduction des expériences est essentielle pour les valider).

2. Catastrophique

Il y a des échecs et.... il y a des choses encore pires.

Des choses qui vous font vous demander pourquoi vous avez décidé de publier un article qui ne prouve pas exactement ce que vous vouliez.

En 2002, une équipe de chercheurs a rédigé un article intitulé "The effects of blue food dye on the caterpillar species Vannessa cardui".

Crédit photo, Getty Images

L'étude visait à déterminer si l'ajout de colorants alimentaires à la nourriture des chenilles modifiait la couleur des ailes des papillons.

Un peu comme ce qui arrive aux personnes qui mangent trop de carottes et dont la peau devient orange, ou lorsque vous ajoutez de l'aniline à l'eau d'un vase et que les fleurs changent de couleur.

Malheureusement, les résultats de l'étude n'ont pas été concluants, ce qui, comme nous l'avons déjà établi, ne l'empêche pas d'avoir une certaine valeur.

Jusqu'à ce que vous lisiez la section de l'article intitulée "Discussion".

La section déclare en toute honnêteté : "Notre expérience a connu de nombreux problèmes, ces problèmes ont affecté nos résultats."

Ils l'étaient :

- Premièrement, nous n'avons pas enregistré tous nos résultats correctement.

- Ensuite, nous avons mal calculé le nombre de papillons morts dans chaque groupe.

- Ensuite, nous avons mélangé les dates.

- Ensuite, nous avons mélangé les étiquettes et les emplacements des différents groupes.

- Nous avons ensuite constaté que les étiquettes étaient correctes.

- Puis certains des papillons sont tombés de leurs récipients.

- Et puis un des membres de notre groupe a renversé le conteneur du groupe témoin.

Il conclut : "Toutes ces erreurs ont affecté nos résultats d'une manière ou d'une autre."

3. Les pingouins et les fèces

Cependant, tout n'est pas un échec - parmi les nombreux exemples d'études bizarres, il y a celles qui, techniquement, mettent en place des recherches réussies.

Une de ces recherches dont on se demande si c'est vraiment ce que les auteurs avaient en tête lorsqu'ils ont décidé de devenir scientifiques.

L'étude a été publiée dans la revue scientifique Polar Biology et s'intitule "Pressures produced when penguins poop : calculations on bird defecation" ("Pressions produites lorsque les pingouins font caca : calculs sur la défécation des oiseaux".)

Crédit photo, Getty Images

Les chercheurs ont constaté que "les manchots barbus et adélie génèrent une pression considérable pour expulser leurs fèces du bord du nid".

Ils ont calculé ces pressions à la fois pour "l'expulsion d'une matière aqueuse" et pour "l'expulsion d'une matière à viscosité plus élevée semblable à celle de l'huile d'olive".

Ils ont conclu que "les forces en jeu, qui sont bien supérieures à celles connues chez l'homme, sont élevées, mais ne conduisent pas à un écoulement turbulent qui gaspille l'énergie."

Et ils ont laissé une porte ouverte à d'autres recherches sur le sujet : "Que l'oiseau choisisse délibérément la direction dans laquelle il décide d'expulser ses fèces ou que cela dépende de la direction dans laquelle le vent souffle au moment de l'évacuation, ce sont des questions qui doivent être abordées dans une autre expédition en Antarctique."

On ne peut jamais faire trop de recherches

Les questions relatives à la capacité de certains animaux à tirer des jets intriguent profondément les scientifiques, à en juger par un autre exemple.

Parfois, les scientifiques sont déconcertés.

Crédit photo, Getty Images

En 2008, le personnel de l'aquarium Sea Star en Allemagne a eu un problème : à la fin de la journée, il était parti en laissant tout en ordre. Mais le lendemain matin, "quand nous sommes arrivés, tout était calme. Rien ne fonctionne", explique Elfriede Kummer, directrice de l'aquarium.

Certains membres du personnel ont passé la nuit à l'aquarium pour observer ce qui se passait. Mais ils n'ont rien vu. Finalement, ils ont décidé d'installer des caméras.

Et ils ont découvert que, chaque nuit, Otto, une pieuvre de 6 mois, grimpait sur le côté de son réservoir et pulvérisait de l'eau sur une ampoule de 2 000 watts placée au-dessus d'elle dès qu'elle était seule dans la pièce.

Elle pouvait expulser suffisamment d'eau non seulement pour court-circuiter le courant, mais aussi pour faire tomber tout le système électrique du bâtiment.

Dans un laboratoire de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande, une autre pieuvre a fait le même tour... tellement de fois que le coût de la réparation des dégâts a obligé le laboratoire à relâcher la pieuvre dans la mer.

Les pieuvres n'aiment pas les lumières vives et projettent de l'eau sur tout ce qui les dérange.

Ceci avait déjà été découvert par Peter B. Dews, considéré comme le principal fondateur de la discipline de la pharmacologie comportementale, et qui a analysé ce thème dans un article paru en 1959 dans le Journal of Experimental Analysis of Behavior.

À l'époque, certains trouvaient peut-être curieux qu'il ait passé autant de temps à observer les pieuvres, car nous ne savions pas encore grand-chose de ces êtres merveilleux.