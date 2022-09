Nutrition : les 5 principaux avantages des aubergines pour la santé

Pleines de vitamines, de minéraux et de fibres alimentaires, les aubergines sont un excellent choix pour les salades, les ragoûts et autres plats. Jo Lewin, nutritionniste diplômée, présente les avantages pour la santé et l'histoire de cet ingrédient polyvalent.

Qu'est-ce qu'une aubergine ?

Outre la variété violette classique, les aubergines sont disponibles dans d'autres couleurs, notamment la lavande, le vert jade, l'orange et le jaune, et sont également disponibles dans une gamme de formes et de tailles. La variété d'aubergine la plus populaire ressemble à un gros œuf en forme de poire.