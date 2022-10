Pierre de Rosette : ce qui a été déchiffré

"C'est une pierre grise, de la taille d'une de ces grandes valises que les gens transportent sur des roulettes dans les aéroports, et les bords rugueux montrent qu'elle a été brisée d'une pierre plus grande, les fractures traversant le texte qui couvre un côté. Et quand vous lisez ce texte, c'est assez ennuyeux aussi : c'est surtout du jargon bureaucratique sur les concessions fiscales".

C'est ainsi que Neil MacGregor, alors directeur du British Museum, a décrit la pierre de Rosette en 2010 pour un programme de la BBC. Toutefois, M. MacGregor a ajouté que ce "morceau de granit monotone" était le protagoniste d'histoires fascinantes, telles que la lutte pour la survie des rois grecs qui ont régné sur l'Égypte après Alexandre le Grand, ainsi que la compétition entre l'Angleterre et la France pour le Moyen-Orient.

Mais il y a une histoire qui est la plus fascinante de toutes et celle qui a fait de cette pierre l'un des objets les plus précieux d'un musée, la course au déchiffrage des hiéroglyphes égyptiens, qui a maintenant 200 ans.

1) Que sont les hiéroglyphes et pourquoi étaient-ils si difficiles à déchiffrer ?

Ces signes de la civilisation égyptienne, qui à l'origine représentaient visuellement un objet mais se sont ensuite transformés en mots, ont été reproduits pendant des milliers d'années, à partir de 3000 avant J.-C., sur des statues, des tombes et des papyrus.

Mais si la fascination pour cette culture a perduré dans le temps, grâce à ses monuments étonnants - comme les pyramides - et aux références à l'Égypte ancienne dans la Bible ou les textes classiques gréco-romains, les hiéroglyphes ont cessé d'être utilisés au IVe siècle de notre ère.

Le mystère de leur signification s'est poursuivi jusqu'à ce qu'une pierre, brisée et grise, avec un texte terne, devienne "L'objet qui a déchiffré le code de la manière dont les anciens Égyptiens ont rendu leur langue possible", comme le décrit Ilona Regulski, conservatrice de la collection de papyrus du British Museum.

Comme l'a expliqué Richard Parkinson, professeur d'égyptologie au Queen's College de l'université d'Oxford, à la BBC, avant la pierre de Rosette, la compréhension des hiéroglyphes était minimale, car leur utilisation s'est arrêtée vers 390 après J.-C. et toute connaissance de leur lecture a été perdue.

"L'Europe n'avait qu'un accès très limité aux monuments égyptiens et se fiait aux références faites par les Grecs et les Romains lorsqu'ils visitaient l'Égypte", explique M. Parkinson, ajoutant que ces sources classiques ont suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les Européens au fil des ans - notamment ceux qui espéraient accéder aux connaissances et à la philosophie de cette ancienne civilisation - mais qu'elles étaient insuffisantes pour déchiffrer la signification de ces signes.

Selon ce professeur d'égyptologie, le principal problème est que les Européens ont compris les hiéroglyphes exclusivement comme des idéogrammes, c'est-à-dire des signes qui font référence à des concepts et à des idées, mais pas à des sons, ce qui n'était que partiellement vrai.

Selon M. Parkinson, ces premières tentatives de déchiffrage des hiéroglyphes ne tenaient pas compte du fait que le système hiéroglyphique égyptien est un mélange de signes basés sur des images - représentant des catégories, des idées et des mots - et de signes phonétiques.

Jean-François Champollion, l'homme qui a finalement déchiffré les hiéroglyphes en 1822, dira qu'il s'agit d'un système complexe : "Une écriture à la fois entièrement figurative, symbolique et phonétique, dans le même texte, dans la même phrase, voire dans le même mot".

En 1798, les troupes de Napoléon ont envahi l'Égypte. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés d'une équipe de chercheurs, héritiers du besoin de comprendre la civilisation égyptienne ancienne.

Un an plus tard, près du village d'el-Rashid (Rosetta), des soldats français ont trouvé une pierre en creusant les fondations de l'extension d'un fort.

"C'était une sorte de moment "Eurêka !": les personnes qui l'ont trouvé ont su très tôt que c'était important, la pierre a été sauvegardée et des copies à l'encre du texte ont été faites et envoyées aux érudits de l'Égypte ancienne", a déclaré à la BBC Penelope Wilson, professeur d'archéologie égyptienne à l'université de Durham.

Comment ceux qui l'ont trouvé ont-ils réalisé son importance s'ils ne pouvaient pas comprendre une grande partie de ce qui était écrit sur la pierre ? Car comme le dit Neil MacGregor, le plus important dans la pierre de Rosette n'est pas ce qu'elle dit, mais le fait qu'elle le dise trois fois et dans trois langues différentes :

"En grec classique, la langue des souverains grecs et de l'administration de l'État, puis en deux formes d'égyptien ancien : l'écriture quotidienne du peuple connue sous le nom de démotique et les hiéroglyphes sacerdotaux qui ont intrigué les Européens pendant des siècles."

Comme l'explique l'ancien directeur du British Museum, l'inscription grecque était celle que tous les spécialistes pouvaient lire et était donc considérée comme la clé. Mais tout le monde était bloqué, jusqu'à ce qu'un érudit anglais nommé Thomas Young déduise correctement qu'un groupe de hiéroglyphes répétés plusieurs fois sur la pierre de Rosette était un nom royal : celui du monarque Ptolémée.

Il s'agissait d'une première étape cruciale, mais Young n'avait pas tout à fait déchiffré le code car personne ne s'attendait à ce que les hiéroglyphes reflètent des sons, ils les considéraient comme des images symboliques. Young pensait donc que les hiéroglyphes représentaient les lettres de Ptolémée uniquement parce que Ptolémée était un étranger.

Jean-François Champollion s'est alors rendu compte que non seulement les symboles de Ptolémée, mais tous les hiéroglyphes étaient à la fois picturaux et phonétiques : ils enregistraient le "son" de la langue égyptienne.

"Par exemple, dans la dernière ligne du texte hiéroglyphique sur la pierre, trois signes épellent les sons du mot "dalle de pierre" en égyptien, "ahaj", puis un quatrième signe donne une image montrant la pierre telle qu'elle était à l'origine : une dalle carrée avec un sommet arrondi. Le son et l'image vont donc de pair", explique MacGregor.

Champollion avait deux grands avantages sur Young, l'un était qu'il avait appris le copte, la langue des Égyptiens chrétiens qui était un descendant direct de la langue de l'Égypte ancienne ; l'autre était qu'il avait visité l'Égypte et avait pu confirmer dans les papyri et les monuments que sa théorie était correcte.

3. Ce qu'il dit et pourquoi il est aussi écrit en grec

Le différend sur l'Égypte n'a pas commencé à la fin du 18e siècle entre les Anglais et les Français.

Bien qu'elle ait été l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire ancienne, ou peut-être à cause d'elle, la terre du Nil a été envahie par les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Turcs ottomans avant que Londres et Paris ne jettent leur dévolu sur elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'archéologue égyptien Zahi Hawass a demandé le retour de la pierre de Rosette en Égypte.

Lorsque la pierre a été inscrite en 196 avant J.-C., à l'occasion du premier anniversaire du couronnement de Ptolémée V, la dynastie ptolémaïque régnait sur l'Égypte depuis un siècle. Le premier Ptolémée était l'un des principaux généraux d'Alexandre le Grand, qui a envahi l'Égypte puis la Perse, avant de mourir à Babylone en 323 avant Jésus-Christ.

"Les Ptolémées n'ont pas pris la peine d'apprendre l'égyptien, ils ont simplement fait parler le grec à tous leurs fonctionnaires, et le grec sera donc la langue de l'administration de l'État en Égypte pendant un millier d'années", explique MacGregor.

À partir de la puissante Alexandrie, qui devait rester pendant des siècles la ville la plus importante de la Méditerranée, avec sa bibliothèque et son phare, les Ptolémées ont créé une dynastie qui devait durer jusqu'à la mort de Cléopâtre, son dernier représentant, en 30 av.

Mais à l'époque de Ptolémée V, la dynastie était en difficulté, son père était mort subitement, sa mère avait été assassinée, et des révoltes dans tout le pays avaient reporté pendant des années le couronnement de cet enfant roi. Bien qu'ils aient toujours eu besoin du soutien des prêtres égyptiens, rarement dans leur histoire la monarchie grecque avait eu autant besoin de ce soutien local. Et ce support allait devenir le texte de la pierre de Rosette et de 17 autres inscriptions similaires, toutes en trois langues.

"Il s'agit d'un décret émis par les prêtres égyptiens, apparemment pour marquer le couronnement et déclarer le nouveau statut de Ptolémée en tant que dieu vivant - la divinité allant de pair avec la fonction de pharaon. Les prêtres avaient accordé à Ptolémée un couronnement égyptien complet dans la ville sacrée de Memphis, ce qui a considérablement renforcé sa position de souverain légitime de l'Égypte", décrit MacGregor.

Mais ce soutien n'est pas gratuit, comme l'explique Dorothy Thompson, professeur émérite de l'université de Cambridge :

"L'occasion qui a donné lieu à ce décret était à certains égards un changement. Il y avait eu des décrets antérieurs, et ils étaient très similaires, mais sous ce règne particulier - celui d'un très jeune roi dont le royaume était attaqué sur de nombreux fronts - l'une des clauses du décret de Memphis, la pierre de Rosette, est que les prêtres ne devaient plus se rendre chaque année à Alexandrie - Alexandrie était la nouvelle capitale grecque. Au lieu de cela, ils pourraient se rencontrer à Memphis, l'ancien centre de l'Égypte. C'était une nouveauté et on peut peut-être y voir une concession de la part de la maison royale.

D'autres concessions consistaient en une série d'exonérations fiscales pour la prêtrise égyptienne, aussi attrayantes dans l'Antiquité qu'aujourd'hui.

"La pierre est donc à la fois une expression de pouvoir et d'engagement, même si sa lecture est aussi passionnante que celle d'un nouveau traité européen rédigé simultanément en plusieurs langues. Le contenu est bureaucratique, sacerdotal et aride, mais là n'est pas la question, bien sûr", conclut M. MacGregor.

Comment la pierre s'est-elle retrouvée au British Museum si elle a été découverte par les Français ?

"Vous ne pouvez pas séparer la découverte et l'interprétation de la pierre de Rosette du contexte géopolitique dans lequel elle a eu lieu. L'Égypte était extrêmement importante car elle permettait d'accéder à l'Asie du Sud-Est. Avant la construction du canal de Suez à la fin du XIXe siècle, il fallait traverser l'Égypte par voie terrestre pour rejoindre la mer Rouge et accéder aux possessions des empires européens. Il y a donc eu une véritable course aux armements pour contrôler cette zone.

C'est ainsi que Campbell Price, conservateur de l'Égypte et du Soudan au Manchester Museum, a expliqué à la BBC la situation stratégique de l'Égypte pour l'Europe lorsque les soldats napoléoniens ont fait leur découverte à el-Rashid.

En raison de la course aux armements entre l'Angleterre et la France, bien que des copies réalisées en 1799 aient voyagé jusqu'à Paris et se soient retrouvées entre les mains de Champollion, la pierre n'a jamais atteint la capitale française.

"Poursuivi par (Horatio) Nelson, Napoléon a été vaincu et, en 1801, les termes du traité d'Alexandrie, signé par les généraux français, britanniques et égyptiens, prévoyaient la cession d'antiquités, dont la pierre de Rosette", se souvient Neil MacGregor.

C'est pourquoi, comme le souligne l'ancien directeur du British Museum, on trouve sur la pierre non seulement des textes en trois langues.....

"Si vous regardez la partie cassée, vous pouvez voir qu'il y en a en fait quatre. Car là, estampillé en anglais, on peut lire : 'Capturé par l'armée britannique en 1801, offert par le roi George III'".

Depuis des décennies, les archéologues égyptiens réclament le retour de la pierre sur son lieu d'origine. Cet effort, mené par l'ancien ministre des antiquités Zahi Hawass, a pris un nouvel élan en cet anniversaire.

"La pierre de Rosette est l'icône de l'identité égyptienne. Le British Museum n'a pas le droit de montrer cet artefact au public", a déclaré M. Hawass à The National, dans le cadre d'une campagne visant à envoyer des lettres aux principaux musées européens pour qu'ils restituent cet objet et d'autres pièces, comme un buste de la reine Néfertiti à Berlin et un plafond sculpté du Zodiaque au Louvre à Paris.

Pour le professeur Parkinson, qui était en charge de la pierre en tant que conservateur au British Museum, la pierre de Rosette a eu un passé compliqué, mais parle néanmoins de l'avenir de l'humanité :

"Elle n'est pas très attrayante, elle est endommagée, elle a une histoire troublée, mais elle a quand même captivé l'imagination humaine : les gens veulent la voir, ils veulent en acheter des souvenirs, parce qu'elle contient l'idée que l'on peut comprendre une autre culture, c'est un grand symbole que l'humanité veut se comprendre".