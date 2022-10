BeReal : les problèmes qui peuvent être causés par le réseau social qui est plus téléchargé que Facebook aujourd'hui

il y a 4 heures

Quand tu lis "Time to make your BeReal !" sur ton téléphone, le compte à rebours commence.

Vous ouvrez l'application, prenez une photo de vous et de ce qui se trouve devant vous et vous devez la poster en moins de deux minutes.

L'application a été lancée en 2020 et n'a décollé qu'à la mi-2022, avec plus de 27 millions de téléchargements dans le monde selon les derniers rapports. Elle a été plus téléchargée que les applications Meta, comme Facebook, dans certains pays.