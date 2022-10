Religion : qui était Moïse, le mythique fondateur du peuple juif ?

Edison Veiga

De Bled (Slovénie) pour BBC News Brasil

il y a 5 minutes

Crédit photo, Domínio Público Légende image, Peinture représentant la rencontre de l'enfant Moïse

Pour les cultures et civilisations occidentales, fortement basées sur la tradition judéo-chrétienne, peu de personnes sont aussi fondamentalement importantes que Moïse, un leader qui aurait vécu il y a environ 3 500 ans et dont l'histoire est le fondement même du judaïsme.

Historiquement, cependant, même l'existence de Moïse n'est pas prouvée à 100%. Cependant, que sa trajectoire soit celle vécue par une seule personne, ou qu'il soit une construction mythique issue des récits d'un peuple, son influence sur l'humanité est indéniable.

"Moïse peut avoir été une personne réelle, en chair et en os, ou il peut être la synthèse de grands leaders d'une certaine époque, qui sert de référence à d'autres leaders", souligne le rabbin Uri Lam, de la congrégation israélienne Temple Beth-El, à São Paulo.

À cet égard, Lam cite le philosophe, rabbin et médecin juif Moïse Maïmonide (1135 ou 1138-1204), dont la pierre tombale en Israël porte l'inscription suivante : "De Moïse à Moïse, il n'y en a jamais eu un autre comme Moïse". "Quoi qu'il en soit, son origine historique, comme celle de tant d'autres grandes figures du passé lointain, finit par être reconstruite de manière symbolique, religieuse et spirituelle, comme une création de la mémoire collective juive, de génération en génération", souligne le rabbin.

"Le texte biblique est la première référence qui, à chaque génération, acquiert de nouvelles nuances, interprétations et lectures, tout comme la figure de Moïse est re-signifiée et reconstruite et, précisément de cette manière, reste vivante et influente dans l'histoire de l'humanité", ajoute-t-il.

"Rencontrer le Moïse historique, si possible, contribue peut-être à enrichir nos connaissances sur lui et son époque. Mais je considère comme plus importante la manière dont chaque génération pense et repense, en fonction de son contexte historique, la figure de Moïse comme grande référence du leadership, avec ses défauts et ses qualités et sa capacité de développement tout au long de la vie. Autre symbole : 120 ans indique la limite d'une vie pleinement vécue, selon la tradition juive."

Oui, selon la tradition juive, Moïse aurait vécu 120 ans.

"Il est considéré comme le plus grand leader de la tradition juive. Chaque semaine, dans toutes les synagogues du monde, le rituel juif comprend comme pièce maîtresse la lecture de la loi de Moïse, le Pentateuque, la Torah", commente l'universitaire José Luiz Goldfarb, professeur à l'Université catholique pontificale de São Paulo et directeur de la culture juive du club A Hebraica.

"Chaque synagogue possède le rouleau, sur parchemin, à l'ancienne, où nous avons ce fondement qui est la parole de Moïse. Cette parole est l'histoire du monde, de la création à la mort de Moïse, en passant par le récit de son séjour en Égypte, à la cour du Pharaon, puis de la libération du peuple vers la terre promise", ajoute Goldfarb. "Ce texte va jusqu'à la mort de Moïse. Il se termine en disant au revoir et en laissant le peuple pour commencer la terre promise."

Dans ces livres - Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome - qui forment la Torah et constituent le début de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne, se trouvent les fondements de toutes les lois et coutumes. "C'est ce qui donne de l'élan à la vie juive en général", déclare M. Goldfarb. "Nous devons souligner que Moïse est, en fait, considéré comme le leader qui guide, qui organise, qui donne les orientations de toute la tradition juive et de tout le peuple d'Israël."

Selon la tradition, Moïse est l'auteur des cinq livres de la Torah : "En eux, nous avons le fondement de toutes les lois, les coutumes, qui ont été interprétées de génération en génération et qui marquent la vie juive en général", résume Goldfarb. " En d'autres termes : Moïse est considéré en fait comme le chef qui guide, qui organise, qui donne la direction de toute la tradition juive et de tout le peuple d'Israël.

"Mais ce récit de Moïse date de plus de 1 000 ans avant le Christ, et les bases historiques et archéologiques dont nous disposons sont beaucoup plus récentes", commente Goldfarb. "La partie antérieure est mythique, une histoire que nous intégrons comme fondement de notre tradition mais qui ne correspond à rien de ce que nous avons trouvé jusqu'à présent sur une base matérielle, avec des preuves historiques."

Il contextualise : les textes attribués à Moïse ont été canonisés vers 300 avant J.-C., mais leur rédaction a dû avoir lieu 600 ans plus tôt. "En d'autres termes : il s'agit d'un texte qui a été transmis, probablement par bribes, par l'histoire orale, dans différentes régions d'Israël, et à un certain moment, ils ont été consolidés en un seul livre", argumente-t-il.

"Cela ne nous empêche pas, du point de vue de la religion, d'avoir la matière comme quelque chose de structurant, qui nous forme, qui nous tient ensemble et, d'une certaine manière, avec la référence à un seul texte, à un seul Moïse, même si on peut dire scientifiquement qu'il n'y a pas de récits de ce Moïse."

"Rien ne nous garantit exactement que Moïse était un personnage historique qui a réellement vécu tout le récit de la Torah", commente Goldfarb.

Le Moïse historique

Selon le récit biblique, Moïse est né en Égypte, fils d'un couple de la tribu juive de Lévi. Le texte sacré précise qu'à sa naissance, il a été caché pendant trois mois, puis placé dans un panier dans le Nil. La fille du pharaon aurait alors trouvé le bébé et chargé une nourrice - qui serait sa mère naturelle - de l'élever.

Il aurait donc été élevé et éduqué à la cour, comme un prince. À l'âge de 80 ans, cependant, il serait devenu, mandaté par Dieu, le libérateur de son peuple, le conduisant à la "terre promise", Canaan, le nom antique de la région correspondant à la superficie de l'actuel État d'Israël, d'une partie de la Jordanie, du Liban et d'une partie de la Syrie.

"Du point de vue traditionnel, si l'on tient compte de ce qui est relaté dans le livre biblique 1 Rois, à savoir que l'exode d'Égypte conduit par Moïse a eu lieu 480 ans avant que le roi Salomon ne construise le premier Saint Temple à Jérusalem, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'exode aurait eu lieu vers l'an 1480 avant Jésus-Christ, conduit par Moïse, qui avait alors 80 ans. Par conséquent, Moïse, qui selon la Torah a vécu 120 ans, serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440."

Crédit photo, Domínio Público Légende image, Moïse dans une peinture du 17ème siècle

"Selon une autre tradition rabbinique, Moïse aurait vécu entre 1391 et 1271 avant l'ère commune. Selon une troisième position, celle de l'historien et bibliste Israel Knohl, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'Institut Shalom Hartman de Jérusalem, l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte a probablement commencé à la fin du règne de Ramsès II et l'exode a eu lieu environ 400 ans plus tard, vers 1175 avant l'ère commune, lorsque Moïse aurait eu 80 ans ; à partir de là, on suppose que Moïse a vécu entre les années 1255 et 1135", explique le rabbin.

Cela dit, si même l'époque à laquelle il a vécu n'est pas confirmée, le reste des informations biographiques est également imprégné de doute. "Si nous ne pouvons qu'estimer que Moïse aurait vécu entre 3 100 et 3 500 ans, son origine historique n'est pas non plus claire", convient Lam.

" Traditionnellement, il est né en Égypte, fils d'une famille de la tribu de Lévi, déjà à l'époque où les Israélites étaient esclaves. Certains disent cependant qu'il aurait été un conseiller égyptien de Pharaon. D'autres disent que Moïse vient de Mose, qui signifie "fils", en se rappelant que le nom de Moshé a été donné par la fille de Pharaon. Mais la tradition juive comprend que Moshé vient d'une racine hébraïque et que sa signification est 'Je l'ai sorti des eaux', faisant référence au fait que la fille du Pharaon avait, selon le texte biblique, sorti le bébé Moïse des eaux du Nil et l'avait élevé comme son fils, son 'moshé'."

Le rabbin ajoute qu'en l'absence de témoignages historiques, ce que nous savons de l'identité de Moïse est basé sur "les récits bibliques et la lecture rabbinique".

"Il a été le plus grand des dirigeants et des prophètes du peuple juif de tous les temps, celui qui a mené l'exode d'Égypte et l'errance de 40 ans dans le désert, affrontant les peuples ennemis, l'adversité en cours de route et les crises au sein du peuple lui-même, jusqu'à ce que Josué fils de Nun lui succède et meure sans entrer dans la terre promise", définit-il. "Mais historiquement, d'après ce qu'on appelle habituellement l'histoire, bien qu'il y ait beaucoup de spéculations, il n'y a aucun moyen de définir qui était Moïse."

Au milieu de tout cela, il est difficile de déterminer ce qui s'est passé historiquement et ce qui a fini par être perpétué comme une construction, un récit mythique fondant une religion. "Autant d'histoires qui ont pu être réelles, d'un point de vue historique... Ou pas", commente le rabbin.

"Je ne les considère pas non plus comme quelque chose de légendaire, au sens d'une sorte de non-vérité, mais plutôt comme des champs de significations religieuses, spirituelles, psychologiques et symboliques, porteurs de leçons d'humanité, de croissance personnelle, de développement du leadership qui servent d'inspiration jusqu'à aujourd'hui. Donc, vrai."

"Rationnellement, ce que nous comprendrons, c'est que Moïse était un grand leader, l'initiateur de facto d'un peuple lorsque ce peuple sort d'Égypte. Mais c'est environ 1 200 ans avant le Christ, plus ou moins", situe l'historien, philosophe et théologien Gerson Leite de Moraes, professeur à l'université presbytérienne Mackenzie.

Contexte

Mais pour comprendre cette construction mythique du personnage, il faut remonter encore plus loin dans le temps. Et comprendre ce que ces anciens hébreux faisaient en territoire égyptien, après tout. Et, surtout, pourquoi ils décidaient ou avaient besoin d'entreprendre cette fuite héroïque.

C'est une histoire qui remonte aux origines de ce que nous appelons la civilisation, d'ailleurs. "Ce que nous pourrions appeler les ancêtres des Israélites étaient ceux qui habitaient une région de croissant fertile, une demi-lune coupée par une série de fleuves importants, le Tigre, l'Euphrate...", explique Moraes. C'est la Mésopotamie.

Selon le professeur, il est très probable que ces ancêtres étaient des peuples sémites, semi-nomades, éleveurs de moutons qui "tout au long du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, circulaient dans les marges semi-désertiques de cette région".

À un moment donné, entre le 19e et le 16e siècle avant J.-C., certaines personnalités ont fini par devenir importantes au point d'être mentionnées, enregistrées, d'abord dans l'histoire orale, puis dans les textes. "C'est le cas d'Abraham", souligne Moraes.

"Cela sera important lorsqu'Israël, à l'avenir, racontera son histoire et ses mythes fondamentaux. Ils retrouveront ceci : Dieu a appelé un homme nommé Abraham, il s'est installé là, a élevé ses enfants et sa descendance sera le début de la formation des Israélites."

"Mais à un moment donné, cette grande famille a fait face à la famine. Le groupe a alors décidé d'émigrer en Égypte", poursuit l'universitaire. "Ils y sont restés pendant 400 ans. Seulement que quelque chose qui au début était très favorable, avec le passage du temps a cessé d'être intéressant. Parce qu'après 400 ans, ces gens sont soumis à un régime de servitude : nous parlons de quelque chose autour du 13e siècle avant Jésus-Christ."

Moraes reprend à son compte ce que certains chercheurs pensent : il ne s'agissait pas d'un régime d'esclavage, mais plutôt de servitude. Que les ancêtres des Israélites qui vivaient là étaient obligés de fournir des services au pharaon en échange de la possibilité d'utiliser la terre et d'avoir la sécurité.

"Petit à petit, ce peuple commence à vouloir quitter l'Égypte et retourner occuper ce qu'il comprend être la terre promise par Dieu. C'est alors qu'apparaît la figure de Moïse", dit Moraes.

"La Bible l'appellera esclavage, mais il est plus probable que ce que nous avons est un régime de servitude. Seulement, ce régime devient de plus en plus oppressant, ce qui augmente le désir de quitter la terre. Cette famille sémitique qui, à un moment donné, est descendue en Égypte est déjà devenue un groupe composé de nombreux segments", rapporte-t-il.

Il est fort probable que tout cela se soit produit pendant le règne du pharaon Ramsès II (1303 av. J.-C. - 1213 av. J.-C.). Selon Moraes, "il s'agissait d'un processus complexe de prise de conscience de ce groupe sémite".

Moïse, élevé comme un prince, aurait assumé le rôle de leader, avec un récit plein de signes divins et de contours mythiques. "Dans ce processus de sortie d'Égypte réside le fait fondateur, celui qui détermine l'identité d'un peuple", analyse le théologien et historien.

Le délai de 40 ans est historiquement justifié : la région de Canaan, qui était auparavant la terre de ce peuple, était déjà occupée par d'autres groupes. Il fallait une stratégie et une force militaire pour reprendre possession des lieux.

"Ils quittent l'Égypte comme une véritable confédération tribale, composée de nombreuses unités familiales. Ils errent et n'entrent pas dans [leur destination souhaitée] parce qu'ils n'ont pas la force militaire pour y entrer. Le récit biblique en profite pour montrer le leadership de Moïse et tout ce qui implique sa figure", commente-t-il.

Crédit photo, Domínio Público Légende image, La traversée de la mer rouge, dans une peinture réalisée au 17ème siècle

Dans ce processus, trois faits sont fondamentaux : la sortie, en soi, de l'Égypte, après une série de catastrophes, présentées comme des signes de l'intervention de Dieu ; le fameux passage de la mer Rouge, très exploré sur le plan de l'imagination mais qui, selon les spécialistes contemporains, aurait été un ingénieux travail de tactique militaire ; et le moment où Moïse est censé recevoir de Dieu - et présenter au peuple - la tablette des dix commandements, une constitution qui, selon Moraes, "établit des principes de culte et de coexistence".

Identités et vérités

En l'absence de preuves archéologiques ou de documents matériels, il existe plusieurs possibilités de comprendre qui était Moïse. Il a peut-être été un grand leader, capable d'unir son peuple mécontent et d'entreprendre ce voyage de retour aux origines, comme le veut la tradition.

Il peut aussi être la jonction de plusieurs leaders, dans un processus plus long - et le temps a fini par sédimenter toutes les caractéristiques dans une seule figure.

Une autre hypothèse est qu'il était en fait un Égyptien, renversant le récit selon lequel il aurait été adopté par la famille du pharaon - dans cette conception, il était en fait le fils légitime de la dynastie régnante.

C'est ce que soutenait, par exemple, le psychiatre Sigmund Freud (1856-1939) dans son livre Moïse et le monothéisme. "Beaucoup de gens ont défendu l'idée que Moïse n'était pas forcément un Israélite, un juif. Mais un Égyptien, quelqu'un de la dynastie elle-même qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé solidaire de ce groupe et l'a dirigé", souligne M. Moraes.

"C'est une théorie qui génère des controverses encore aujourd'hui, car les juifs ont du mal à l'accepter. Comment ça, le grand chef n'est pas un Israélite ? D'une manière générale, Moïse appartient aux Juifs."

Un autre point intéressant qui soutient la thèse selon laquelle le récit biblique est mythique est le fait que le récit lui-même n'est pas une histoire originale.

"Le récit de sa naissance peut être comparé à l'épopée de Sargon d'Akkadia [ancien roi sumérien], un grand conquérant mésopotamien du 25e siècle avant Jésus-Christ", commente Moraes. "Cette épopée sert de référence pour encadrer la naissance de Moïse."

Selon le récit, lorsque Sargon est né, il a été abandonné en cachette par sa mère et placé dans un panier en roseau calfeutré. Abandonné dans une rivière, il a été transporté dans le monde divin, où une déesse l'aurait recueilli et aimé.

"En traitant Moïse de cette manière, ils entendaient l'inscrire comme le grand libérateur d'Israël, au tableau des grands personnages de l'histoire", compare l'historien. "Celui qui présente Moïse de cette manière copie une longue tradition qui vient de bien avant et cela a pour but de montrer sa prédestination."

De toute évidence, face à la précarité de la documentation, ce qui reste de "vérité" sur Moïse est le récit qui est parvenu jusqu'à nous. "Pouvez-vous déterminer avec précision quand il est né ? Était-il égyptien ? Nous ne savons pas. C'est très difficile de frapper le marteau. Ce que notre culture fait, c'est que, puisque nous avons accès à ce qu'il était à travers la littérature sacrée, nous achetons le récit tel qu'il est. Mais des recherches plus approfondies montrent qu'il n'est pas possible d'être aussi sûr", déclare M. Moraes.

Et ces constructions imprègnent l'ensemble du récit. Dans le célèbre épisode de la traversée de la mer Rouge, par exemple, l'imaginaire a consacré l'idée d'un acte magique dans lequel deux colonnes d'eau s'ouvrent et le peuple passe au milieu.

Les travaux scientifiques publiés en 2010 par le Centre national américain de recherche atmosphérique, en partenariat avec l'Université du Colorado, dans la revue Plos One, ont conclu que l'épisode pourrait être dû à des vents extrêmement forts soufflés en une nuit dans une région où un affluent du Nil se confond avec une lagune côtière de la mer. Et l'épisode "miraculeux" a pu s'y produire.

Une interprétation plus sûre est que la traversée mythique a eu lieu dans une région marquée par une chaîne de lacs peu profonds, remplis de roseaux tolérant l'eau salée.

" Les Juifs s'enfuirent et les roues des chariots des soldats égyptiens qui les poursuivaient s'enlisèrent, ne leur permettant pas d'avancer. C'était une stratégie militaire", commente Moraes.

Pour le chercheur, "l'idée que Dieu était avec le peuple a été créée, mais il y a toute une controverse autour de cet acte miraculeux". "Le miracle réside peut-être dans la stratégie réussie, dans la façon dont un peuple de travailleurs manuels a réussi à piéger une armée professionnelle. C'est en effet miraculeux", souligne-t-il.

En tout cas, le compte était nécessaire comme "fait fondateur" du nouveau peuple. "Sans elle, la constitution du peuple d'Israël ne serait pas possible", dit l'historien.

"La confédération tribale qui sort d'Égypte doit croire que Dieu est avec eux, qu'ils obtiennent une loi de Dieu, qui veut être leur Dieu, et qu'ils seront le peuple de ce Dieu. Donc c'est bon. La vision religieuse doit avoir tous ces éléments car ce sont des éléments qui s'agrègent, qui donnent une identité", analyse Moraes.