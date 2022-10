Guerre Ukraine - Russie : ce que l'annexion russe signifie pour les régions d'Ukraine

il y a 36 minutes

Vladimir Poutine a signé un accord pour annexer les régions occupées, après avoir déclaré que la Russie ne les abandonnerait jamais et les défendrait par tous les moyens.

Pourquoi maintenant ?

Le président russe est sur la sellette. Sa guerre de sept mois perd de son élan tandis que la contre-offensive spectaculaire de l'Ukraine fait dérailler sa revendication initiale des deux régions orientales de Louhansk et de Donetsk.

Dans les quatre régions sous occupation russe, il a organisé de prétendus référendums, condamnés par la communauté internationale comme étant une imposture et impliquant parfois des soldats armés faisant du porte-à-porte pour recueillir les votes.

En annexant les régions orientales ainsi que Zaporizhzhia et Kherson dans le sud, il pourra envoyer des troupes nouvellement mobilisées sur une ligne de front qui, selon Moscou, s'étend sur plus de 1 000 km. Mais il peut également menacer l'Occident s'il continue à armer l'Ukraine de missiles utilisés contre ce qu'il a qualifié de territoire russe.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a condamné les annexions comme une escalade dangereuse. : "Toute décision de poursuivre... n'aurait aucune valeur juridique et mérite d'être condamnée. Elle ne peut être conciliée avec le cadre juridique international ; elle va à l'encontre de tout ce que la communauté internationale est censée défendre ; elle bafoue les objectifs et les principes des Nations unies."

Comme la Crimée ?

Sauf que ce n'est pas le cas. La Crimée a été saisie avec peu d'effusion de sang et est passée sous le contrôle total de la Russie.

Les deux régions orientales sont partiellement tenues par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014, mais après sept mois de guerre, seuls 60 % de Donetsk peuvent être revendiqués par la Russie, et Louhansk est au centre d'une offensive ukrainienne majeure. Les forces russes pourraient être à quelques heures de perdre la ville de Lyman, d'une importance stratégique.

La capitale régionale de Zaporizhzhia est très fermement dirigée par les Ukrainiens, bien qu'elle soit à portée des missiles russes, et les forces ukrainiennes ne sont qu'à quelques kilomètres de la ville de Kherson.

Dans son discours d'annexion, le président Poutine a appelé l'Ukraine à cesser le feu et à reprendre les pourparlers, mais il a été clair qu'il n'y aurait pas de restitution à l'Ukraine des territoires occupés. Une grande partie de son discours était une diatribe contre l'Occident.

Qu'est-ce qui va changer ?

"Il s'agit d'une diversion pour le peuple et l'État russes", a déclaré Paul Stronski, du Carnegie Endowment for International Peace, qui pense que les choses ne changeront guère dans la pratique.

Après avoir renoncé à la souveraineté ukrainienne, il soumettra les traités d'annexion aux deux chambres du parlement russe et s'adressera à lui la semaine prochaine, avant son 70e anniversaire vendredi prochain. Il pourra alors être inscrit dans la constitution russe.

Selon la commentatrice politique en exil Ekaterina Shulman, la Russie entrera alors dans une nouvelle phase de son existence, devenant un "État aux frontières délégitimées". Elle comprendra des fragments qui ne sont pas seulement non reconnus par un autre État ou une organisation internationale, mais qui n'ont pas non plus d'administration centralisée, affirme-t-elle.