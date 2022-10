Marche sur Rome : comment Mussolini a installé le premier gouvernement fasciste

Juan Francisco Alonso

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

"Soit ils nous donnent le gouvernement, soit nous irons à Rome pour le prendre !"

Par ces mots, prononcés le 24 octobre 1922 sur la place du Plébiscite napolitain, Benito Mussolini appela ses partisans, dont beaucoup étaient armés, à se lancer sur la capitale italienne et à faire pression sur le roi de l'époque Victor Emmanuel III, afin qu'il remette les rênes du gouvernement.

Ceci même si son Parti national fasciste (PNF) était une force marginale au Parlement, où il comptait à peine 35 des 535 députés.

Malgré la gravité des menaces, peu les ont prises au sérieux, et à la surprise même de ses propres partisans, le journaliste et ancien socialiste révolutionnaire a atteint son objectif et installé le premier régime fasciste de l'histoire.

Ce fut un succès qui finira par avoir de graves conséquences non seulement pour le pays transalpin, mais aussi pour le reste de l'Europe et du monde dans les années suivantes.

Sur le point de commémorer 100 ans de ces événements, BBC Mundo s'est entretenu avec des historiens, des politologues et des analystes pour approfondir ce qui s'est passé.

Le mythe de la révolution

La soi-disant "Marche sur Rome" était une opération menée par Mussolini pour prendre le pouvoir par l'insurrection.

La mobilisation a eu lieu entre le 27 et le 28 octobre 1922, lorsque des dizaines de miliciens fascistes, connus sous le nom de "chemises noires" en raison de leurs uniformes, ont commencé à prendre le contrôle des villes et villages du nord et du centre de l'Italie, renversant leurs autorités légitimes et faisant des raids militaires et militaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des milliers de fascistes, dont certains armés, s'abattent sur la capitale italienne en 1922 provoquant la chute du gouvernement de Luigi Facta, presque sans affrontement.

Après avoir pris le contrôle de villes telles que Pise, Florence et Crémonara, dans certains cas sans effusion de sang, les "chemises noires" - armées de baïonnettes saisies aux forces de l'ordre, mais surtout de fusils de chasse, de pistolets ou de bâtons - ont mis le cap sur Rome.

Dans la capitale, le Premier ministre de l'époque, Luigi Facta, a ordonné à l'armée et à la police d'empêcher l'entrée des hordes de Mussolini "par tous les moyens" . Et le 28, il présenta au roi un décret par lequel était déclaré l'état de siège, qui devait permettre d'arrêter les insurgés.

Cependant, le monarque n'a pas signé le document et en réponse au refus, Facta a démissionné.

Un jour plus tard, Víctor Manuel III a remis le gouvernement au chef des rebelles, qui l'a initialement rejeté en raison des conditions imposées par le souverain pour partager le pouvoir avec des secteurs plus modérés. Le roi a renoncé et Mussolini, qui était à Milan, s'est rendu à Rome pour accepter l'offre.

Malgré l'atteinte de leur objectif, les fascistes finissent par entrer dans la "ville éternelle" et le 31, ils défilent dans le palais du Quirinal, alors résidence royale.

"L'un des mythes centraux du fascisme était son assaut contre le pouvoir en octobre 1922. En réalité, le pouvoir leur a été remis sur un plateau", explique l'historien Álvaro Lozano à BBC Mundo.

Un coup de chance

Lozano, qui est l'auteur du livre "Mussolini et le fascisme italien", assure que la marche était loin d'être l'épopée que ses acolytes présentent depuis.

"Après des jours de pluies torrentielles sur Rome, ses membres ne ressemblaient pas aux légions de César dont rêvait Mussolini", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le fascisme de Mussolini a fini par servir d'inspiration et de guide à d'autres régimes autoritaires comme le national-socialisme allemand.

"D'un point de vue militaire, la marche était une opération mal planifiée. Les 12 000 hommes de la 16e division d'infanterie de l'armée auraient pu achever les fascistes sans trop de difficultés. La marche s'est déroulée dans le chaos et la désorganisation (...) c'était un poker déménagement qui s'est bien passé pour Mussolini ", explique l'historien.

Un facteur qui a favorisé les insurgés a été le manque de coordination des autorités puisque, à quelques exceptions près, les forces de sécurité n'ont pas agi contre les rebelles.

Profitant des erreurs du rival

En 1919, Mussolini fonde les Fasci Italiani di Combatitimento, une organisation composée d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale.

Si le mouvement défendait à l'origine le républicanisme, la participation des ouvriers à la gestion industrielle ou l'expropriation des organisations religieuses, les piètres résultats qu'ils ont engrangés aux urnes les ont fait basculer.

Ainsi, ils ont embrassé le nationalisme et ont commencé à exercer une opposition radicale au socialisme, ce qui leur a fait gagner des adeptes parmi les milieux d'affaires, l'armée et les secteurs les plus conservateurs.

"Vers le milieu de 1922, l'Italie était sur le point de s'effondrer à la suite de l'effondrement de l'économie", explique Lozano.

L'expert raconte que "fin juillet 1922, les syndicats socialistes appelèrent à la grève générale pour forcer le gouvernement à agir contre les fascistes. Mussolini en profita pour montrer que la gauche constituait une menace sérieuse et que seul le fascisme était capable d'affronter ce".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que Mussolini ait atteint son objectif de prendre le pouvoir, ses fascistes ne se sont pas retirés de Rome et ont fini par y défiler pour célébrer son arrivée au pouvoir.

"Les fascistes ont pris le contrôle des transports publics et ont fait en sorte que le service postal continue de fonctionner. Si les grévistes protestaient, ils étaient brutalement battus (…) Mussolini a pu se présenter comme le garant de l'ordre public."

De son côté, l'économiste vénézuélien Humberto García Larralde, auteur du livre "Le fascisme du XXIe siècle : la menace totalitaire du projet politique d'Hugo Chávez", ajoute un autre élément pour expliquer la montée de ce mouvement : les séquelles de la Première Guerre mondiale. . .

"L'Italie était du côté des vainqueurs, mais elle n'a pas reçu les territoires supplémentaires qu'on attendait des alliés et qui ont donné à de larges secteurs de la société le sentiment de faire partie des vaincus ", explique-t-il.

Peur, résignation ou les deux ?

Mais si ce qui précède ne suffisait pas, le Mussolini au pouvoir a également renoncé au système démocratique en vigueur en Italie.

"Le fascisme n'est pas une réunion d'hommes politiques, mais de guerriers (...) nous sommes une formation de combat qui se renforce par le tir, le feu et la destruction", avertit en septembre 1922 qui sera plus tard connu sous le nom de "Il Duce" (le chef).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le refus du roi Victor Emmanuel III de déclarer l'état de siège et ainsi d'arrêter Mussolini et ses fascistes a fini par ouvrir les portes à la destruction de la démocratie italienne et de la monarchie par la suite.

Dans ce contexte, pourquoi le roi n'a-t-il pas déclaré l'état de siège et n'a-t-il pas eu recours à l'armée pour arrêter Mussolini ? Pour Lozano, les raisons peuvent être multiples.

"Étant donné que les principaux politiciens semblaient accepter que Mussolini entre au gouvernement, le roi a pensé qu'il était inutile de résister ", explique-t-il.

L'historien rappelle ensuite qu'il y avait beaucoup de sympathisants fascistes dans l'armée et " qu'elle n'était pas fiable en cas de crise" . Et, enfin, il ajoute que "le roi a pu craindre que son cousin, le duc d'Aoste (Manuel Filiberto), qui sympathisait avec le fascisme, puisse être considéré comme un candidat au trône".

"Éviter l'effusion de sang" était l'explication que le monarque donnait à certains sénateurs en 1945, assure l'historien Emilio Gentile, dans son livre "Le fascisme et la marche sur Rome : la naissance d'un régime".

"Les autorités ont affirmé qu'il y avait 100 000 fascistes armés qui sont arrivés à Rome", a déclaré le monarque, selon l'expert.

La décision du roi signifierait non seulement la fin de la fragile démocratie italienne, mais aussi de la monarchie qu'elle prétendait protéger.

"Un mouvement qui refuse de mourir"

La victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives italiennes il y a quelques jours a remis le fascisme sur le devant de la scène. La raison? L'homme politique est le leader des Frères d'Italie, issu de la reconversion du Mouvement social italien de la droite nationale (MSI), créé par d'anciens partisans de Mussolini.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malgré ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, une résurgence de mouvements et d'organisations aux idéologies fascistes se produit dans plusieurs pays européens.

Cependant, les experts estiment qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer.

"La relation de Meloni avec Mussolini est médiatisée par la nostalgie (...) Malgré la rhétorique dominante du retour de l'extrême droite, il n'y a pas de conditions pour un retour à la dictature fasciste ", explique l'analyste italien Alberto Alemanno à BBC Mundo, professeur de Droit communautaire à l'école d'études économiques HEC de Paris (France).

"Il y a des éléments qui suggèrent une érosion rapide des infrastructures démocratiques similaires à celles qui existaient il y a un siècle lorsque le nazi-fascisme a trouvé un terrain fertile en Europe. Cependant, le monde d'aujourd'hui est loin d'être une société de surveillance : il y a aujourd'hui beaucoup plus de freins et contrepoids , tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du gouvernement, avec une société civile technologiquement habilitée qui tient les gouvernements responsables."