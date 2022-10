Sciences : pourquoi les éponges de mer rendent perplexes les scientifiques et les philosophes

Becky Ripley et Emily Knight

BBC, serie NatureBang*

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Petrosia lignosa

Laissez-nous vous demander...

Si on effaçait vos souvenirs, seriez-vous encore vous-même ?

Et si on vous coupait la tête et qu'on la mettait dans un bocal, votre corps dans un autre, et qu'on vous gardait tous les deux en vie. Dans quel bocal diriez-vous que vous êtes ?

Et si nous séparions toutes vos cellules individuelles et que nous vous reconstruisions cellule par cellule... seriez-vous à nouveau vous-même ?

Désolé pour la brusquerie des questions, mais nous allons essayer de nous familiariser avec un concept glissant et illusoire : notre sens de l'identité.

Qu'êtes-vous en dehors de votre corps ?

Où en êtes-vous dans votre corps et combien pouvons-nous faire pour votre corps sans laisser votre moi essentiel intact ?

Pour nous aider à résoudre ces questions complexes, nous nous sommes tournés vers l'une des créatures les plus simples de la planète : l'éponge.

Crédit photo, Getty Images

"Ils sont souvent décrits par ce qu'ils n'ont pas. Les gens ne comprennent pas comment ils parviennent à faire quoi que ce soit avec si peu", explique la biologiste marine Sally Leys, professeure de sciences biologiques à l'Université de l'Alberta et experte sur les éponges.

Ces animaux aquifères qui existent depuis 5 à 8 millions d'années sont essentiellement des tubes géants qui filtrent l'eau.

Ils n'ont pas de muscles, pas d'organes, pas de système nerveux, pas de cerveau, donc vous supposeriez qu'ils n'ont pas de pensées, pas de sentiments et pas de conscience de soi.

Cependant, ils peuvent faire quelque chose d'incroyable...

Du nuage à l'éponge

(L'expérience de laboratoire suivante est brutale mais pas fatale, car elle permet aux scientifiques d'étudier divers aspects de la biologie animale et donne un aperçu de la formation des premiers organismes.)

"Si vous prenez une éponge et que vous la passez à travers une très petite taille de maille -20 microns plus ou moins-, il y a des cellules qui, en se déplaçant et en se heurtant, établissent des connexions et petit à petit s'organisent pour former à nouveau tout le corps " dit l'expert.

Les éponges peuvent en fait faire cela : se réassembler à partir d'une sorte de vase vivante sur le fond marin.

C'est comme une superpuissance.

Légende image, Les cellules sont regroupées en grappes de plus en plus grandes jusqu'à former l'éponge complète.

L'expérience classique -dit Leys- se fait avec une éponge bleue et une éponge rouge qui, après avoir traversé le maillage, se transforment en un nuage violet de cellules qui, dans les bonnes conditions et avec suffisamment de temps (d'une semaine à 10 jours), ils se trient et se reforment en une éponge bleue et... (vous l'avez deviné) une rouge.

"Ils ont donc la capacité de déterminer le soi du non-soi ."

La question à un million de dollars

Il vaut la peine de le répéter : ils peuvent déterminer le soi du non-soi.

Ils ont une certaine forme de conscience de soi encodée directement dans leurs cellules individuelles.

Or, génétiquement, l'éponge qui se réagrège est la même que celle qui s'est dissociée.

Mais, la question à un million de dollars est de savoir si l'éponge qui a été régénérée est la même éponge ou si un nouvel animal a été mis en gestation pendant ces 10 jours , un clone créé à partir d'un qui a cessé d'exister.

C'est difficile à dire.

Cela dépend de la quantité de vos souvenirs et de votre personnalité et d'autres choses qui, selon nous, composent le moi, de l'éponge d'origine à celle reconstituée.

Mais attendez, nous venons d'établir que les éponges n'ont pas de cerveau... donc elles ne doivent pas avoir de personnalités ou de souvenirs, n'est-ce pas ?

C'est une autre chose étonnante à propos des éponges : c'est en quelque sorte ce qu'elles font.

Crédit photo, Getty Images

"En fait, on remarque qu'il y a des choses qui les irritent", révèle Leys.

Pourquoi une éponge s'irrite-t-elle ?

"A cause des mouvements, donc si vous frappez la table, elle sentira les vibrations et recrachera son eau, ce que nous appelons un éternuement."

"Il faut environ une heure pour se détendre à nouveau. Donc, en gros, vous devez faire autre chose jusqu'à ce que la colère se dissipe."

"Parfois, les étudiants reportent les expériences, car certaines éponges s'énervent si vous le faites le matin".

"En travaillant avec eux dans les laboratoires, nous apprenons à connaître leur caractère."

Et elles, peuvent-elles apprendre des choses ?

"Dans le sens où ils peuvent reconnaître une situation déjà rencontrée, c'est possible."

Leys raconte qu'elle a réussi une fois à entraîner une éponge à s'accrocher à la boîte de Petri comme elle le voulait.

Au début, elle se rétrécissait en boule et elle l'ouvrait, mais ensuite ellese rétrécissait et elle l'ouvrait.

"Le cinquième jour, elle a commencé à faire exactement ce que je voulais, donc dans de tels cas, elles peuvent apprendre et s'adapter."

Et se souviennent-ils de ce qu'elles apprennent après s'être désintégrés et réintégrés ?

Crédit photo, Getty Images

"Bonne question ! Les populations avec lesquelles nous travaillons ont des attributs appris. En subissant des processus de régénération, par exemple, elles se sont adaptées à l'eau douce."

"La question est combien de fois peut-on prendre une éponge, la réduire en cellules, les laisser se regrouper, sans qu'elles cessent d'être ce qu'elles étaient."

Et cela nous amène au début : à notre conscience de soi.

Et au paradoxe de la téléportation .

Star Trek ?

Oui, nous parlons de voyager à la vitesse de la lumière à travers les galaxies en appuyant simplement sur un bouton.

Depuis que la science-fiction a commencé à jouer avec la possibilité de la téléportation à la fin du XIXe siècle, l'idée a laissé perplexe des philosophes comme Charlie Huenemann de l'Université d'État de l'Utah, aux États-Unis.

"Je suis bloqué sur Mars. Les réservoirs de carburant de mon vaisseau de retour se sont rompus et aucune équipe de secours ne peut venir me sauver."

"Mais heureusement, mon vaisseau a un téléporteur. La machine scanne mon corps et produit un plan incroyablement détaillé, une image claire de chaque cellule et neurone, et ce plan est ensuite retransmis sur Terre, où un nouveau moi est construit."

Ça sonne bien : le salut à portée de main... plus précisément le doigt qui appuie sur le bouton. Quel est le problème ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, George Takei, qui a joué Hikaru Sulu, le barreur du vaisseau "Enterprise", dans la série Star Trek, dans une reconstitution des téléporteurs.

"Je peux rationnellement comprendre pourquoi cela devrait fonctionner, car je ne suis qu'une configuration particulière de cellules, et ce n'est pas comme si une molécule de carbone était plus moi qu'une autre molécule de carbone. Tant que tout est organisé de la même manière, cela ne devrait pas être le cas. la matière." , concède le philosophe.

Mais ce n'est pas si simple.

Rappelez-vous que c'est un paradoxe, donc cela soulève une question : la machine vous transporte-t-elle à travers l'Univers ou vous tue- t-elle et crée-t-elle une nouvelle version de vous sur Terre, avec tous vos souvenirs et votre personnalité intacts, qu'elle pense être vous ? ?

"À mon avis, je mourrais dans le téléporteur sur Mars et quelqu'un de très similaire à moi apparaîtrait sur Terre."

"Il aurait toute la structure cellulaire, toutes les connexions neuronales et ainsi de suite pour penser que c'est moi, et il n'est pas clair que la copie de moi qui est sur Terre soit fausse."

"Tout ce qui me fait penser que c'est moi serait présent dans cette copie sur Terre."

Mais si vos souvenirs, votre structure moléculaire et neurale sont à vous, et que tout est une copie conforme, pourquoi ne serait-ce pas vous ?

"C'est ce que je trouve très intéressant dans cette expérience de pensée."

"Ce que cela nous enseigne, c'est que dans un sens profond, il n'y a pas de soi en tant qu'unité indivisible qui peut ou non faire ce saut de Mars à la Terre."

En d'autres termes, cette conscience de soi - ce "je sais que c'est moi" - est en fait une illusion.

"En effet, de nombreux philosophes ont qualifié le soi d'" illusion d'utilisateur".

"Mais si nous essayons d'aller plus loin et de nous demander : 'Existe-t-il un moi durable qui reste le même dans le temps ?' C'est alors qu'une expérience de pensée comme le téléporteur nous enseigne : non, il n'y en a pas."

Crise d'identité

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quand vous irez vous coucher ce soir...

Alors même si vous sentez que vous êtes la même personne qu'hier, les choses sont différentes : la météo, la nourriture, les gens avec qui vous interagissez, la façon dont vous le faites, votre humeur...

Peut-être que vous êtes une itération de vous-même d'hier, pas exactement la même personne.

De plus, ce qui fait de vous ce que vous êtes n'est pas seulement ce que vous êtes - l'arrangement de vos atomes, la génétique ou ce qui est encodé dans vos cellules - mais aussi où vous êtes .

"Une grande partie de ce que nous sommes est construit à partir de notre relation avec les autres : la société dans laquelle vous vous trouvez, le travail que vous avez, etc.", conclut Huenemann.

Avant de partir, une autre expérience de pensée, sans avoir à quitter la planète.

Quand vous irez vous coucher ce soir, vous vous allongerez, vous rentrerez, puis vous vous évanouirez. Et lorsque vous êtes inconscient, votre conscience de vous-même se dissoudra d'une manière ou d'une autre.

Pendant que vous dormez, votre corps et votre cerveau se transforment. Beaucoup de vos cellules vont changer et vous pourriez vous réveiller avec de nouvelles voies neuronales.

Le "vous" qui se réveille le matin est-il le même "vous" qui s'est endormi la nuit précédente ?

Peut-être oui ou peut-être non : il est possible que l'illusion de soi se reforme chaque matin.

Il n'y a juste aucun moyen de savoir...