Crédit photo, Getty Images Légende image, Jeffrey Dahmer a été désigné comme l'un des tueurs en série les plus sombres de l'histoire des États-Unis.

Au total, il y a eu 17 victimes. De 1978 à 1991, l'Américain Jeffrey Dahmer a assassiné 17 personnes d'une manière si cruelle et horrible qu'il a été surnommé 'le cannibale de Milwaukee' (du nom de la ville où il a commis la plupart de ses crimes).

Et tandis que l'histoire récente des États-Unis a été parsemée de tueurs en série causant la mort de centaines de personnes, la vérité est que les méthodes utilisées par Dahmer - non seulement pour tuer ses victimes mais aussi pour se débarrasser de leurs corps - en ont fait le point central de l'attention des criminalistes experts et du grand public.

Des dizaines de séries télévisées, de films et de pièces de théâtre ont été réalisées sur sa vie et ses crimes, sans compter les textes qui ont été écrits, des reportages aux livres avec des témoignages de ses camarades de lycée.

Le dernier de ces produits a été présenté en avant-première sur la plateforme de streaming Netflix, une série en dix épisodes explorant les crimes de Dahmer, mais aussi son enfance et une partie de son adolescence, intitulée "Monster : The Jeffrey Dahmer Story".

Cependant, sa sortie n'a pas été sans critique. En grande partie, beaucoup considèrent que le récit de la série ne prend pas en compte le point de vue des victimes.

"C'est triste qu'ils ne fassent que gagner de l'argent grâce à cette tragédie. C'est juste de la cupidité", a déclaré Rita Isbell, sœur d'Errol Lindsey, l'un des Les victimes de Dahmer.

Crédit photo, Netflix Légende image, La série met en vedette Evan Peters.

Mais qui était Jeffrey Dahmer et pourquoi ses crimes attirent-ils toujours l'attention des gens ?

Une enfance "normale"

L'un des problèmes qui a le plus retenu l'attention des autorités policières et des médecins qui ont soigné Dahmer est que, contrairement à la plupart des tueurs en série, l'homme n'a pas traversé une enfance traumatisante d'abus et de mauvais traitements.

Il est né à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, en mai 1960.

Son père, Lionel Dahmer - qui lui rendait visite en prison même après la révélation de son acte criminel - était chimiste et sa mère, Joyce Annette, travaillait comme télégraphiste.

Selon plusieurs biographies, dont celle publiée par la chaîne A&E, certains de ses professeurs ont commencé à remarquer un changement dans le tempérament de Jeffrey vers l'âge de 10 ans, et l'ont lié au fait que son père n'était pas beaucoup à la maison et que son mère avait reçu un diagnostic de maladie mentale .

Cependant, c'est à l'adolescence qu'il a commencé à afficher certains des comportements qui marqueraient les années au cours desquelles il a commis les meurtres.

Comme le montre la série Netflix, Dahmer a toujours été intéressé par la dissection d'animaux morts.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le père de Dahmer, Lionel, travaillait comme chimiste.

La femme qui fut plus tard une compagne de son père, Shari Dahmer, a déclaré au magazine T IME qu'elle savait que Dahmer utilisait de l'acide pour diluer les tissus mous des animaux et extraire les os, une pratique qu'il appliquerait au corps de ses victimes.

Selon le propre récit de Dahmer devant les autorités, qui a ensuite été publié dans des rapports locaux, le divorce de ses parents, survenu alors qu'il était sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires, a encore approfondi ce sentiment d'abandon que ses professeurs avaient ressenti pendant son enfance.

Et c'est à cette période qu'il commet son premier meurtre : en juin 1978 , il tue Steven Hicks, un jeune de 18 ans qui se rendait à un concert près de l'endroit où habitait Dahmer.

Dahmer, qui avait également 18 ans à l'époque, l'a trouvé au volant de sa voiture sur une route voisine et lui a proposé de conduire Hicks au concert, mais l'a d'abord invité chez lui pour prendre un verre.

Là-bas, il l'a frappé deux fois à la tête avec un poids avec lequel il avait l'habitude de faire de l'exercice. Dahmer expliquera à la police plusieurs années plus tard que la raison pour laquelle il a frappé Hicks était parce qu'il avait hâte d'aller au concert et ne voulait pas lui tenir compagnie.

Meurtres en série

Avec Hicks, il entame également un rituel macabre avec les corps de ses victimes : il les démembre, dilue les parties dans de l'acide puis stocke les ossements qui restent après la destruction des parties molles.

Dans le cas de Hicks, qui se répétera avec d'autres victimes, Dahmer a gardé la tête entière pour qu'il puisse la contempler seul, selon ses propres déclarations.

Pendant environ neuf ans, rien d'autre. Il est allé à l'Université de l'Ohio, d'où il a été expulsé après seulement un semestre en raison de ses absences et de sa faible moyenne académique.

Son père, qui a donné plusieurs interviews sur son fils, souligne qu'après avoir été expulsé de l'université, il l'a envoyé à l'armée, mais qu'il en a également été expulsé pour son alcoolisme.

En 1981, Dahmer a aménagé avec sa grand-mère dans une maison à Milwaukee. C'est sur place qu'il a eu ses premières relations sexuelles avec d'autres hommes, s'est consacré à fréquenter des bars gays et a été au chômage pendant de longues périodes, en partie à cause de sa dépendance à l'alcool.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un officier cherche les restes de Steven Hicks sous la maison dans laquelle Dahmer vivait quand il avait 18 ans.

En novembre 1987, il commet son deuxième meurtre : celui de Steven Tuomi, un homme de 25 ans. Selon le témoignage qu'il a donné lors de son procès après sa capture, Dahmer a rencontré Tuomi dans un bar et l'a convaincu d'aller dans une chambre d'hôtel avec lui.

Dahmer souligne dans son témoignage qu'il ne se souvient pas comment il a assassiné Tuomi, qui s'est réveillé le lendemain avec le corps sans vie du jeune homme et ses mains pleines d'ecchymoses.

À partir de là, il commencera une série de meurtres qui suivront un mode opératoire similaire : Dahmer rencontre un jeune homme dans un bar, le ramene chez lui - d'abord dans la chambre de sa grand-mère, mais sa grand-mère finit par le jeter dehors et l'homme finit par louer un appartement bon marché au centre-ville de Milwaukee - où il drogue sa victime puis l'étrangle.

Au début, il a ramené chez lui des hommes qu'il a séduits dans des bars, mais plus tard, il a commencé à leur offrir de l'argent pour qu'ils posent nus pour lui.

C'est ainsi que Richard Guerrero, James Doxtator, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Straughter, Errol Lindsey, Konerak Sinthasomphone, Tony Hughes, Oliver Lacy, Matt Turner et Joseph Bradehoft ont été assassinés.

Une fois le meurtre terminé, Dahmer a démembré le corps et a tenté de préserver ses parties en les gardant au réfrigérateur ou en les submergeant dans des substances telles que des solutions salines.

Ces tâches de démembrement et de conservation ont été effectuées dans l'appartement qu'il louait au centre-ville de Milwaukee et, malgré les plaintes constantes des voisins concernant l'odeur et les sons étranges, pendant plus de cinq ans, les autorités n'ont pas pu le découvrir.

Un survivant

En juillet 1991, Dahmer a convaincu Tracy Edwards, un homme noir de 32 ans, de l'accompagner chez lui pour prendre des photos de lui en échange de 100 $.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dahmer a été tué par un autre prisonnier alors qu'il purgeait sa peine dans une prison américaine.

Cependant, comme il l'a raconté lors du procès qui a suivi peu de temps après, Edwards a découvert les plans de Dahmer, a réussi à s'échapper de l'appartement et a attiré l'attention de deux policiers, qui se sont immédiatement précipités sur les lieux.

Après avoir découvert quelques photos de corps démembrés, Dahmer a été arrêté.

En plus d'accepter qu'il avait assassiné 11 personnes dans sa déclaration à la police, les autorités de Milwaukee ont retrouvé au moins quatre têtes de ses victimes, des organes comme un cœur et un tonneau contenant des restes humains dissous dans de l'acide, entre autres, dans le appartement.

Dans son témoignage, Dahmer a reconnu avoir commis des actes de cannibalisme et de nécrophilie avec les corps de ses victimes.

Après un court procès, Dahmer a été reconnu coupable d'au moins 15 meurtres et condamné au même nombre de peines à perpétuité. Il a été envoyé à la prison d'État de l'Ohio.