Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps

Alex Christian

BBC Worklife

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Auparavant, avoir des compétences numériques signifiait avoir des connaissances de base en informatique. Aujourd'hui, il faut s'adapter a une variété d'outils, d'appareils et de plates-formes.

L'expression "compétences numériques" signifiait autrefois savoir comment envoyer des e-mails ou taper avec un programme de traitement de texte.

C'était une compétence très recherchée - des personnes capables d'utiliser des logiciels spécifiques au travail et qui auraient besoin de savoir comment les utiliser clairement et naturellement.

Mais cette expression a beaucoup évolué. La culture numérique signifie désormais connaître les techniques nécessaires pour réussir dans une société où la communication et l'accès à l'information dépendent de plus en plus des technologies numériques telles que les plateformes en ligne et les téléphones portables.

Le concept englobe une large compréhension d'une série d'outils numériques qui permettent aux professionnels d'exercer leurs fonctions, que ce soit au bureau, de manière hybride ou à distance dans tous les types d'environnements. Ces outils comprennent des logiciels collaboratifs en temps réel, tels que des applications de chat professionnelles, et des outils de travail asynchrones sophistiqués.

A lire aussi :

Aujourd'hui, la compétence numérique n'est plus une proposition fonctionnelle, mais un état d'esprit. Dans le milieu de travail moderne, on attend de plus en plus des employés qu'ils adoptent rapidement la technologie qui accompagne leur travail et qu'ils s'adaptent également à des outils et des approches en constante évolution. Les professionnels doivent également utiliser la technologie de manière stratégique : du travail avec leurs téléphones portables personnels à la conduite de programmes de flux de travail collaboratifs.

Et, plus important encore, les connaissances numériques ne sont plus essentielles uniquement pour les travailleurs du savoir. "Elles sont appliquées universellement à presque tout le monde", déclare Ying Zhou, directeur du Centre de recherche sur l'avenir du travail à l'Université de Surrey au Royaume-Uni.

En 2019, un rapport du gouvernement britannique a montré qu'au moins 82 % des offres d'emploi publiées en ligne nécessitaient des compétences numériques. Et Zhou dit que les professionnels qui cessent d'acquérir ces connaissances risquent d'être laissés pour compte.

"Chaque nouvelle technologie développée augmente les exigences de connaissances des professionnels", selon elle. "C'est une course entre la connaissance numérique et la technologie : plus la technologie avance, plus nous devons mettre à jour nos connaissances rapidement. La cible change tout le temps."

Pourquoi tout le monde a besoin de connaissances numériques

"La compétence numérique est un concept large. Vous pouvez travailler simplement avec des appareils numériques ou effectuer des tâches très complexes", poursuit Zhou.

"Cela peut aller de l'impression d'une facture dans un magasin à l'utilisation de traitements de texte et de feuilles de calcul, en passant par des services avancés comme la conception Web, l'analyse de données, la programmation informatique et le codage".

La demande du marché du travail pour les professionnels avertis du numérique n'a cessé de croître depuis les années 1980. Zhou cite des recherches montrant que, alors que la demande de compétences en lecture et en arithmétique sur le marché du travail britannique s'est stabilisée, le nombre de postes nécessitant une expertise numérique a continué de croître.

Au fil du temps, les employeurs en sont venus à s'attendre à un certain degré de littératie numérique, même pour les rôles non techniques - des opérateurs d'entrepôt utilisant des systèmes de gestion cloud aux médecins qui consultent les patients à distance par vidéo et aux entrepreneurs qui gèrent des projets de construction dans des applications de collaboration mobiles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La connaissance numérique est devenue nécessaire pour presque tous les emplois, car la technologie a révolutionné les processus et les industries

La technologie n'est plus spécifique à quelques secteurs.

"La connaissance numérique et la demande des employeurs en compétences numériques ont évolué à mesure que l'économie et le marché du travail ont été numérisés", a déclaré Danny Stacy, responsable de l'intelligence et des talents à la plateforme de ressources humaines basée à Londres. "Ce qui était autrefois un bonus est désormais un élément fondamental de pratiquement tous les emplois."

Et cette exigence de connaissance numérique a atteint son apogée lorsque les employeurs ont adopté des normes de travail hybrides ou à distance.

"Les employeurs sont désormais beaucoup mieux en mesure d'identifier des compétences numériques spécifiques et de nommer les logiciels qu'ils utilisent", selon Stacy. "Une plus grande capacité à utiliser des logiciels spécifiques et des outils de gestion de projet et de bureau est nécessaire pour que les employés puissent travailler plus efficacement."

Mais l'importance croissante de la connaissance numérique ne signifie pas que les professionnels doivent maîtriser tous les logiciels disponibles pour obtenir un emploi. En fait, ils doivent avoir confiance dans l'arène numérique ; être prêt à essayer de nouvelles technologies; adopter les bons outils qui peuvent faciliter les tâches routinières et accroître la collaboration sur le lieu de travail ; et aussi avoir la flexibilité et l'adaptabilité nécessaires pour apprendre de nouveaux processus.

Et aujourd'hui, les professionnels doivent garder à l'esprit qu'ils continueront à mettre à jour leurs compétences numériques. Après tout, lorsqu'un employé assume un nouveau rôle, on s'attend à ce qu'il ait les connaissances numériques nécessaires pour le poste ou qu'il apprenne - et vite.

"Le travail hybride et à distance n'atteignait que 5 % du marché du travail avant la pandémie", explique Zhou. "C'est maintenant environ la moitié de tous les professionnels. Quel que soit le travail que vous faisiez auparavant, l'employeur attend désormais de vous que vous assimiliez toutes les compétences numériques nécessaires à votre rôle."

Comment anticiper

La bonne nouvelle est que les professionnels ont probablement déjà une certaine culture numérique, même si cette expression leur est inconnue.

L'omniprésence de la technologie signifie que presque tout le monde envoie des e-mails et d'autres messages, des balayages, des clics et des défilements. Tout cela se traduit souvent par une expertise technologique dans le milieu professionnel. Et même si les travailleurs sentent qu'ils n'ont pas atteint le point qu'ils souhaitent ou dont ils ont besoin, il existe des moyens d'améliorer ces connaissances importantes.

Les entreprises proposent souvent des formations pour les aider à acquérir les compétences numériques dont ils ont besoin.

"Avec une pénurie de professionnels, les employeurs font preuve d'une plus grande volonté que jamais de former et de responsabiliser les candidats plutôt que de courir après le produit final", déclare Stacy.

Cette formation peut prendre la forme d'une formation en cours d'emploi, d'un apprentissage en ligne ou de cours de perfectionnement. Mais Zhou pense que l'un des meilleurs moyens pour les employés d'améliorer leur culture numérique est de simplement faire leur travail dans un processus d'essais et d'erreurs.

"L'apprentissage informel, le partage des connaissances avec des pairs, est l'un des moyens les plus éprouvés d'acquérir de nouvelles compétences", dit-il.

Et ce que les gens font en dehors du travail aide aussi. L'utilisation de la technologie à la maison offre des opportunités d'expérimenter et d'apprendre.

Par exemple, discuter avec un ami via un appel vidéo au lieu d'un SMS peut aider à familiariser un employé avec les applications qu'il utilisera au travail. L'utilisation des médias sociaux peut l'aider à s'habituer aux formes de communication plus informelles qu'il trouvera dans les outils de collaboration sur le lieu de travail.

Zhou dit que si la plupart des professionnels de la main-d'œuvre n'ont peut-être pas besoin de compétences informatiques très complexes à l'heure actuelle, c'est un besoin fondamental de plus en plus important. Cela signifie que les professionnels qui maintiennent à jour leurs connaissances technologiques continuent d'évoluer dans un marché du travail en constante évolution, qui valorise de plus en plus les connaissances numériques.

"Les connaissances numériques finissent par offrir un plus grand pouvoir de négociation sur le marché du travail", déclare Zhou. "L'environnement professionnel a changé en faveur de ceux qui ont une plus grande culture numérique."