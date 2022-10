Guerre Ukraine - Russie : la contre-offensive féroce de Kiev

il y a 22 minutes

L'armée ukrainienne a repris plus de territoires dans les régions illégalement annexées par la Russie, réalisant des gains près de la ville méridionale de Kherson et consolidant sa présence dans les zones orientales reprises au cours du week-end.

Pendant ce temps, à l'est, les forces ukrainiennes ont avancé plus loin dans la région de Lugansk sous contrôle russe.

Lors de son apparition à la télévision mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a énuméré un certain nombre de villages récupérés dans la région, affirmant que la liste est "loin d'être complète".

Le ministère ukrainien de la Défense a partagé une vidéo dans laquelle on voit la 35e brigade de marine hisser le drapeau ukrainien à Davydiv Brid .

Problème pour la Russie

Les progrès de Kyiv signifient que la Russie n'a plus le contrôle total d'aucune des quatre régions ukrainiennes qu'elle a annexées la semaine dernière.

L'expulsion est intervenue juste un jour après que Poutine a signé des "traités d'adhésion" qui ont officialisé l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes , marquant la plus grande prise de contrôle forcée de territoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'annexion n'a aucune légitimité au regard du droit international et le président Zelensky l'a déclarée nulle et non avenue.