Manifestations en Iran : Les jeunes visages des manifestations meurtrières contre le hijab

Haniya Ali

BBC World Service

il y a 22 minutes

Crédit photo, Nika Shakarami Légende image, Nika Shakarami, 16 ans, est morte lors des récentes manifestations en Iran.

Nika Shakarami, 16 ans, vivait à Téhéran, la capitale de l'Iran, avec sa tante artiste, Atash. Elle a quitté son domicile le 20 septembre à 17 heures pour participer aux plus grandes manifestations que l'Iran ait connues depuis des années. Pour l'aider à se remettre d'un éventuel gaz lacrymogène, elle a emporté une serviette et une bouteille d'eau.

Dans une story Insta qu'elle a partagée, ses amis l'ont vue brûler son hijab et chanter en signe de protestation contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne.

Le dernier appel de Nika a été passé à une amie alors qu'elle tentait désespérément d'échapper aux policiers qui la poursuivaient.

Puis elle a disparu pendant plusieurs jours.

Sa famille l'a cherchée frénétiquement et a finalement été informée par la police de la présence d'un corps correspondant à la description de Nika.

On leur a dit que Nika était tombée d'une certaine hauteur et on leur a montré des photos qui, selon eux, semblaient avoir été mises en scène.

Enfin, lorsqu'on leur a montré le corps de Nika, ils n'ont pu voir que son visage. Bien qu'elle ait été sévèrement battue et meurtrie, sa mère l'a reconnue.

Crédit photo, Nika Shakarami

Son corps n'a pas été remis à la famille et elle a été enterrée par les autorités en leur absence, un jour après ce qui aurait été son 17e anniversaire.

Des sources non officielles au sein des Gardiens de la révolution iraniens ont indiqué à sa tante que Nika avait été détenue pendant une semaine par ces derniers, qui ont tenté de lui arracher des aveux, et qu'elle avait été envoyée dans la tristement célèbre prison d'Evin, à Téhéran.

Sa tante est désormais également en état d'arrestation.

Les manifestations en Iran en sont à leur troisième semaine et se distinguent par le nombre de jeunes et de femmes au premier plan, qui scandent souvent d'une seule voix "zan, zendegi, azadi" ou "femme, vie, liberté".

Le régime iranien tente de maîtriser l'escalade de la situation en perturbant Internet pour restreindre l'accès aux médias sociaux, et les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants.

Amnesty International a condamné le nombre croissant de morts, le qualifiant d'"indication alarmante de l'impitoyable assaut des autorités contre la vie humaine dans l'obscurité de la fermeture d'Internet."

Comme de nombreux jeunes du monde entier, Hadis Najafi avait une présence dynamique sur les réseaux sociaux. Elle aimait chanter et danser sur des musiques iraniennes et occidentales, notamment Qveen Herby et Shakira.

Le 21 septembre, Hadis, 22 ans, se rendait à des manifestations à Karaj, non loin de Téhéran, lorsqu'elle a partagé une vidéo avec des amis. Elle avait l'air optimiste.

"J'espère que dans quelques années, lorsque je regarderai en arrière, je serai heureuse que tout ait changé pour le mieux", disait-elle.

Elle a été tuée une heure plus tard.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, la mère de Hadis déclare : "Ma fille a été tuée à cause du hijab, à cause de Mahsa Amini... Elle est allée manifester et a été tuée, touchée par des balles, dans le cœur, dans l'estomac, dans le cou. Quand nous l'avons regardée, son visage et son corps étaient meurtris."

Les autorités n'ont pas permis à la famille de Hadis d'organiser des funérailles publiques pour elle. La famille a reçu pour instruction de dire que Hadis est morte dans un accident de voiture ou de causes naturelles, si quelqu'un le demande.

Crédit photo, La famille Majidi Légende image, La fille de Minou Majidi se tient sur la tombe de sa mère, le crâne rasé, en tenant ses cheveux.

Quelques jours plus tard, une fille se tenait sur la tombe de sa mère, le crâne rasé, serrant ses propres cheveux dans ses mains et fixant la caméra d'un regard stoïque. C'était la fille de Minou Majidi, une Iranienne kurde de 55 ans qui a été tuée alors qu'elle participait à des manifestations le 20 septembre.

Minou était en colère après le meurtre de sa compatriote kurde, Mahsa Amini. Elle a estimé qu'elle devait prendre part aux manifestations. Elle a déclaré : "Si des gens comme moi n'y vont pas, qui le fera ? J'ai vécu ma vie, laissez-les au moins ne pas tuer nos jeunes."

Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont eu lieu en Iran, mais ce qui distingue les événements actuels, c'est le nombre de jeunes, en particulier de jeunes filles, qui sont au cœur même des manifestations.