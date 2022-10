Guerre Ukraine - Russie : les familles qui ont réussi à traverser le nouveau rideau de fer

"Les gens sont très fatigués là-bas", dit-il en parlant des files d'attente autour de Vasylivka. "Ils survivent à peine. Ils sont à bout de patience et d'argent. Il y a une atmosphère de fatigue et de désespoir".

Il demande beaucoup d'informations. Non seulement le nom et les détails du passeport des demandeurs, mais aussi le numéro de leur téléphone portable et le numéro IMEI (identification du téléphone), les coordonnées de leurs hôtes, le but de leur voyage et des détails sur tous les membres de leur famille vivant en Ukraine.