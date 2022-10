Arnaque financière : qu'est ce que "l'abattage de porcs"

Qui ne veut pas avoir une vie meilleure ? Sous cette prémisse, les escrocs de la soi-disant "Pig Butchering" se déplacent sur les réseaux sociaux à la recherche de leur prochaine victime à cajoler, devenant, par exemple, le partenaire qu'ils ont toujours voulu ou le frère qu'ils n'ont jamais eu, pour se tourner plus tard vers les investissements.

Il s'agit donc d'une escroquerie financière à long terme relativement nouvelle dans laquelle les victimes - que les fraudeurs appellent des "porcs" - sont "massacrées" après avoir été manipulées émotionnellement pour investir de grosses sommes dans des plateformes de trading prétendument alimentées par des crypto-monnaies.

"La méthodologie est nouvelle, mais elle utilise les mêmes caractéristiques que les arnaques romantiques" , explique à BBC Mundo Luis Orellana, expert de la police d'investigation chilienne (PDI) et secrétaire exécutif du réseau de lutte contre la cybercriminalité en Europe et en Amérique latine. CIBELLA.

"Ce qui est différent dans ce crime, c'est le temps que les escrocs passent à engraisser la victime puis à la massacrer lorsqu'ils la font investir. C'est principalement lié aux investissements avec des crypto-monnaies ou des monnaies virtuelles", ajoute-t-il.

En quoi consiste cette arnaque ?

Tout commence par un message innocent via WhatsApp ou un réseau social dans lequel ils écrivent des choses comme "Bonjour, je vous ai parmi mes numéros de contact, il semble que nous nous soyons rencontrés quelque part" ou une prétendue erreur "Oups, je suis désolé , J'avais tort" ou via des plateformes de rencontres comme Tinder où ils attirent leurs cibles avec des photos attrayantes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le contact apparaît comme quelque chose de désinvolte.

"Ils donnent l'impression d'être normaux et lorsqu'ils parviennent à engager la conversation, ils commencent à parler de la vie, de ce qu'ils aiment et n'aiment pas, etc. Les conversations deviennent monnaie courante et se déroulent toujours par messagerie instantanée. Ils ne se parlent jamais au téléphone", explique M. Orellana, qui fait partie, avec CIBELA, du programme d'assistance contre le crime organisé transnational entre l'Europe et l'Amérique latine, connu sous le nom d'El PAcCTO.

Les victimes sont préparées patiemment pendant des semaines. Ils se présentent, par exemple, comme la personne qui vous apporte le soutien que vous recherchiez. "C'est ainsi qu'ils gagnent votre confiance pour finalement la manipuler contre vous. Tout cela implique beaucoup de manipulation émotionnelle", explique à BBC World Grace Yuen, de l'organisation internationale de lutte contre l'escroquerie Gaso.

Une fois qu'un fort lien de confiance a été établi, les escrocs ne demandent pas d'argent directement, mais présentent aux victimes un faux site web ou une fausse application d'investissement où les victimes se sentent en sécurité pour déposer des fonds.

Une évolution vers l'investissement

"Ils prennent tout leur temps. Lorsqu'ils ont déjà créé les liens de confiance, c'est à ce moment-là que commence la deuxième étape, lorsqu'ils commencent à parler de l'investissement et des avantages qu'il génère. Nous avons eu des cas au Chili où ils leur parlent d'informations privilégiées, d'un supposé oncle ou cousin qui travaille dans une banque d'investissement en crypto-monnaies et ils leur parlent de rentabilité élevée", explique Orellana.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les victimes perdent en moyenne 121 926 dollars, selon les chiffres enregistrés par Gaso.

"Tout le monde veut avoir une vie meilleure et ils donnent de l'argent à ceux qui, selon eux, peuvent les aider à la faire évoluer. Les escrocs leur disent des choses comme qu'ils veulent les aider à offrir une vie meilleure à leur famille. Ce genre de choses les fait tomber dans le panneau et les incite à investir des fortunes dans des plateformes", explique Yuen.

Les escrocs surmontent les réticences de leurs victimes en leur faisant croire qu'ils investiront conjointement, c'est-à-dire que si l'investissement est de 20 000 USD, ils en mettront chacun la moitié, par exemple.

Ils leur expliqueront progressivement comment investir des sommes d'argent croissantes grâce à une série de techniques psychologiques et de ruses sur le site web ou l'application qu'ils contrôlent et où ils voient des retours supposés sur leurs investissements. Il s'agit d'applications ou de sites web similaires aux originaux, mais dans ce cas, ils sont faux. Ils sont contrôlés à tout moment par les fraudeurs.

"Nous avons eu des personnes au Chili qui commencent avec des investissements faibles et qui commencent ensuite à contracter des prêts, à utiliser l'argent de leur pension... le problème se pose lorsqu'ils veulent retirer une partie de leurs gains", explique Orellana.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il s'agit d'une arnaque qui peut être scénarisée comme une fraude romantique, mais qui va prendre un virage vers l'investissement en crypto-monnaies.

"Beaucoup de ces escroqueries sont liées aux sites de rencontre. En particulier pendant la pandémie, ces plates-formes étaient très courantes", explique M. Yuen. "Mais toutes les arnaques ne sont pas que des arnaques à la romance. Nous voyons maintenant beaucoup de victimes qui ont rencontré leurs escrocs sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, ce dernier étant le plus important, bien qu'ils utilisent en fait n'importe quel réseau social", ajoute-t-il.

Qui sont les victimes ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce type d'escroquerie concerne un grand nombre de personnes instruites et même financièrement compétentes.

"Environ 80% ou plus des victimes ont des diplômes universitaires et un grand pourcentage d'entre elles ont un master ou un doctorat. Ce sont des victimes de tous horizons : des infirmières et des avocats aux informaticiens ou aux ingénieurs en télécommunications. Ce sont tous des gens très instruits, généralement âgés de 24 à 40 ans, bien que nous voyions maintenant des victimes plus âgées aussi", dit Yuen.

Les escrocs ont un scénario qui convient aux personnes de tout âge. Tout le monde peut être la cible de cette escroquerie qui a débuté en Chine fin 2019, mais qui s'est répandue dans le monde entier les années suivantes, principalement aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les fraudeurs utilisent des programmes de traduction pour atteindre le monde entier.

"Tout le monde peut être sensible à cette escroquerie", déclare Yuen, tout en notant que les Latino-Américains font également partie des victimes, bien qu'ils s'installent principalement dans des régions où ils pensent qu'il y a une certaine somme d'argent à gagner, comme des régions comme la Californie, où les salaires sont très élevés.

Ils cherchent à maximiser leurs profits. "De nombreuses victimes, qui nous viennent par exemple de Californie, ont facilement perdu un million de dollars dans cette arnaque", explique la porte-parole de Gaso, une organisation créée en 2021 par une femme victime de ce type de fraude.

"Mais bien sûr, il y a aussi des victimes en Amérique du Sud. Nous connaissons des personnes qui ont été escroquées et qui viennent du Pérou, du Brésil ou d'Espagne, par exemple. Ce n'est pas du tout rare", ajoute-t-il.

Ce profil de victime s'applique à tous les pays. "On nous a signalé des personnes ayant des études et des connaissances numériques, mais aussi des personnes qui travaillent dans le domaine financier. Également les retraités qui investissent leur retraite. Ce sont des gens de tous horizons", souligne M. Orellana à propos du profil des victimes au Chili.

Les fraudeurs savent très bien utiliser les réseaux sociaux pour cibler les victimes potentielles. Mais celui qu'ils trouvent le plus utile est LinkedIn.

"Il est rempli de très bonnes informations pour les escrocs. Ils connaissent votre niveau d'éducation, ce qui en soi en dit long. Si vous avez fréquenté une université réputée, il y a de fortes chances que vous gagniez bien votre vie. Si vous travaillez pour une organisation reconnue mondialement, c'est la même chose", dit Yuen.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 41 % des victimes ont rencontré leur escroc sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, selon les chiffres de Gaso.

"Ils peuvent également calculer votre âge à partir de la date de votre diplôme et voir combien d'années vous avez travaillé dans une certaine industrie. Ils commenceront par des conversations normales sur le nombre d'années que vous avez travaillé dans l'industrie de la technologie, par exemple. Des conversations que vous pouvez avoir lorsque vous rencontrez quelqu'un dans une soirée. Tout cela suffit pour qu'il se rende compte si vous êtes une bonne cible et si cela vaut la peine d'investir du temps en vous », ajoute-t-il.

Plus de 429 millions de dollars de pertes

En 2021, le Internet Crime Complaint Center du FBI a reçu plus de 4 300 plaintes liées à la « boucherie de cochons » , entraînant des pertes de plus de 429 millions de dollars.

Dans cette fraude, il est très difficile de récupérer l'argent car dès qu'ils l'ont reçu, ils l'ont immédiatement retiré. Habituellement, la victime a envoyé l'argent il y a longtemps, de sorte que la piste de l'argent est perdue.

Grâce à Gaso, environ 2 000 personnes ont signalé depuis la mi-2021, avec une moyenne de 173 000 USD par victime de ce type d'escroquerie .

De l'organisation, ils reconnaissent que "ce n'est que la pointe de l'iceberg" d'une arnaque qui opère généralement à partir de centres situés en Asie. À certaines occasions, même, comme dans des pays comme le Cambodge, le Laos et le Myanmar, les escrocs sont eux-mêmes victimes d'un système de traite des êtres humains.

Parmi ses plaintes, Gaso a des cas comme, par exemple, celui d'une femme dans la soixantaine, que son escroc a trouvé sur LinkedIn.

"Le profil de l'escroc lui rappelait son fils. Elle était aussi une immigrée. Elle avait quitté la Chine pour les États-Unis il y a plusieurs décennies et sympathisait avec l'histoire du jeune homme qui venait de déménager de la Chine aux États-Unis il y a quatre ans et Elle était toujours aux prises avec un choc culturel. Ses instincts maternels se sont manifestés et elle les a projetés sur l'escroc. Il l'a convaincue d'investir jusqu'à plus d'un million de dollars via la plateforme », explique Yuen.

"Il y a beaucoup d'histoires tragiques comme celle d'une femme divorcée qui a investi toutes ses économies dans une plateforme", raconte l'expert. "Nous avons beaucoup de femmes veuves ou divorcées prêtes à passer à autre chose qui sont utilisées par des escrocs."

