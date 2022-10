Vladimir Poutine à 70 ans : sept moments clés qui l'ont façonné

Par Mark Galeotti

Universitaire et écrivain

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images

Alors que Vladimir Poutine approche de son 70e anniversaire vendredi, comment est-il devenu l'autocrate isolé qui a lancé sa désastreuse invasion de l'Ukraine ?

Sept moments clés de sa vie ont contribué à façonner sa pensée et à expliquer son éloignement croissant de l'Occident.

Articles recommandés :

Début du judo, 1964

Né dans une Leningrad encore marquée par les 872 jours de siège de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Vladimir était un garçon hargneux et combatif à l'école - son meilleur ami se souvient qu'"il pouvait se battre avec n'importe qui" car "il n'avait pas peur".

Néanmoins, dans une ville envahie par les gangs de rue, un jeune garçon mince mais bagarreur avait besoin d'un avantage, et à l'âge de 12 ans, il a commencé à pratiquer le sambo, un art martial russe, puis le judo. Il était déterminé et discipliné, et à 18 ans, il était ceinture noire de judo et avait obtenu la troisième place dans la compétition nationale junior.

Bien sûr, cela fait partie de son personnage de macho soigneusement élaboré, mais cela a également confirmé sa conviction précoce que dans un monde dangereux, il faut être confiant mais aussi réaliser que, selon ses propres mots, lorsqu'un combat est inévitable, "il faut frapper en premier, et frapper si fort que l'adversaire ne se relèvera pas".

Demander d'emploi au KGB, 1968.

Dans l'ensemble, les gens évitent de se rendre au 4 Liteyny Prospekt, le quartier général de la police politique du KGB à Leningrad. Tant de personnes étaient passées par ses cellules d'interrogatoire pour rejoindre les camps de travail du goulag à l'époque de Staline que la plaisanterie amère voulait que le "Bolshoi Dom", la "Grande Maison", soit le plus haut bâtiment de Leningrad, car on pouvait voir la Sibérie depuis son sous-sol.

Néanmoins, à l'âge de 16 ans, Poutine est entré dans la réception au tapis rouge et a demandé à l'officier plutôt perplexe derrière le bureau comment il pouvait s'inscrire. On lui a répondu qu'il devait avoir effectué son service militaire ou obtenu un diplôme, et il a même demandé quel diplôme était le meilleur.

On lui répond que c'est le droit - et à partir de ce moment-là, Poutine est déterminé à obtenir un diplôme de droit, après quoi il est dûment recruté. Pour Poutine, l'homme de la rue, le KGB était le plus grand gang de la ville, offrant sécurité et avancement même à quelqu'un qui n'avait pas de liens avec le Parti.

Mais il représentait également une chance de faire bouger les choses - comme il l'a dit lui-même à propos des films d'espionnage qu'il regardait lorsqu'il était adolescent, "un seul espion pouvait décider du sort de milliers de personnes".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lutte contre un camarade de classe en 1971

Une foule l'entoure, 1989

Malgré tous ses espoirs, la carrière de Poutine au KGB n'a jamais vraiment décollé. Il était un travailleur solide, mais pas un pilote de haut vol. Néanmoins, il s'applique à apprendre l'allemand, ce qui lui vaut d'être nommé aux bureaux de liaison du KGB à Dresde en 1985.

Il s'y installe dans une vie d'expatrié confortable, mais en novembre 1989, le régime est-allemand commence à s'effondrer, à une vitesse choquante.

Le 5 décembre, une foule encercle le bâtiment du KGB de Dresde. Poutine appelle désespérément la garnison de l'Armée rouge la plus proche pour demander une protection, et ils répondent impuissants "nous ne pouvons rien faire sans ordre de Moscou. Et Moscou est silencieux."

Poutine a appris à craindre l'effondrement soudain du pouvoir central - et a décidé de ne jamais répéter ce qu'il considérait comme l'erreur du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, à savoir ne pas réagir avec rapidité et détermination face à l'opposition.

Courtage du programme "Pétrole contre nourriture", 1992

Poutine quittera plus tard le KGB lors de l'implosion de l'Union soviétique, mais obtiendra rapidement un poste de fixateur pour le nouveau maire réformiste de ce qui est maintenant Saint-Pétersbourg.

L'économie est en chute libre et Poutine est chargé de gérer un accord pour tenter d'aider les habitants de la ville à s'en sortir, en échangeant pour 100 millions de dollars (88 millions de livres) de pétrole et de métal contre de la nourriture.

En pratique, personne n'a vu de nourriture, mais selon une enquête, rapidement supprimée, Poutine, ses amis et les gangsters de la ville ont empoché l'argent.

Dans les "folles années 90", Poutine a rapidement appris que l'influence politique était une marchandise monnayable, et que les gangsters pouvaient faire des alliés utiles. Lorsque tous ceux qui l'entourent profitent de leur position, pourquoi ne le ferait-il pas ?

L'invasion de la Géorgie, 2008

Lorsque Poutine est devenu président de la Russie en 2000, il espérait pouvoir établir une relation positive avec l'Occident - à ses propres conditions, y compris une sphère d'influence à travers l'ancienne Union soviétique. Il a rapidement été déçu, puis en colère, estimant que l'Occident tentait activement d'isoler et de rabaisser la Russie.

Lorsque le président géorgien Mikheil Saakashvili a engagé son pays à rejoindre l'OTAN, Poutine a vu rouge et une tentative géorgienne de reprendre le contrôle de la région séparatiste d'Ossétie du Sud, soutenue par la Russie, est devenue un prétexte pour une opération punitive.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme en Ossétie du Sud pleure son fils

En cinq jours, les forces russes ont anéanti l'armée géorgienne et imposé une paix humiliante à Saakashvili.

L'Occident est scandalisé, mais en l'espace d'un an, le président américain Barack Obama propose de "rétablir" les relations avec la Russie, et Moscou se voit même attribuer le droit d'accueillir la Coupe du monde de football de 2018.

Pour Poutine, il est clair que la force fait le droit, et qu'un Occident faible et inconstant va souffler, mais finalement reculer face à une volonté déterminée.

Manifestations à Moscou, 2011-2013

La conviction répandue - et crédible - que les élections législatives de 2011 ont été truquées a suscité des protestations qui n'ont pris de l'ampleur que lorsque Poutine a annoncé qu'il se représenterait en 2012.

Connues sous le nom de "manifestations Bolotnaya", du nom de la place de Moscou qu'elles ont occupée, ces manifestations ont représenté la plus grande expression d'opposition publique jamais vue sous Poutine.

Crédit photo, Getty Images

Il est convaincu que les rassemblements ont été initiés, encouragés et dirigés par Washington, blâmant personnellement la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton.

Pour Poutine, c'était la preuve que les gants étaient retirés, que l'Occident s'en prenait directement à lui et que, de fait, il était désormais en guerre.

Isolement du Covid, 2020-21

Lorsque le Covid-19 a balayé le monde, Poutine s'est retrouvé dans une situation d'isolement inhabituelle, même pour des autocrates personnalistes, toute personne souhaitant le rencontrer étant isolée pendant quinze jours sous bonne garde et devant ensuite traverser un couloir baigné de rayons ultraviolets tueurs de germes et embué de désinfectant.

Pendant ce temps, le nombre d'alliés et de conseillers capables de rencontrer Poutine s'est réduit de façon spectaculaire à une poignée de béni-oui-oui et de faucons.

Exposé à moins d'opinions alternatives et voyant à peine son propre pays, Poutine semble avoir "appris" que toutes ses hypothèses étaient justes et tous ses préjugés justifiés, et les graines de l'invasion de l'Ukraine ont été plantées.

Le professeur Mark Galeotti est un universitaire et un auteur, qui a notamment publié We Need To Talk About Putin et Putin's Wars (à paraître).