Prix Nobel : que sont-ils et pourquoi sont-ils si importants ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les lauréats du prix Nobel de chimie et de physique 2021 fêtent leur succès

La saison des prix Nobel de cette année a commencé et le nom du lauréat du prix peut-être le plus connu sera annoncé vendredi (7 octobre).

Le prix Nobel de la paix est décerné à la personne "qui a fait le plus ou le mieux pour faire progresser la fraternité entre les nations, l'abolition ou la réduction des armées permanentes, et l'établissement et la promotion de congrès pour la paix".

Plus de 300 candidats sont en lice pour 2022, mais la liste complète sera conservée dans un coffre-fort pendant 50 ans. Parmi les favoris figurent le journal Kyiv Independent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la chef en exil de l'opposition bélarussienne Svetlana Tikhanovskaya.

Pourquoi les prix de l'organisation sont-ils si prestigieux et qui sont les précédents lauréats ?

Le prix

Les prix Nobel sont une série de récompenses annuelles décernées dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La liste des lauréats du prix Nobel comprend des scientifiques, des économistes, des leaders mondiaux et des penseurs.

Ils sont décernés aux personnes "qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité" au cours des 12 mois précédents.

Cette citation est tirée du testament d'Alfred Nobel, homme d'affaires suédois et inventeur de la dynamite. Il a laissé la majeure partie de sa fortune dans un fonds destiné à lancer les prix, qui ont été décernés pour la première fois en 1901.

En 1968, un prix des sciences économiques a été ajouté par la banque centrale de Suède.

Selon Nobelpeace.org, entre 1901 et 2021, les prix Nobel et le prix Sveriges Riksbank en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel ont été décernés à un total de 943 personnes et 25 organisations.

Les prix Nobel ont été décernés à des femmes 58 fois entre 1901 et 2021.

Seules deux personnes, l'écrivain français Jean-Paul Sartre et le dirigeant vietnamien Le Duc Tho, ont refusé un prix.

Les universitaires, les professeurs d'université, les scientifiques, les anciens lauréats et d'autres personnes soumettent tous des candidatures. Selon les règles de la Fondation Nobel, les listes de candidats sélectionnés ne peuvent être publiées avant 50 ans. Personne ne peut proposer sa propre candidature.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alfred Nobel a donné la majeure partie de sa fortune pour créer le prix.

Les lauréats sont appelés lauréats, en référence à la couronne de laurier que l'on donnait aux vainqueurs des concours dans la Grèce antique.

Chaque prix peut être remporté par plus d'une personne, mais pas plus de trois.

Il y a eu des années où le prix n'a pas été décerné, principalement pendant les deux guerres mondiales.

Le règlement de la Fondation Nobel stipule que si personne ne mérite le prix dans une catégorie donnée, il n'est pas décerné et son montant est conservé pour l'année suivante.

Choix des lauréats

Les prix Nobel de physique, de chimie, de physiologie ou de médecine, de littérature et le prix des sciences économiques sont décernés à Stockholm, en Suède.

Le lauréat du prix Nobel de la paix est sélectionné en Norvège par un comité composé de cinq membres nommés par le parlement norvégien, et est décerné à Oslo.

Que reçoivent les lauréats ?

Le lauréat de chaque prix reçoit trois choses

un diplôme Nobel, dont chacun est une œuvre d'art unique

une médaille Nobel, dont les motifs diffèrent

un prix en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (environ 607 762 180 FCFA), qui est partagé entre les lauréats lorsqu'il y en a plusieurs. Ils doivent donner une conférence pour recevoir l'argent.

Les prix sont remis lors de cérémonies organisées le 10 décembre, date anniversaire de la mort de Nobel.

Les lauréats célèbres

L'ancien président américain Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix en 2009, pour "ses efforts extraordinaires visant à renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Malala Yousafzai reste la plus jeune lauréate du prix.

Le président Obama a déclaré qu'il était "surpris et profondément humble" et qu'il s'en servirait comme d'un "appel à l'action". Son prix a toutefois fait l'objet de critiques, notamment parce qu'il n'était en fonction que depuis 12 jours avant la date limite de dépôt des candidatures.

Parmi les autres lauréats notables, citons l'ancien président américain Jimmy Carter (2002), l'Union européenne (2012), les Nations unies et leur secrétaire général de l'époque, Kofi Annan (prix partagé en 2001) et Sainte Thérèse de Calcutta (1979).

Albert Einstein (physique, 1921) et Marie Curie (physique, 1903, chimie, 1911) ont également reçu des prix Nobel.

La militante pour l'éducation des enfants Malala Yousafzai (partagé en 2014) a remporté le prix à l'âge de 17 ans et reste toujours la plus jeune lauréate. John B. Goodenough est le lauréat le plus âgé : il avait 98 ans lorsqu'il a reçu le prix Nobel de chimie en 2019.

Crédit photo, Getty Images Légende image, John B. Goodenough avait 98 ans lorsqu'il a reçu son prix.

Deux personnes - l'auteur et philosophe Jean-Paul Sartre en 1964 et l'homme politique vietnamien Le Duc Tho en 1973 - ont refusé le prix, et quatre autres ont été contraintes de décliner par leur pays.

En 2016, l'incertitude régnait quant à savoir si le chanteur Bob Dylan accepterait le prix de littérature - il a finalement prononcé sa conférence pour le prix en juin 2017.

Qu'ont acheté certains gagnants avec leurs gains ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La famille Curie détient le record du plus grand nombre de prix Nobel - Marie (L) a été récompensée deux fois, tandis que son mari Pierre et sa fille Irène l'ont été une fois chacun.

Marie et Pierre Curie ont utilisé l'argent de leur prix de physique en 1903 pour poursuivre leurs recherches scientifiques, et John Mather, lauréat du prix de physique 2006, a fait don de son argent à sa fondation.

En 1993, le biochimiste britannique Richard Roberts a dépensé ses gains en médecine pour un terrain de croquet, tandis que son collègue Phillip Sharp a acheté une maison centenaire de style fédéral.

Le lauréat du prix de médecine 2001, Sir Paul Nurse, s'est acheté une moto haut de gamme.

Quant à Orhan Pamuk, lauréat du prix littéraire 2006, il a créé un musée à Istanbul.

Crédit photo, Swaminathan Natarajan Légende image, Certains lauréats, comme le journaliste russe Dmitry Muratov, ont donné leurs médailles pour des causes qui leur sont chères.