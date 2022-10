Manifestations en Iran : quelles sont les revendications ?

"Femme, vie, liberté"

Mais à mesure que les manifestations se sont étendues et ont rapidement pris de l'ampleur, les revendications sont devenues plus vastes.

Chanson virale de protestation

Elle a trouvé un écho auprès de millions d'Iraniens, et a obtenu plus de 40 millions de vues sur Instagram dans les 48 heures qui ont suivi sa sortie. "Qu'un chanteur inconnu obtienne autant de vues sur Instagram, c'est du jamais vu", déclare Taraneh Stone, journaliste spécialiste des médias sociaux à BBC Perse.

Une jeune génération frustrée

Cette situation survient à un moment où cette génération se sent particulièrement frustrée. La corruption systématique de l'élite politique iranienne, la pauvreté croissante avec un taux d'inflation de plus de 50 % et l'absence de liberté sociale et politique leur donnent un sentiment de désespoir.