L'idée était que la Chine soit stable et en pleine forme lorsque des milliers de délégués se réuniraient à Pékin pour inaugurer un troisième mandat historique pour Xi Jinping.

Mais le coronavirus ne joue pas franc jeu.

Ces dernières semaines, des dizaines de millions de personnes ont à nouveau été confinées chez elles dans 60 villes et villages, ce qui exerce une pression politique sur l'homme qui est devenu la personnalité chinoise la plus puissante depuis le premier dirigeant de l'ère communiste, Mao Zedong.

La stratégie "Dynamic zero-Covid" du gouvernement est inextricablement liée à M. Xi. Sa réussite est son succès. Son échec ? Eh bien, il faudrait être courageux pour essayer de le lui reprocher.

Ailleurs, le déploiement des vaccins a permis d'apprendre à vivre avec le virus, mais cette économie majeure fait cavalier seul, s'accrochant à une réponse conçue pour étouffer toute épidémie.

Des mesures de confinement strictes, des tests de masse, un contrôle constant des codes de santé et des restrictions de voyage ont empêché les hôpitaux chinois d'être submergés. Mais cela a un coût : le taux de chômage officiel des jeunes est de 18,7 %. Au début de l'année, il frôlait les 20 %.

Pourtant, même face à une pression économique et sociétale importante, le gouvernement ne s'est pas vraiment tourné vers la seule chose qui pourrait accélérer la fin de la crise. Alors qu'il était prêt à imposer une conformité stricte dans tous les autres domaines de la politique de Covid, il n'a pas poussé la vaccination avec le même enthousiasme.

Il n'y a aucune obligation de se faire vacciner. Il y a à peine une campagne de sensibilisation du public.

Et le pays s'entête à limiter la vaccination aux vaccins développés localement, uniquement lorsque la recherche montre qu'ils ne sont pas aussi efficaces que ceux produits à l'étranger. On dirait vraiment que la fierté nationale l'emporte sur la science.

Dans une certaine mesure, cette superpuissance s'en sort. Près d'un cinquième de la population mondiale vit, d'une manière ou d'une autre, sa vie quotidienne à l'intérieur d'une bulle géante. Mais ils le font alors que les moyens de subsistance des gens sont réduits à néant.

Cette semaine, les services ferroviaires au départ du Xinjiang ont été suspendus et de nombreuses parties de la région occidentale, y compris sa capitale Urumqi, ont été placées en quarantaine, les autorités admettant qu'elles n'avaient pas réussi à empêcher la propagation du virus.

Les mesures de confinement plus strictes prises par la Chine ont donné lieu à de nombreux rapports faisant état de personnes incapables de se procurer de la nourriture et des médicaments, mais le programme "Zéro-Covid" affecte également la vie quotidienne des gens d'une multitude d'autres façons.

Trois ans après le début de la crise, la population est épuisée.

La vie au-delà des barrières

Dans la banlieue de Pékin, des travailleurs aux revenus modestes vivent dans un quartier appelé Yanjiao, car le loyer y est moins cher. Il se trouve de l'autre côté d'une rivière, juste à l'intérieur de la province voisine de Hebei.

En temps normal, cela n'aurait pas d'importance, mais en cas de pandémie, cela peut signifier qu'il faut passer par des barrages routiers pour se rendre de son lieu de résidence à son lieu de travail.

En juin de cette année, une série de cas a empêché les habitants de Yanjiao d'entrer dans la capitale, ce qui a donné lieu à des affrontements entre la police qui faisait respecter la fermeture de la frontière et les employés qui tentaient de se rendre au travail.

Depuis lors, on a vu des habitants traverser l'eau à la rame dans des embarcations gonflables pour se faufiler dans la ville.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la frontière est ouverte, mais toute personne entrant à Pékin doit montrer sa carte d'identité, qui est liée à des applications de code sanitaire.

Tous les matins, à Yanjiao, on peut voir des bus faire la queue et s'arrêter avant de traverser la frontière, afin que la police puisse monter à bord et vérifier que tout le monde est en bonne santé.

Les retards ont fait que les travailleurs de Yanjiao ne sont pas fiables aux yeux des employeurs.

"De nombreuses personnes qui vivent dans cette zone ont été licenciées par leurs entreprises", a déclaré une femme dans la file d'attente pour le bus. "Et, s'ils trouvent un nouveau travail, ils risquent d'être à nouveau traités injustement".

L'ancienne capitale est calme

Nous prenons un train de Pékin à Xi'an. À l'arrivée, il y a un énorme embouteillage à la gare, car des milliers de voyageurs tentent de télécharger l'application sanitaire locale après avoir descendu les escaliers du quai. Ensuite, tout le monde doit faire un nouveau test PCR avant de quitter la gare.

Xi'an est un moteur de l'économie de la Chine intérieure depuis les années où elle était le point de départ de l'ancienne route de la soie qui traversait l'Asie centrale vers le Moyen-Orient et l'Europe. De nos jours, la ville est censée être l'une des principales attractions touristiques du pays.

Nous rencontrons Addison Sun, un guide touristique spécialisé dans la langue anglaise, et lui demandons dans quelle mesure la pandémie a été préjudiciable à son secteur d'activité.

"Wow ! Pour le tourisme international, 100%", dit-il. "Parce que personne ne peut venir en Chine, personne ne peut venir à Xi'an".

Le nombre de touristes nationaux prêts à voyager a également beaucoup diminué. Si vous êtes en visite quelque part et que quelques cas de coronavirus apparaissent, la ville peut être verrouillée. Mais même si elle ne l'est pas, votre propre ville peut soudainement décider de ne pas vous accepter si vous avez été dans un endroit infecté. Vous êtes bloqué, parfois pour une longue période, et vous devez payer votre hébergement et vos autres besoins.

Il y a eu plusieurs interdictions de séjour à Xi'an, dont une qui a obligé 13 millions de personnes à rester à l'intérieur pendant un mois. Ainsi, les sites de la maison des célèbres guerriers de terre cuite sont parfois vides.

Lorsque son travail s'est arrêté, Addison Sun dit avoir sombré dans la dépression.

"Aucun revenu. C'est mon point le plus bas", dit-il. "Et, vous savez, en tant qu'homme, je ne pouvais rien faire. Je demandais à ma femme : 'Salut chérie, tu peux me donner 100 ou 200 [yuans] ?'".

Il s'est sorti de ce bourbier un jour en regardant sa fille de huit ans : "Je dois me lever parce que je dois être le modèle. Je suis le héros de ma fille" - et a commencé à mettre en ligne des visites virtuelles de Xi'an. Aujourd'hui, il enseigne également l'anglais, mais il attend avec impatience le jour où les touristes étrangers reviendront.

Le quartier musulman de la ville, dont les historiens disent qu'il remonte à la dynastie Tang, devrait être bondé de visiteurs. Les vendeurs à l'étalage continuent de sillonner les rues en faisant de la publicité pour les kebabs et les sucreries qu'ils proposent, mais leurs restaurants ont très peu de clients. Le long des ruelles étroites, les bâches s'envolent au vent là où les magasins ont fermé.

"J'ai payé deux ans de loyer la veille du confinement", raconte Zhang Min, qui tient une petite boutique vendant les ceintures et les sacs qu'elle fabrique. "Nous sommes originaires de la campagne. Nous voulions juste réaliser quelque chose par nous-mêmes".

Elle s'effondre en décrivant comment elle avait espéré offrir à sa mère une vie meilleure.

Quand pense-t-elle que les choses vont revenir à la normale ? "C'est difficile à savoir", dit-elle. "Les épidémies reviennent encore et encore."

La confiance diminue dans "l'usine du monde"

Pendant des décennies, la transformation économique de la Chine a été alimentée par les exportations, mais l'absence de Covid signifie que certains acheteurs étrangers s'approvisionnent ailleurs par crainte d'une perturbation des chaînes d'approvisionnement chinoises.

Dieshiqiao, dans la province du Jiangsu, juste au nord de Shanghai, est une plaque tournante de l'industrie de l'habillement.

Dans une petite usine, le personnel est penché sur ses machines à coudre, rattrapant furieusement une saison entière de production perdue à la suite d'un lockdown.

Les patrons avaient commencé à expliquer leurs récents défis lorsqu'un homme est entré et a commencé à nous filmer secrètement avec son téléphone. Il va ensuite parler aux propriétaires - l'interview est terminée.

"Je suis vraiment désolé. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire", déclare l'un des propriétaires de l'entreprise.

Bien que les gens ici aient légalement le droit d'être interviewés, qui défierait le Parti communiste de cette manière ?

Avant la pandémie, la croissance de la Chine était d'environ 6 %. Le chiffre le plus récent de son PIB était de 0,4 %. Le gouvernement local sait que le virus zéro-covirus fait plonger l'économie et ne veut pas que l'on en parle.

Dans un petit magasin d'articles de literie, une femme nous dit que leurs ventes ont diminué de moitié.

Puis une autre femme apparaît soudainement dans la boutique, se faisant passer pour une cliente. "Hé, de quoi parlez-vous ?" demande-t-elle en essayant de paraître vraiment curieuse.

Après notre départ, elle revient et interroge les propriétaires du magasin.

Questions sur les vaccins locaux

L'un des architectes de la politique qui a empêché le coronavirus de faire des ravages en Chine est le professeur Liang Wannian, chef du groupe d'experts Covid du gouvernement.

Lorsque nous lui parlons, il reconnaît que les vaccins chinois ne sont pas aussi efficaces qu'on l'espérait pour stopper l'infection, mais il affirme qu'ils permettent de prévenir les maladies graves et les décès.

Quand pense-t-il que le zéro-covirus pourrait prendre fin ? "C'est difficile à dire", répond-il.

"Car une chose dont je suis sûr, c'est que nous ne tuerons pas le virus de sitôt. Nous attendons des médicaments et des vaccins plus efficaces."

L'un des principaux obstacles à la réouverture est le nombre important de personnes qui ne pensent pas qu'il soit sûr de se faire vacciner.

Les autorités chinoises sont prêtes à séparer les grands-parents âgés et les jeunes enfants de leur famille et à les forcer à entrer dans des centres de quarantaine ou à fermer des villes entières pendant des mois, mais la vaccination ne semble pas être une priorité.

Certains médecins chinois ont même dit à leurs patients qu'ils ne devaient pas se faire vacciner. En conséquence, de nombreux analystes ne croient pas que les statistiques officielles reflètent fidèlement le niveau réel de vaccination.

Le professeur Liang sait qu'il y a un problème dans ce domaine.

"Beaucoup de personnes âgées ont des maladies sous-jacentes. Elles pensent qu'il n'est pas sûr de se faire vacciner. Mais en fait, c'est sans danger. Nous devons faire passer ce message", dit-il. C'est un aveu important.

"La Chine a travaillé sur ce sujet, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire", ajoute-t-il.

Le zéro-covid pourrait-il être levé après le congrès du parti communiste à la mi-octobre ? "Il m'est difficile de répondre à cette question", dit-il avec un rire gêné. "Je ne suis qu'un universitaire".

La Chine a réussi à minimiser l'impact du virus - et si elle rouvrait ses portes demain, la maladie se répandrait comme une traînée de poudre.

Mais, pour l'instant, on a l'impression que le gouvernement ne fait que botter en touche. Rester coupé du monde extérieur a un coût.