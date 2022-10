Guerre Ukraine - Russie : le rêve de victoire russe de Poutine s'éloigne

il y a 4 heures

Depuis un mois, les forces ukrainiennes ont repoussé l'armée russe et repris de larges pans du territoire occupé.

"La vérité est de notre côté et la vérité fait la force !" Vladimir Poutine a hurlé dans un microphone sur la Place Rouge la semaine dernière, après une grande cérémonie au cours de laquelle il a proclamé que quatre grandes parties du territoire ukrainien faisaient partie de la Russie.

Et les choses vont si mal sur le champ de bataille que M. Poutine et ses fidèles recadrent maintenant ce qu'ils prétendaient être la "dé-nazification" de l'Ukraine et la protection des russophones en une lutte existentielle contre l'ensemble de l'Occident "collectif".