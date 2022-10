Médecine : les autorités européennes mettent en garde contre les dangers de l'abus d'ibuprofène et de codéine

il y a une heure

La prise d'un médicament associant l'ibuprofène et la codéine à des doses plus élevées que celles prescrites peut être mortelle.

"Le comité a examiné plusieurs cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique qui ont été rapportés en association avec des cas d'abus et de dépendance à la codéine, avec des associations d'ibuprofène, dont certains ont été fatals", ajoute l'Agence européenne des médicaments.

L'ibuprofène est l'un des médicaments analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires les plus utilisés dans le monde.

Il fait partie du groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) avec l'aspirine, le kétoprofène et le naproxène, entre autres, et agit dans l'organisme en réduisant les hormones qui provoquent la douleur et le gonflement.