Crise financière : une Libanaise braque une banque pour récupérer son argent

il y a 38 minutes

Ses actions, diffusées en direct sur les médias sociaux, ont immédiatement fait d'elle une héroïne populaire, et un symbole de la souffrance et du désespoir de nombreux Libanais au milieu de la profonde crise financière que traverse le pays.

Jeudi, après s'être finalement rendue aux autorités, elle a été libérée sous caution (avec une amende de 25 dollars, environ 16 800 francs CFA, et une interdiction de voyager pendant six mois).

"Ce n'était pas un choix facile de faire ce que j'ai fait"

Les agressions de ce type sont de plus en plus fréquentes au Liban, où la colère monte face aux restrictions sévères imposées par la crise économique.

Le pays est désormais englué dans l'une des dépressions les plus graves et les plus longues que le monde ait jamais connues, avec plus de 80 % de la population vivant dans la pauvreté et luttant pour acheter de la nourriture et des médicaments, note le journaliste de la BBC David Gritten.