Ophtalmologie : pourquoi la myopie chez les enfants est-elle en hausse ?

Par Jessica Mudditt

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chez les enfants, où il faut parfois un certain temps pour repérer le problème et le résoudre.

À la fin des années 1980 et dans les années 1990, les parents de Singapour ont commencé à remarquer un changement inquiétant chez leurs enfants. Dans l'ensemble, la vie des habitants de ce petit pays tropical s'améliorait considérablement à l'époque. L'accès à l'éducation, en particulier, transformait une génération et ouvrait les portes de la prospérité. Mais il y avait aussi une tendance moins positive : de plus en plus d'enfants devenaient myopes.

Personne n'a été en mesure d'enrayer cette crise nationale de la vue. Les taux d'hypermétropie - également connue sous le nom de myopie - n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, Singapour a un taux de myopie d'environ 80 % chez les jeunes adultes. La ville a été surnommée "la capitale mondiale de la myopie".

"Cela fait vingt ans que nous sommes confrontés à [ce] problème (…) Presque tout le monde à Singapour est myope maintenant", explique Audrey Chia, professeure associée et consultante principale au Singapore National Eye Center (SNEC).

Ce qui s'est passé à Singapour semble maintenant se produire dans le monde entier. Des pays aux modes de vie apparemment très différents sont unis par un phénomène étonnant : la montée en flèche des taux de myopie.

Aux États-Unis, environ 40 % des adultes sont myopes aujourd'hui, contre 25 % en 1971. Les taux ont également grimpé en flèche au Royaume-Uni. Mais ils ne représentent pas grand-chose en comparaison de ceux des adolescents et des jeunes adultes de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Chine continentale, dont les taux de prévalence se situent entre 84 % et 97 %. Si la tendance actuelle se poursuit, la moitié de la population mondiale sera myope d'ici à 2050. Et le problème semble se propager à un rythme plus rapide que jamais.

La myopie a augmenté de façon spectaculaire chez les enfants en Chine. Quatre-vingt-dix pour cent des écoliers les plus âgés ont la myopie.

"La hausse des cas de myopie a été extrêmement rapide", déclare Mme Chia.

À première vue, l'idée d'un monde de myopie peut ne pas sembler être un problème majeur. Après tout, lorsque quelqu'un a du mal à voir les choses de loin, nous avons une solution éprouvée : les lunettes. Mais les chercheurs préviennent que la myopie n'est pas une bizarrerie bénigne. Elle est l'une des principales causes de déficience visuelle et de cécité, par exemple.

Et chez les enfants, où il faut parfois un certain temps pour repérer le problème et le résoudre, elle peut nuire à leur capacité d'apprendre à l'école et de profiter de la vie quotidienne - et les exposer à de futurs problèmes de santé oculaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une salle de classe en Chine, où la myopie est en hausse chez les enfants et les adolescents.

Alors que l'âge typique de développement de la myopie chez l'enfant se situe entre 8 et 12 ans, les enfants deviennent myopes à un âge encore plus jeune. Plus la myopie se développe tôt chez l'enfant, plus il est probable qu'il soit atteint d'une myopie sévère à l'âge adulte, qui peut à terme menacer sa vue en provoquant des problèmes liés à différentes parties de l'œil comme le glaucome, le décollement de la rétine, la cataracte et la maculopathie myopique.

La génétique ne joue qu'un petit rôle. Si les antécédents familiaux de myopie augmentent le risque qu'un enfant en soit atteint, les cas de myopie purement génétique sont rares, explique Neema Ghorbani-Mojarrad, maître de conférences à l'université de Bradford, au Royaume-Uni, et optométriste.

On pense plutôt que des facteurs liés au mode de vie jouent un rôle plus important, notamment le manque de temps passé à l'extérieur et le fait de se concentrer sur des objets rapprochés pendant une période prolongée dans le cadre d'une activité comme la lecture. Ces facteurs aident à expliquer pourquoi une tendance tout à fait positive dans la vie des enfants a involontairement aggravé la propagation de la myopie : l'éducation.

Bien sûr, l'éducation en soi - dans le sens de la découverte du monde et de l'autonomisation par le biais de connaissances et de compétences - n'est pas une cause de mauvaise santé oculaire. En fait, l'éducation est associée à de nombreux effets positifs et mesurables sur la santé. Mais la façon dont les enfants reçoivent une éducation dans le monde moderne, avec l'accent mis sur les longues heures passées en classe, semble nuire systématiquement à la santé de leurs yeux.

"Il a été démontré que l'éducation est à l'origine de la myopie", explique M. Ghorbani-Mojarrad en faisant référence à l'éducation mesurée en années de scolarité. "Nous ne savons pas ce que l'éducation a de particulier - nous pensons que c'est la lecture et le fait de passer plus de temps à l'intérieur. Chaque année d'éducation achevée augmente la quantité attendue de myopie."

Le paradoxe de l'éducation

Ghorbani-Mojarrad et ses collègues ont étudié l'effet de l'éducation, mesurée par les années de scolarité, sur la myopie, en examinant l'impact du relèvement de l'âge de fin de scolarité de 15 à 16 ans, dans les années 1970, au Royaume-Uni. "Il y a littéralement une bosse dans le graphique pour l'année d'école supplémentaire. Maintenant que l'âge de fin de scolarité est de 18 ans au Royaume-Uni, je me demande si nous allons retrouver la même chose", dit-il.

Pour comprendre ce lien surprenant, il est utile d'analyser comment la myopie se développe en premier lieu. La plupart des nouveau-nés commencent leur vie en étant hypermétropes. Au cours de la première année de vie, les yeux se développent naturellement et l'hypermétropie diminue au point que la vision devient presque parfaite. Cependant, dans certains cas, les yeux ne cessent de se développer et la myopie apparaît. Le globe oculaire est trop allongé pour pouvoir distinguer les objets à distance sans l'aide d'un correcteur, des lunettes, par exemple.

"Tout le monde a une quantité finie de rétine, et si l'œil continue de grandir, c'est comme essayer de gratter la même quantité de beurre sur un morceau de pain plus grand, explique M. Ghorbani-Mojarrad. La rétine devient vraiment fine et est plus susceptible de se déchirer."

Il semble que le fait d'être à l'intérieur puisse aggraver ce problème, peut-être en raison de la façon dont l'éclairage intérieur diffère de la lumière naturelle.

À Singapour, qui a entrepris certaines des recherches les plus anciennes sur la myopie infantile, les experts sont parvenus à une conclusion similaire.

"La génération de mon père passait beaucoup de temps à l'extérieur, à pêcher et à d'autres choses, explique Mme Chia. Mais ensuite, l'urbanisation est arrivée à Singapour et il y avait une grande poussée pour l'excellence académique. Les parents voulaient que leurs enfants soient admis dans la meilleure école et aillent à l'université. Cela a poussé tous les enfants à rentrer à l'intérieur pour lire davantage, car la lecture était censée être bonne pour eux."

Le paradoxe est, bien sûr, que la lecture est bonne pour les enfants - de manière mesurable. L'alphabétisation et, plus généralement, la scolarisation sont cruciales pour le bien-être des enfants, et ne pas y avoir accès peut causer des dommages durables.

Mais la poursuite de l'excellence scolaire à l'exclusion d'autres aspects de la vie, comme le fait de passer du temps à l'extérieur, peut nuire à la santé oculaire, affirme Nathan Congdon, professeur de santé oculaire au Centre de santé publique de l'université Queen's de Belfast.

Il souligne que des pays comme le Japon, la Corée, le Vietnam, la Chine, Hong Kong et Singapour présentent des taux de myopie très élevés : "Ils ont aussi un énorme succès en matière d'éducation. C'est un phénomène culturel compliqué".

En Chine, des essais ont été menés dans des salles de classe qui imitent l'apprentissage en plein air. Les enfants et les enseignants d'une étude menée en 2017 par le Zhongshan Ophthalmic Center, où travaille également Congdon, ont préféré les salles de classe lumineuses qui ressemblent à une serre, par rapport à une salle de classe traditionnelle. Cependant, en été et lors des journées ensoleillées, l'intensité lumineuse se situait à la "limite supérieure pratique pour une utilisation courante". La salle de classe lumineuse est également deux fois plus chère à construire qu'une salle de classe ordinaire, notamment parce que des mécanismes de refroidissement sont nécessaires.

Ce problème complexe - la myopie comme effet secondaire néfaste d'une tendance par ailleurs positive - se manifeste également dans un autre domaine : les niveaux de revenus.

À l'instar de l'éducation, un revenu plus élevé est généralement associé à un meilleur bien-être des enfants, mais pas en ce qui concerne la santé oculaire. Au contraire, la myopie est associée à un statut socioéconomique plus élevé.

M. Congdon estime que "plus nous sommes riches, plus nous parvenons à protéger nos enfants, à faire en sorte qu'ils ne sortent jamais à l'extérieur, car ils ont plus de choses à faire. Ils doivent jouer du piano, apprendre le saxophone, regarder la télévision…"

L'effet de l'alphabétisation

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les taux de myopie ont encore tendance à être plus faibles - le Bangladesh et l'Inde, par exemple, font état de taux d'environ 20 à 30 % chez les adultes - mais la situation évolue. En Afrique, par exemple, la myopie était relativement rare, mais au cours des dix dernières années, la prévalence de la myopie infantile a augmenté rapidement. En outre, les pays à faible revenu peuvent manquer de ressources pour diagnostiquer et corriger la myopie chez les enfants, ce qui a un impact considérable sur leur vie et leur éducation. Certaines communautés africaines ont déclaré n'avoir aucun accès aux lunettes et très peu d'accès aux soins oculaires. L'incapacité de voir correctement signifie que les enfants ne peuvent pas suivre ce que leur maître ou professeur écrit au tableau et qu'ils peuvent également avoir du mal à participer à d'autres activités scolaires de routine.

À mesure que les taux d'alphabétisation s'améliorent dans ces pays - ce qui est par ailleurs une bonne chose - ce problème pourrait s'aggraver, à moins qu'un effort important ne soit consenti pour fournir également des tests de la vue et des lunettes, préviennent les experts.

"Nous pouvons nous attendre à ce que les taux de myopie continuent à grimper parce que des pays comme l'Inde scolarisent davantage d'enfants, déclare M. Congdon. Et si les enfants passent plus de temps à l'école, ils passent plus de temps à lire et moins de temps à l'extérieur."

Toutefois, le temps passé à l'école n'est pas nécessairement à l'origine du problème, comme l'a montré le confinement observé lors de la pandémie de Covid-19. C'est le fait de rester à l'intérieur qui semble l'être. Pendant la période de confinement, les écoles ont fermé dans le monde entier, mais la santé oculaire des enfants s'est encore dégradée. En général, ils sont restés à l'intérieur pendant le confinement et ont passé des heures à regarder des écrans, soit en suivant des cours, soit en regardant la télévision, alors que les autres formes d'apprentissage et de divertissement avaient disparu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des enfants singapouriens jouent près du port au début des années 1960. À mesure que le pays s'enrichit, les enfants passent de plus en plus de temps à l'intérieur.

En raison de l'héritage du confinement, la plus grande préoccupation de Mme Chia pour le moment concerne les enfants âgés de quatre à six ans. "Nous craignons qu'en raison du Covid-19, les enfants passent encore plus de temps à l'intérieur et que les taux aient augmenté. Nous attendons nos données pour le savoir", explique Chia..

Des données provenant de Chine montrent déjà que les fermetures ont effectivement porté un coup à la santé oculaire des enfants. Une étude a comparé les taux de myopie chez les enfants, mesurés par des dépistages annuels. Avant la pandémie, dans les années 2015-19, le taux de myopie le plus élevé mesuré chez les enfants de six ans était de 5,7 %. En juin 2020, après cinq mois de confinement à domicile, les chercheurs ont mesuré la vue des enfants de cette tranche d'âge et ont constaté que le taux était passé à 21,5 %, explique David Musch, l'un des coauteurs de l'étude et professeur d'ophtalmologie et de sciences visuelles, ainsi que d'épidémiologie, à l'université du Michigan.

Les chercheurs ont qualifié cet effet de "myopie de quarantaine", c'est-à-dire de myopie induite par le confinement.

En raison des pandémies, la myopie devient également un problème dans des pays qui ne l'étaient pas auparavant. Ce phénomène est particulièrement visible dans les pays où les enfants, qui vivaient généralement en plein air avant la pandémie, se retrouvent soudainement confinés.

"Dans les pays où le mode de vie est axé sur le plein air, il peut y avoir une augmentation spectaculaire des taux de myopie en raison du confinement de la pandémie", explique Mme Chia. "Dans des pays comme Singapour, où l'on ne sort pas beaucoup, le changement provoqué par la pandémie pourrait ne pas être aussi important."

Protéger la vue des enfants

Face à ces faits, de nombreux parents se demandent peut-être ce qu'ils peuvent faire pour protéger la vue de leurs enfants. Et comme la santé oculaire est un problème mondial, de nombreux pays en ont fait une priorité. La Chine, par exemple, met en œuvre toute une série de stratégies différentes, en prévenant que la myopie généralisée pourrait entraîner des pénuries de main-d'œuvre dans un grand nombre d'industries.

"La plupart des interventions qui existent pour empêcher la myopie de s'aggraver ont été développées ou testées en Chine", explique M. Ghorbani-Mojarrad.

Les résultats sont mitigés. Les exercices oculaires, qui étaient auparavant recommandés comme une stratégie de santé peu coûteuse, se sont révélés insuffisants pour prévenir la myopie à long terme. La Chine a limité le temps de jeu vidéo des enfants à un certain nombre d'heures par semaine, mais cette mesure répondait surtout à des préoccupations concernant l'influence négative perçue des jeux, plutôt que le temps d'écran lui-même. Quant au lien potentiel entre le temps d'écran et la myopie, les preuves ne sont pas concluantes.

"Il existe de nombreux types d'écrans et de nombreuses variables, il est donc difficile d'obtenir des données précises sur les risques", explique M. Ghorbani-Mojarrad. "En tant que parent, il vaut probablement la peine d'être prudent en ce qui concerne les écrans, en particulier parce que les preuves montrent qu'ils peuvent être un facteur. Si votre enfant aime vraiment les écrans, faites-le asseoir dehors pendant qu'il les utilise."

D'autres solutions reposent sur les avancées technologiques. La stratégie de Singapour en matière de myopie, par exemple, comprend des lentilles de contact ou des lunettes spéciales. Les chercheurs singapouriens n'ont trouvé aucune preuve de l'efficacité des traitements tels que les compléments oraux, les exercices oculaires, les machines à détendre les yeux, l'acupression ou la thérapie magnétique. En revanche, de simples gouttes ophtalmiques peuvent être utiles.

Une nouvelle thérapie par la lumière rouge pourrait également être prometteuse. "L'appareil émet une lumière rouge dans l'œil de l'enfant pendant quelques minutes par jour, cinq jours par semaine. Il a été démontré qu'elle ralentit le développement de la myopie. Mais nous ne comprenons pas entièrement pourquoi", précise M. Ghorbani-Mojarrad.

En fin de compte, le bon traitement dépend de l'enfant, selon les experts. Si les parents sont inquiets, ils devraient en parler à un optométriste.

Mais pour l'instant, certaines solutions parmi les plus efficaces, que ce soit pour gérer ou prévenir la myopie, sont étonnamment simples.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une fillette joue dans un jardin d'hiver à Singapour. La lumière naturelle et les jeux en plein air peuvent être bénéfiques pour la santé oculaire et le bien-être général des enfants.

Des vies saines, des yeux sains

Dans de nombreuses régions du monde, le fait de fournir une paire de lunettes ordinaire peut changer la vie. M. Congdon travaille en Chine depuis le début des années 1980, en collaboration avec ORBIS International, une organisation caritative qui a fourni des lunettes à bas prix à 2,5 millions d'enfants en Chine et en Inde. Il a entrepris le premier essai visant à déterminer si les lunettes pouvaient améliorer les résultats scolaires. L'étude qu'il a menée auprès de 20 000 enfants à Guangdong, en Chine, révèle que l'impact de la distribution d'une paire de lunettes à 4 dollars (2 693 francs CFA) était supérieur à celui de l'éducation des parents ou du revenu familial.

"Cela signifie qu'une intervention simple et peu coûteuse peut inverser une grande partie des désavantages qu'un enfant peut avoir à son arrivée dans le monde par rapport à l'éducation de ses parents ou à un faible revenu familial. Nous avons trouvé cela passionnant", ajoute M. Congdon.

La stratégie de prévention la plus efficace, fondée sur des données probantes, est aussi étonnamment simple et s'applique à tous les pays, quelles que soient leurs richesses ou leurs ressources : passer plus de temps à l'extérieur.

Les chercheurs veulent encore savoir exactement pourquoi le fait d'être à l'extérieur et à la lumière naturelle contribue à prévenir la myopie… Le défi consiste à faire en sorte que les enfants profitent de ce coup de pouce naturel.

À Singapour, le temps passé à l'extérieur dans les écoles maternelles a été doublé et porté à une heure dans le cadre d'une stratégie nationale plus large de lutte contre la myopie. Les examens pour les élèves les plus jeunes ont été supprimés, afin de réduire le temps consacré aux devoirs.

"Nous voulons augmenter le temps passé à l'extérieur pour les élèves les plus âgés, mais le programme est assez chargé, explique Mme Chia. Nous sommes une petite île, donc certaines écoles n'ont pas assez de places pour que les enfants puissent sortir et elles ne sont pas proches d'un parc ou autre." Si de nombreuses incertitudes subsistent sur la myopie, la stratégie singapourienne a fait des progrès après quelques décennies de recherche : "Il y a trois ans, nous ne savions pas à quel point la lumière du soleil est importante."