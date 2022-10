Histoire : comment le manuscrit de Galilée a fini en emballage de mortadelle

Légende image, Une mortadelle sur une lettre écrite par Galilée

La vie réserve des surprises, mais il y en a peu comme celle qu'a connue l'intellectuel Giovan Battista Clemente Nelli au printemps 1739.

Plusieurs versions ont été données de ce qui s'est passé, et même les détails varient. Tenons-nous-en donc à l'histoire racontée par le médecin Giovanni Targioni Tozzetti, grand naturaliste et scientifique de confiance du Grand Duc de Toscane.

Sa version est apparue dans son texte "Nouvelles des extensions des sciences physiques produites en Toscane pendant les années 60 du XVIIe siècle", publié en 1780.

"Le célèbre médecin Gio Lami, par habitude, allait dîner dans une de ses villas, à l'Osteria del Ponte delle Mosse, avec plusieurs amis. L'un de ces amis était Nelli, qui devint plus tard sénateur et gentilhomme, et Lami lui demanda d'apporter de la mortadelle de la boutique de Cioci, car c'était la meilleure de toutes", raconte Tozzetti dans le texte.

"Il a acheté deux lires de mortadelle. Arrivés à la taverne, ils ont demandé une assiette pour mettre la mortadelle. Et à ce moment-là, le sénateur Nelli a compris que le papier utilisé par Cioci pour emballer la mortadelle était une lettre de Galilée."

Nelli a reconnu l'écriture de Galilée, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Le héros controversé qui, entre autres, a transformé les lunettes en télescopes, ce qui lui a permis de découvrir des faits nouveaux et inimaginables auparavant.

Galilée a remis en question la vision du cosmos d'Aristote, qui plaçait la Terre au centre de l'univers, acceptée comme la seule vérité par l'intelligentsia de l'époque.

Malgré son attachement à la vérité scientifique, sa défense du système planétaire copernicien (avec le Soleil en son centre) l'a poussé dans un grave conflit avec l'Église catholique.

Un procès pour hérésie et la menace de la torture l'obligent à se rétracter publiquement, et il passe le reste de sa vie en résidence surveillée.

Cependant, même la puissante Inquisition n'a pas empêché son œuvre brillante, avec ses révélations et ses conclusions, de révolutionner la connaissance...

Crédit photo, Getty Images Légende image, Peinture représentant le procès de Galilée à Rome en 1633

Aujourd'hui, trois cent quatre-vingts ans après la mort de Galilée, les chercheurs peuvent toujours consulter les traités de la Renaissance en examinant les idées qu'il a écrites de sa propre main dans des carnets, des documents et des lettres.

Mais, comme Nelli s'en est rendu compte en ce jour de printemps à Florence, une partie importante de cet héritage risquait de se perdre, et ce non pas à cause de l'autodéfense d'une quelconque inquisition, mais par pure négligence.

Disciple

Vincenzo Viviani a été le dernier disciple de Galilée et s'est occupé de lui jusqu'à la fin de sa vie.

Il l'a rencontré à l'âge de 17 ans et n'avait même pas 20 ans lorsque le professeur est mort.

Par la suite, Viviani s'est consacré à la préservation et à la défense de l'image et de l'œuvre de Galilée.

"M. Viviani a recueilli, tant auprès des héritiers de Galilée que d'autres personnes, autant d'œuvres de son maître qu'il a pu en trouver", indique Giambatista Venturi dans "Memorie e lettere inedite fina o disperse di Galileo Galilei" (1818-1821).

"Mais pour les sauver de l'inquisition du peuple intolérant, comme il était lui-même soupçonné d'être une personne sans religion, il a gardé les œuvres cachées chez lui, dans un puits où il stockait du blé."

Crédit photo, Jebulon Légende image, Palazzo dei Cartelloni, avec buste et panneaux à la gloire de Galilée, œuvre de son élève Vincenzo Viviani

Parmi ces trésors se trouvait "un manuscrit de Galilée en plusieurs petits livrets intitulé sur la page de titre 'De Motu Antiquiora', qui est reconnaissable comme l'une de ses premières études de jeunesse", écrit Viviani en 1674.

Le mathématicien et scientifique y souligne que "à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas forcer son libre intellect à philosopher de manière conventionnelle dans les écoles ordinaires".

Lorsque Viviani meurt en 1703, le sort des "petits livres" devient incertain.

La maison dans laquelle ils étaient cachés "a été héritée par l'abbé Jacopo Panzanini, neveu de Viviani. Et à sa mort en 1737, le puits a été ouvert et de nombreux paquets des écrits mentionnés ont été déplacés ou vendus à des marchands pour être emballés", raconte Ventury...

Alors, que s'est-il passé ?

Revenons à cette table d'amis où Nelli venait de se rendre compte que la mortadelle qu'il avait achetée était emballée dans une lettre écrite par Galilée.

Conscient de l'importance de la découverte, Targioni Tozzetti raconte qu'il a "retiré la graisse de la feuille avec une serviette de table du mieux qu'il a pu, puis l'a pliée et l'a rangée dans sa poche".

Il ne dit rien à personne et, dès qu'il le put, "courut chez Cioci, de qui il apprit qu'un inconnu vendait de temps en temps un paquet de ces écrits".

Il a acheté tous les écrits en possession du commerçant et lui a fait promettre de le prévenir si d'autres exemplaires venaient à tomber entre ses mains.

"En effet, quelques jours plus tard, un paquet plus important est arrivé, et le sénateur a appris qu'ils sortaient d'un puits. Donc en 1750, il a pu mettre la main sur tout le reste du trésor."

Les vendeurs étaient les petits-neveux de Viviani, qui avaient hérité de sa maison après la mort de Panzaninni et qui, bien que cette même année Galilée ait été jugé suffisamment respectable pour recevoir une tombe dans une église, ne partageaient pas le respect de leur grand-oncle pour le grand scientifique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Portrait de Galileo Galilei (1564-1642) par l'artiste flamand Justus Sustermans

Ils ont vidé les armoires où le disciple de Galilée avait conservé les manuscrits pour leur donner une utilisation qui leur semblait bien meilleure : ranger des nappes et du linge - et ils ont cherché un moyen de tirer profit des "papiers inutiles".

Personne ne sait combien de documents ont été perdus, mais lorsque Nelli est revenu, ils avaient encore une grande malle pleine de documents, qu'ils ont vendus au sénateur.

"Le sénateur Nelli, ayant acheté les manuscrits, a réorganisé le matériel et l'a étudié. Comme il a eu un jour la gentillesse de me le dire, il a écrit une biographie complète et rationnelle de Galilée et de ses disciples les plus distingués, qui sera imprimée avec un grand nombre de ses œuvres et lettres posthumes", raconte Targioni Tozzetti.

Il n'obtint pas tout ce qu'il voulait, mais publia "Vie et commerce littéraire de Galilée" en 1793, imprimé à Florence, mais indiquant faussement qu'il avait été à Lausanne, par crainte de la censure ecclésiastique.

L'ouvrage reconstitue les faits biographiques du grand scientifique florentin depuis sa jeunesse, grâce à une analyse rigoureuse d'un nombre considérable de lettres, dont beaucoup sont liées à la publication de "Sidereus nuncius" (le premier traité scientifique basé sur des observations astronomiques faites avec un télescope) et au procès de l'Inquisition.

Après sa mort la même année, Venturi a poursuivi son travail et, finalement, les trésors que Nelli a trouvés en achetant de la mortadelle ont fini aux Archives de Florence.