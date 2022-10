Science : comment la salive d'un ver peut aider à décomposer le plastique et à lutter contre la pollution

Le plastique est l'un des pires polluants actuels. Mais un petit ver et sa salive peuvent générer une solution à ce problème, la pollution causée par le plastique.

Des chercheurs espagnols affirment avoir découvert dans la bave du ver de cire des substances chimiques qui décomposent le polyéthylène, un matériau résistant et durable.

Une solution naturelle

Les déchets plastiques constituent un problème grave dans le monde entier et, à ce jour, aucune solution n'a été trouvée pour traiter efficacement ce type de pollution.

Alors que les efforts visant à réduire, recycler et réutiliser le plastique progressent lentement, les options sont rares en ce qui concerne le très résistant polyéthylène (PE).

Ce matériau est l'une des formes de plastique les plus utilisées, représentant environ 30 % de la production. Il est utilisé pour un large éventail de matériaux, notamment des articles durables tels que les tuyaux, les revêtements de sol et les bouteilles, mais aussi dans les sacs et les récipients alimentaires.