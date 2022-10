La pieuvre : dix faits incroyables sur cet animal marin

il y a 53 minutes

Crédit photo, Getty Images

Dotée de cellules cérébrales dans tout le corps, la pieuvre est une créature enjouée, curieuse et malicieuse dont les capacités pourraient bien vous surprendre.

Dans son livre audio, Other Minds : The Octopus And The Evolution Of Intelligent Life, le philosophe et plongeur Peter Godfrey-Smith explore l'étonnant parcours évolutif des céphalopodes.

Articles recommandés :

Voici quelques-unes des choses incroyables que nous avons apprises sur ces fascinants invertébrés.

1. Ils sont intelligents mais la plupart des cellules de leur cerveau se trouvent en fait dans leurs "bras"

Crédit photo, Getty Images

Les pieuvres ont un système nerveux de grande taille. Une pieuvre moyenne possède environ 500 millions de neurones ou cellules cérébrales.

Cela la place dans la même "gamme de cerveaux" que les petits mammifères tels que les chiens.

Contrairement aux chiens, aux humains et aux autres, la plupart des neurones se trouvent dans les bras de la pieuvre et non dans le cerveau - en fait, ils sont presque deux fois plus nombreux.

Chaque ventouse sur le bras d'une pieuvre peut avoir 10 000 neurones pour gérer le goût et le toucher.

2. Les pieuvres peuvent être entraînées et ont des capacités de mémoire

Crédit photo, Getty Images

Les recherches menées au cours des soixante-dix dernières années ont montré que les pieuvres peuvent être entraînées à effectuer des tâches simples.

Dans une expérience particulière, un certain nombre de pieuvres ont été capables de tirer un levier pour obtenir une récompense - un morceau de sardine.

Les pieuvres ont également subi des tests visuels, des tâches simples étant mémorisées d'abord avec un œil couvert, puis avec l'autre.

Le processus a été long, mais la pieuvre a surpassé de nombreux autres animaux, y compris les pigeons.

3. Elles sont très espiègles

Crédit photo, Getty Images

Dans l'expérience du levier mentionnée ci-dessus, trois pieuvres étaient impliquées - elles s'appelaient Albert, Bertram et Charles. Albert et Bertram étaient les plus réguliers, tandis que Charles était un peu capricieux et cassait le levier !

Comme si cela ne suffisait pas, Charles lançait également des jets d'eau sur la personne qui menait l'expérience ce jour-là !

Des pieuvres malhonnêtes ont été signalées dans divers aquariums, y compris celles qui ont appris à éteindre les lumières en projetant des jets d'eau sur les ampoules et en court-circuitant l'alimentation électrique.

À l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, ce phénomène est devenu si coûteux qu'une pieuvre a dû être relâchée dans la nature.

4. Les pieuvres reconnaissent les personnes individuelles

Crédit photo, Getty Images

Dans le même laboratoire de Nouvelle-Zélande qui a connu le problème de l'extinction des lumières, une pieuvre s'est prise d'affection pour un membre du personnel du laboratoire, sans raison apparente.

Chaque fois que cette personne passait par là, elle recevait un jet d'un demi-gallon d'eau sur la nuque !

5. Les pieuvres aiment jouer

Crédit photo, Getty Images

Il n'est peut-être pas surprenant, compte tenu de leurs facéties décrites ci-dessus, qu'il s'agisse de créatures joueuses.

Dans les laboratoires, on a vu certaines pieuvres passer du temps à faire sauter des bouteilles de pilules dans leur réservoir avec leur jet, en faisant rebondir la bouteille sur le courant d'eau provenant de la valve d'admission du réservoir.

6. Les pieuvres se reproduisent bras dessus bras dessous

Crédit photo, Getty Images

Pour de nombreuses espèces de pieuvres, vous pouvez savoir si elles sont mâles ou femelles si elles ont une rainure sous leur troisième bras droit.

Si c'est le cas, c'est un mâle et il utilise ce bras pour s'accoupler. Il tend ce bras vers la femelle et, si celle-ci l'accepte, il fait passer un paquet de sperme le long de la face inférieure du bras.

Les femelles stockent alors souvent le sperme pendant un certain temps avant de fertiliser leurs œufs.

7. Les "high-fives" sont leurs salutations habituelles

Crédit photo, Getty Images

Lorsque les pieuvres se déplacent, on les voit parfois "frapper" avec leurs bras d'autres pieuvres dans leurs tanières.

Cependant, le professeur Stefan Linquist, qui a étudié le comportement des pieuvres, pense que ces interactions sont en fait des "high fives", des tapes sur les bras qui permettent aux pieuvres de se reconnaître.

8. Une pieuvre a plusieurs cœurs

Crédit photo, Getty Images

Une pieuvre a trois cœurs !

Ses cœurs pompent un sang bleu-vert.

Ils utilisent le cuivre comme molécule porteuse d'oxygène au lieu du fer qui rend notre sang rouge.

9. Elless peuvent être effrayantes

Crédit photo, Getty Images

Les pieuvres peuvent changer de couleur et de motif.

Lorsqu'un mâle agressif est sur le point d'attaquer une autre pieuvre, il prend souvent une couleur sombre, sort du fond de la mer et tend les bras de manière à amplifier sa taille apparente.

Parfois, il lève son manteau, c'est-à-dire toute la partie arrière de son corps, au-dessus de sa tête. Cette posture est surnommée "Nosferatu" en raison de sa ressemblance avec celle d'un vampire.

10. Et ne pas avoir de squelette a quelques avantages

Crédit photo, Getty Images

Une pieuvre peut se faufiler dans un trou de la taille de son globe oculaire et transformer la forme de son corps presque sans limites.

L'absence de squelette ou de coquille est inhabituelle pour un animal de la taille et de la complexité d'une pieuvre.

Cette qualité les rend plus vulnérables aux prédateurs d'une part, mais elle leur permet également de se cacher.