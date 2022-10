Novak Djokovic : une nouvelle espèce de scarabée découverte en Serbie porte le nom de la star du tennis

il y a 22 minutes

Une nouvelle espèce de coléoptère a été découverte en Serbie et baptisée du nom de la star du tennis Novak Djokovic.

"La persévérance et la capacité à continuer à se battre dans les moments difficiles sont deux traits d'égale importance dans le sport et pour survivre dans la nature", a écrit le biologiste et chercheur Nikola Vesovic, expliquant pourquoi il a choisi de nommer l'insecte après l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps.