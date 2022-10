Guerre Ukraine - Russie : choc et horreur après la vague de frappes russes

Pour ceux qui étaient ici lorsque l'invasion à grande échelle de la Russie a commencé en février, il y a une atmosphère de déjà-vu. "On nous dit de passer le plus de temps possible au sous-sol, car de nouvelles attaques, à l'aide de missiles et de drones, sont attendues", rapporte Paul Adams.