Manifestations en Iran : qui détient réellement le pouvoir au sein du gouvernement ?

il y a 23 minutes

Quels sont les pouvoirs du chef suprême ?

Khamenei est le chef de l'État et le commandant en chef des Forces armées. Il a autorité sur la Police nationale et la police morale, dont les agents ont arrêté Amini.

Quel rôle le président joue-t-il ?

Ebrahim Raisi est le président de la République islamique d'Iran. Il est le plus haut fonctionnaire élu et la deuxième personnalité de l'État après le chef suprême.

M. Raisi est responsable de la gestion quotidienne du gouvernement et exerce une forte influence sur la politique intérieure et les affaires étrangères.

Qu'est-ce que la police morale ?

Qui sont les gardiens de la révolution ?

Le CGRI est désormais une force militaire, politique et économique majeure en Iran, avec plus de 150 000 soldats. Il dispose de ses propres forces terrestres, navales et aériennes, et supervise les armements stratégiques de l'Iran.