Maharashtra : un village indien se déconnecte quotidiennement pour aider les gens à se parler

il y a 2 heures

"Nous avons décidé, lors de la réunion du village, le 14 août - la veille du jour de l'indépendance de l'Inde - que nous devions mettre fin à cette addiction", a déclaré Vijay Mohite, président du conseil du village, à BBC Hindi, le service de la BBC en hindi, la langue la plus parlée en Inde. "Dès le lendemain, tous les téléviseurs et les portables ont été éteints lorsque la sirène s'est déclenchée", dit-il.

Mohite se rappelle que les enfants étaient devenus dépendants de la télévision et des téléphones portables, dont ils se servaient pour suivre des cours en ligne, pendant la pandémie de Covid-19. Avec la réouverture des établissements scolaires, cette année, les enfants ont repris les cours, dans les écoles et les collèges.

"Depuis l'instauration de cette nouvelle norme, il est beaucoup plus facile pour mon mari de rentrer du travail et de les aider à étudier, et je peux tranquillement faire mon travail dans la cuisine", a-t-elle ajouté.

Le conseil a alors rassemblé les femmes du village, qui étaient assez ouvertes pour admettre qu'elles pouvaient se laisser entraîner à regarder de nombreux feuilletons télévisés, et a décidé que le village entier devrait éteindre la télévision et les téléphones portables pendant quelques heures.

La décision n'a pas été facile à appliquer. Lorsque la sirène s'est déclenchée, les membres du conseil et des groupes de villageois ont dû faire le tour de la ville pour inciter les gens à éteindre leur télévision et leur téléphone portable.

C'est possible, affirme le docteur Manoj Kumar Sharma, professeur de psychologie clinique à l'Institut national de la santé mentale et des neurosciences (Nimhans).

Une étude menée par le docteur Sharma et ses collègues auprès de 682 adultes (495 femmes et 187 hommes), entre juillet et décembre 2020, montre que "l'utilisation problématique de l'Internet" est un phénomène qui émerge rapidement chez les adolescents et les jeunes adultes. C'est l'un des défis les plus critiques qui ont émergé de l'utilisation accrue de l'Internet.