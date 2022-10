Septicémie néonatale : la nouvelle menace que représentent les bactéries super résistantes pour les nouveau-nés

Kamala Thiagarajan

BBC Future

il y a 34 minutes

Crédit photo, Money Sharma/AFP/Getty Images Légende image, Le risque de septicémie chez les nouveau-nés augmente lorsque les mesures d'hygiène de base, comme le lavage des mains, ne sont pas prises

Lorsque le fils de Mukta est né à Dhaka, la capitale du Bangladesh, en décembre 2021, les médecins ont vite compris qu'il avait besoin de soins d'urgence.

Sa mère, âgée de 32 ans, préfère qu'on l'appelle par son prénom. Elle et son mari ont passé 11 ans à lutter pour concevoir un enfant, jusqu'à ce qu'elle tombe finalement enceinte après un traitement contre l'infertilité.

Mais des complications pendant la grossesse ont conduit à un accouchement prématuré par césarienne d'urgence au huitième mois de grossesse.

Le bébé ne pesait que 1,4 kg et a été placé sous ventilation mécanique. Il a également reçu une injection d'antibiotiques pour prévenir les infections bactériennes affectant la circulation sanguine - une condition connue sous le nom de septicémie néonatale, qui peut entraîner la mort.

Au début, le bébé semblait guérir, mais tout a basculé à l'âge de 11 jours. Il est devenu léthargique et son taux d'oxygène sanguin a chuté.

Les médecins ont effectué un test sanguin qui a révélé qu'il souffrait d'une septicémie néonatale, mais ils n'ont pas pu déterminer quel germe était à l'origine de la maladie. Le test d'hémoculture n'a donné aucun résultat.

La meilleure option pour les médecins semblait être de le traiter avec une autre série d'antibiotiques, différents de ceux utilisés lors de la première injection. Cela a aidé, jusqu'à ce qu'il contracte à nouveau une septicémie, cette fois causée par la bactérie Serratia marcesens, qui est une source courante d'infections néonatales.

Mais cette fois, il n'y avait pas d'espoir. La bactérie était résistante à tous les antibiotiques testés par les médecins. Moins d'un mois s'est écoulé avant que Mukta ne perde son bébé bien-aimé et tant attendu.

Dans le monde, on estime que 15 à 24 % de tous les décès néonatals sont dus à une septicémie. Cette affection dévastatrice peut sembler inoffensive au départ, mais se détériore rapidement. Elle est plus fréquente chez les nouveau-nés que dans tout autre groupe d'âge et touche environ trois millions de bébés dans le monde.

Ils peuvent être infectés par des bactéries dangereuses avant, pendant ou après la naissance, par exemple si une infection de la mère est transmise à l'enfant ou si l'environnement n'est pas stérile. Le système immunitaire des bébés n'étant pas encore complètement développé, ils peuvent avoir des difficultés à combattre les infections.

Dans les pays plus pauvres, où l'accès aux soins médicaux et aux équipements et installations stériles peut être difficile, les risques sont plus grands pour les nouveau-nés. On estime que l'incidence de la septicémie néonatale est 1,8 fois plus élevée dans les pays à revenu intermédiaire et 3,5 fois plus élevée dans les pays à faible revenu par rapport aux nations plus riches.

L'Asie du Sud présente l'un des taux les plus élevés de cette pathologie effrayante : 39 % des décès par septicémie néonatale dans le monde surviennent dans cette région.

Aujourd'hui, un nouvel ennemi rend la septicémie néonatale encore plus dangereuse : les "superbactéries", qui ont acquis une résistance aux antibiotiques. Cette résistance aux antimicrobiens peut empêcher les médecins de combattre les infections violentes. Les médicaments autrefois efficaces ne fonctionnent plus et la vie du petit patient s'éteint, malgré tous les efforts déployés pour l'aider.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les bactéries peuvent infecter les nouveau-nés pendant l'accouchement ou dans les jours qui suivent.

"Nous avons constaté que l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens dans les pays en développement accroît considérablement le problème de la septicémie néonatale", déclare Mohammed Shahidullah, professeur de néonatologie à l'université médicale Bangabandhu Sheikh Mujib au Bangladesh. Il est également président du comité national des documents techniques sur la santé des nouveau-nés et a été l'un des médecins qui ont tenté de sauver le bébé de Mukta.

"La septicémie néonatale est désormais l'une des principales causes d'admission à l'hôpital et de décès dans les hôpitaux du Bangladesh", a-t-il déclaré. "C'est une perte dévastatrice."

Mais comment la surutilisation des antibiotiques, qui ont sauvé tant de vies humaines depuis leur invention dans les années 1940, a-t-elle fini par créer par inadvertance une super-menace pour les bébés les plus vulnérables du monde ?

Le problème des superbactéries

En 2021, le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a averti les dirigeants mondiaux que la résistance aux antibiotiques pourrait devenir une urgence de santé publique plus importante que le covid-19 si elle n'est pas combattue. Les scientifiques avaient également averti depuis plusieurs années que l'utilisation croissante des antibiotiques devenait un problème.

Dans le monde entier, les hôpitaux sont confrontés à des superbactéries mortelles et résistantes aux médicaments. Ils évoluent parce que les antibiotiques tuent la plupart des bactéries, mais pas toutes - certaines survivent parce qu'elles possèdent des gènes qui les rendent résistantes.

Ces bactéries survivantes se reproduisent ensuite et sont capables de transférer leurs gènes de résistance aux médicaments à d'autres bactéries (y compris d'autres espèces de bactéries) situées à proximité, selon un processus connu sous le nom de transfert horizontal de gènes.

Le résultat est que les hôpitaux peuvent devenir des lieux de reproduction de souches résistantes et que les médicaments autrefois puissants perdent de plus en plus leur efficacité. Ainsi, lorsque les bébés sont infectés par une septicémie en milieu hospitalier, les bactéries responsables de l'infection sont beaucoup plus susceptibles d'être résistantes aux médicaments disponibles que lorsque l'infection survient alors que les bébés sont déjà à la maison, selon Shahidullah.

Une recommandation importante des autorités sanitaires mondiales est d'éviter cette résistance en utilisant tout d'abord les antibiotiques avec prudence - uniquement lorsqu'ils sont vraiment nécessaires et sans en répandre l'usage, afin d'éviter que les bactéries ne soient efficacement entraînées à y survivre.

Mais entre-temps, l'utilisation excessive d'antibiotiques et les super-bactéries que cette utilisation contribue à créer causent déjà des dommages importants. Il est de plus en plus difficile de traiter des affections telles que les infections urinaires et la septicémie, ce qui met les personnes vulnérables en danger. Et les nouveau-nés constituent un groupe particulièrement vulnérable.

Les bébés "invisibles

Bien que la mortalité infantile jusqu'à l'âge de cinq ans ait fortement diminué au cours des dernières décennies, "la survie néonatale est à la traîne", selon un rapport du Partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques (GARDP).

Et la septicémie est un risque particulièrement mortel : "En quelques heures, un bébé atteint de septicémie peut être en danger de mort. Pour aggraver les choses, la résistance aux antibiotiques réduit la probabilité que les bébés survivent à une septicémie néonatale", selon le rapport.

Comme dans le cas du bébé de Mukta, les médecins peuvent essayer un médicament après l'autre, pour constater qu'aucun ne fonctionne.

Crédit photo, Narinder Nanu/AFP/Getty Images Légende image, Il existe de nettes différences dans les types de bactéries qui causent la septicémie néonatale dans les pays en développement.

"Le plus grand défi dans la lutte contre la septicémie chez les nourrissons est de savoir quel organisme est à l'origine de l'infection. Il n'est pas toujours possible d'isoler [la bactérie] dans certains cas, ni même de déterminer s'il y a une infection", selon Sally Ellis, chef de projet du programme d'antibiotiques pour nourrissons du GARDP.

Le diagnostic est rendu plus difficile par la présence fréquente d'autres affections similaires à la septicémie, notamment chez les prématurés, et par l'absence de tests diagnostiques optimaux, a-t-elle ajouté.

Une autre étude a révélé qu'en 2019, environ 140 000 décès de nouveau-nés dans le monde ont été causés par la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et pourtant, "les bébés restent négligés et invisibles dans la réaction globale à la résistance aux antibiotiques", indique le rapport du GARDP.

GARDP et ses partenaires ont analysé 3 200 cas de nouveau-nés présentant une septicémie cliniquement diagnostiquée pour tenter de mieux comprendre l'impact de la résistance aux antibiotiques. L'objectif était de déterminer quels antibiotiques sont utilisés pour traiter les nouveau-nés atteints de septicémie et dans quelle mesure la résistance aux médicaments a rendu ces traitements inefficaces.

L'étude a été menée dans 19 hôpitaux de 11 pays sur quatre continents, couvrant différentes tranches de revenus.

L'une des principales conclusions est que les hôpitaux qui traitent les nouveau-nés atteints de septicémie utilisent de plus en plus des médicaments considérés comme un dernier recours - parce que les options initiales ont perdu leur efficacité.

L'ampicilline et la gentamicine, qui sont recommandées comme première option standard, n'ont été utilisées que dans 13 % des cas. Quant aux puissants antibiotiques considérés comme la dernière ligne de défense, connus sous le nom de carbapénèmes, ils ont été prescrits à 15 % des bébés, un chiffre étonnamment élevé.

"Cette situation est alarmante et indique l'imminence d'une crise de pénurie d'antibiotiques pour le traitement de la septicémie causée par des organismes multirésistants", ont déclaré les chercheurs dans leur rapport.

En d'autres termes, les médecins ont recours à des armes de plus en plus puissantes sous la forme de médicaments de dernier recours, jusqu'à ce que ceux-ci ne fonctionnent plus.

Les détectives de la septicémie

En Inde, environ 20 % des décès néonatals du pays - qui s'élèvent à un million par an - sont causés par la septicémie, selon les données du Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP), un organisme de recherche en santé publique basé en Inde et aux États-Unis. Parmi ces décès, 58 000 sont le résultat direct de la résistance aux antibiotiques.

Dans d'autres pays, les données sont incomplètes ou inexistantes, ce qui rend difficile l'analyse de l'ampleur de la crise. Et même en Inde, le problème est sous-estimé, selon le néonatologiste M. Jeeva Sankar de l'Institut indien des sciences médicales dans la capitale indienne, New Delhi.

En 2019, Sankar et ses collègues ont parcouru deux grandes bases de données d'articles scientifiques publiés pour trouver des études sur la septicémie néonatale. Ils ont conclu qu'il existe très peu de données sur le sepsis en Asie, alors que la région abrite une énorme partie de la population mondiale.

"Pour les 25 millions de bébés nés en Inde chaque année (presque la taille de la population australienne), nous n'avons eu que 64 études sur la septicémie néonatale entre janvier 2000 et août 2018", explique Sankar. "Au cours de la même période, le Pakistan a publié 16 études ; le Bangladesh, six ; et le Sri Lanka, une seule. Nous avons définitivement besoin de plus de données et de plus de suivi pour étudier cette question plus en profondeur."

Les chercheurs ont publié leurs conclusions sur cet énorme manque de données dans un rapport publié dans le British Medical Journal, indiquant que l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne sont particulièrement touchées par la septicémie néonatale, ce qui rend encore plus urgente la collecte de données fiables dans ces régions.

Ils soulignent également que la pauvreté et l'inégalité d'accès aux soins de santé rendent les bébés plus vulnérables à la septicémie et que cette situation est exacerbée par une "résistance antimicrobienne marquée".

La détection précoce de la septicémie peut aider, mais dans les pays à faible revenu où il y a peu d'installations de diagnostic, le nombre de cas non signalés et non diagnostiqués reste élevé, selon Shyam Sundar Budhathoki, MD, un expert en santé publique à l'Imperial College de Londres qui a précédemment travaillé au Népal.

Dans ces pays, il se peut également que la résistance aux médicaments n'ait pas reçu l'attention nécessaire parce que "les priorités en matière de santé publique sont fixées en fonction de la résolution de problèmes immédiats et visibles", a-t-il déclaré.

En d'autres termes, d'autres menaces pour la santé des nouveau-nés peuvent simplement sembler plus urgentes - comme les infections générales ou la malnutrition. Cela peut conduire à ce qu'une chaîne de causalité plus complexe, telle que les décès néonatals dus à la septicémie causée par la résistance aux antibiotiques, "soit ignorée", a-t-il déclaré.

Un nouveau cadre

Mais les chercheurs ont également fait des découvertes récentes, potentiellement révolutionnaires, qui pourraient contribuer à la lutte contre la septicémie néonatale résistante aux médicaments.

Il existe, par exemple, des différences fondamentales entre la nature des bactéries responsables de la septicémie néonatale dans les pays riches et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ceci, à son tour, affecte la forme de son traitement.

Selon M. Sankar, dans les pays plus riches, un grand nombre de septicémies néonatales sont causées par des bactéries classées "Gram positif", c'est-à-dire des organismes qui donnent un résultat positif à un test appelé "test de Gram", utilisé pour classer les bactéries.

Il est important de noter que ces cas semblent être principalement causés par quelques types de bactéries différentes : par exemple, certaines souches de Streptococcus (que l'on trouve généralement dans l'intestin et les voies vaginales de la mère) et de Staphylococcus (que l'on trouve à la surface de la peau).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Se laver les mains avec de l'eau et du savon peut aider à prévenir l'infection.

Mais dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, il semble y avoir une part plus importante d'infections "causées par des bactéries Gram-négatives, que l'on trouve généralement dans l'intestin", selon M. Sankar. Cela peut être dû à un mauvais assainissement, par exemple.

En outre, une grande variété de microbes semble être responsable de ces infections septiques à Gram négatif, qui tendent à présenter des taux élevés de résistance aux antimicrobiens, entre 50 et 70 %.

"C'est la raison pour laquelle les pays à revenu moyen ou faible enregistrent une mortalité plus élevée due à la septicémie néonatale que les pays développés", explique-t-il. L'existence de nombreux microbes différents rend difficile la standardisation d'un protocole de traitement "comme cela se fait en Occident".

Les médecins des pays pauvres doivent donc se demander quel microbe est à l'origine de la septicémie, attendre qu'il apparaisse sur les tests disponibles, et seulement ensuite voir s'il peut être combattu par des antibiotiques.

Et comme bon nombre des antibiotiques de dernier recours disponibles présentent des risques d'effets secondaires graves chez les patients, leur utilisation chez les nouveau-nés comporte des risques supplémentaires.

On espère que l'association de plusieurs antibiotiques en une seule dose pourrait offrir de nouveaux moyens de combattre les souches résistantes aux médicaments en toute sécurité pour les nourrissons. Mais la disponibilité de ces traitements antibiotiques alternatifs complexes est encore limitée dans les pays en développement.

Aussi effrayantes que soient les bactéries résistantes aux antibiotiques, les médecins et les patients disposent d'une autre tactique plus fondamentale et plus importante dans leur arsenal : une bonne hygiène.

Dans le passé, on pensait que lorsqu'un bébé était infecté dans les 72 heures suivant sa naissance, l'infection était probablement due à une bactérie contractée dans le tractus vaginal ou intestinal de la mère au moment de l'accouchement. Et si la septicémie survenait plus tard, on pensait qu'elle était le résultat d'une mauvaise hygiène, que ce soit dans l'unité de soins néonatals ou à la maison.

Mais cette vision est devenue beaucoup plus floue ces dernières années.

Des recherches récentes, notamment une étude de Sankar et de ses collègues, ont indiqué que les bactéries à l'origine de la septicémie précoce et tardive n'étaient pas si différentes. Cela suggère qu'une mauvaise hygiène peut être responsable d'une série de cas de septicémie, même ceux qui surviennent peu après la naissance.

"Cela rend d'autant plus important le besoin de désinfection et le maintien d'un protocole qui garantit un environnement propre et hygiénique", déclare Sankar.

Mais la moitié des établissements de soins de santé dans le monde ne disposent pas des éléments de base - eau et savon - selon un rapport de l'OMS/Unicef publié en 2022. Et cette situation contribue au risque d'infections chez les mères et les nouveau-nés.

D'autres mesures simples peuvent contribuer à prévenir les infections en milieu médical, comme le port de gants stériles dans les unités de soins intensifs, le brossage et le nettoyage des surfaces et des équipements, et la désinfection de la peau du nouveau-né avant l'administration d'injections ou la pose de perfusions. Mais elle nécessite une formation et un personnel spécialisé pour la mettre en œuvre, en plus de l'enseignement des bonnes pratiques d'hygiène aux parents, selon Shahidullah.

Le Bangladesh prévoit également d'encourager davantage de femmes à accoucher dans les hôpitaux. Malgré les difficultés liées aux superbactéries, les établissements hospitaliers sont généralement l'option la plus sûre.

Près de la moitié des femmes bangladaises gardent encore leurs enfants à la maison, ce qui les expose à un risque accru de contracter des infections. Et au Népal, la septicémie néonatale est plus fréquente chez les enfants dont les mères n'ont pas effectué de contrôles prénataux, ce qui souligne une fois de plus l'importance des soins pour les futurs parents.

En définitive, la lutte contre la crise de la résistance aux médicaments nécessitera un large éventail d'outils différents, selon les experts.

"Pour un changement plus généralisé, nous devons considérer la résistance aux antimicrobiens comme un défi socio-politique, et pas seulement médical", déclare Abdul Ghafur, consultant en maladies infectieuses à l'Apollo Cancer Institute de Chennai, dans le sud de l'Inde.

Avec d'autres médecins indiens, Ghafur milite activement pour la lutte contre la menace des superbactéries. "Des conditions sanitaires adéquates à domicile, dans les établissements de santé et dans les communautés sont essentielles pour lutter contre la septicémie néonatale aggravée par [la résistance aux antibiotiques] et prévenir la réinfection des enfants", dit-il.

La découverte de nouveaux antibiotiques doit être considérée comme une priorité immédiate : "covid nous a montré que l'Inde peut être la pharmacie du monde, en développant des médicaments innovants", selon M. Ghafur.

Il suggère de se concentrer sur le développement de tests permettant d'identifier la source de l'infection le plus rapidement possible.

"Un test de diagnostic rapide pourrait aider les médecins à se concentrer sur la prescription du bon antibiotique dans l'heure qui suit, ce qui pourrait réduire considérablement le risque de décès", explique-t-il. "De nouveaux antibiotiques et vaccins peuvent être développés pour les bactéries qui sont maintenant résistantes aux antibiotiques existants."

Pour M. Ghafur, il doit s'agir d'un effort mondial, les gouvernements collaborant avec les entreprises privées.

Pour les familles comme celle de Mukta, qui a perdu son fils à cause d'une septicémie, ces progrès arriveront trop tard. Mais en s'attaquant à la crise des antibiotiques et au risque d'infection qui entoure l'accouchement, on peut aider d'autres personnes à avoir leur bébé en toute sécurité - et les médecins pourront protéger et sauver ceux dont ils s'occupent.

La septicémie est définie comme un trouble des organes, causé par une réaction exacerbée de l'organisme à une infection, qui peut entraîner la mort.

En cas de suspicion de septicémie, la réaction habituelle des médecins est de donner au patient des antibiotiques pour traiter l'infection sous-jacente. Mais certains organismes - les superbactéries - sont devenus résistants aux antibiotiques, ce qui peut rendre le traitement inefficace.

Le principal moyen de prévenir la septicémie chez l'enfant est d'éviter les infections qui peuvent la provoquer. Le National Health Service (NHS) britannique recommande de maintenir les vaccinations à jour, de nettoyer les plaies, de prendre les antibiotiques tels qu'ils sont prescrits (en suivant le programme complet même si le patient se sent mieux) et de maintenir une bonne hygiène, comme se laver les mains et apprendre aux enfants à bien se laver les mains. Le NHS insiste également sur l'importance de connaître les symptômes de la septicémie chez les enfants et les bébés et de demander de l'aide rapidement.

