Archéologie : les corps conservés dans les marais qui pourraient révéler le mystère des sacrifices humains en Europe

Martha Henriques – @Martha_Rosamund

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Alamy Légende image, Des corps de l'âge du fer en bon état ont été découverts dans toute l'Europe, notamment les restes de l'homme d'Oldcroghan (photo) en Irlande.

Veuillez noter que ce rapport contient des détails qui peuvent être sensibles pour certains lecteurs.

En mai 1983, Andrew Mould a trouvé un objet solide arrondi enfoui dans la tourbe sur une tourbière appelée Lindow Moss dans le Cheshire, au nord-ouest de l'Angleterre. L'objet ressemblait à un vieux ballon de football en cuir, mais un regard plus attentif a révélé qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus effrayant.

"Nous avons tout nettoyé et nous savions que c'était un crâne", selon Mould. À l'intérieur, il y avait même une substance jaunâtre dont il apprit plus tard qu'il s'agissait des restes du cerveau.

La découverte de restes humains dans le marais n'est pas entièrement une surprise. Depuis des siècles, on rapporte que des parties de corps remontent à la surface dans des tourbières similaires à Lindow Moss dans toute l'Europe du Nord.

L'exploitation de la tourbe était l'activité familiale de Mould. Beaucoup de ses proches travaillaient sur la lande et il se rendait à Lindow Moss depuis son enfance pour voir son père couper la tourbe.

Mould avait déjà lu des articles sur de tels cas et il avait lui-même trouvé des "morceaux" de corps pendant son travail, mais ce cas était différent. Il a alors fait ce que la plupart des gens feraient et l'a signalé à la police.

Depuis plus de 20 ans, la police du Cheshire soupçonnait un habitant de la région, Peter Reyn-Bardt, d'avoir assassiné sa femme Malika de Fernandez, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. La découverte d'un corps, ou d'une partie de celui-ci, remontant à la surface dans la tourbière voisine pourrait enfin clore l'affaire.

Et lorsque la police du Cheshire a dit à Reyn-Bardt que le crâne d'une femme avait été déterré à Lindow Moss, il a avoué avoir tué sa femme. "C'était il y a si longtemps que je pensais que je ne serais jamais découvert", a-t-il déclaré aux enquêteurs.

Ce que Reyn-Bardt ne savait pas, c'est que le crâne n'était pas celui de sa femme morte. Il appartenait en fait à une femme qui avait vécu environ 1 600 ans plus tôt. Alors que la police a fermé une affaire, les archéologues en ont ouvert une autre, bien plus mystérieuse.

Dans les profondeurs acides et aqueuses de la tourbière, où la teneur en oxygène est faible, les bactéries et autres micro-organismes ne peuvent pas décomposer les tissus organiques. Par conséquent, les restes biologiques restent effectivement en suspension pendant des milliers d'années.

Dans le cas de la Femme Lindow, comme on l'a appelée, le marais a même conservé un globe oculaire, en plus de son cerveau.

Il y en a beaucoup d'autres comme elle. Dans toute l'Europe du Nord, le même processus qui transforme la mousse en tourbe préserve les restes humains sous la forme de corps de tourbières.

De telles personnes ont été enterrées dans des tourbières, de l'Irlande à l'Allemagne, depuis 2000 avant J-C. - bien que l'on ait trouvé des squelettes dépourvus de tissus mous datant de 8500 avant J.-C.

Les archéologues soupçonnent que les corps retrouvés dans les tourbières ont quelque chose d'inhabituel, en dehors de leur extraordinaire préservation.

Être enterré à cette période de l'histoire n'était pas commun. Les enterrements formels étaient rares en Europe à l'âge du fer. Les morts étaient souvent incinérés, recevaient des sépultures en plein air ou une gamme de pratiques diverses et créatives.

La plupart des corps trouvés dans la tourbière étaient ceux de jeunes adultes, d'adolescents et d'enfants, apparemment en bonne santé. Certains étaient nus, à l'exception d'un morceau de corde, d'un chapeau ou d'un manteau bien conservé. Parfois, les vêtements étaient enterrés séparément des corps dans des endroits proches du marécage.

Mais surtout, beaucoup de ces corps avaient subi des morts extrêmement violentes. Et comme les méthodes d'examen médico-légal des corps des victimes ont rapidement progressé ces dernières années, nous commençons à percer les mystères de ces corps et à découvrir qui ils étaient, dans la vie comme dans la mort.

Après la femme de Lindow, une autre découverte faite au hasard sur le même morceau de tourbe a contribué à remodeler l'étude des corps des tourbières en Europe. La découverte a été faite par quelqu'un que nous connaissons déjà - encore une fois, Andrew Mould.

L'été suivant la découverte de la Femme de Lindow, Mould travaillait sur le tapis roulant de la machine à broyer la tourbe lorsqu'une motte sombre et solide tomba à ses pieds.

"Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'un morceau de bois de tourbe", se souvient Mould. Mais quand il a ramassé la motte, il a senti ce qui ressemblait au cuir d'un sac.

Il l'a montré à un collègue. "C'est là qu'on a nettoyé un peu et qu'on a vu des ongles de pied."

Dans les jours qui ont suivi, une tête et un dos entiers ont été soigneusement fouillés (même si, cette fois, la police du Cheshire n'a pas résolu les autres affaires en cours). Le British Museum a conclu que le corps était celui d'un homme d'une vingtaine d'années, d'environ 1,73 m et 64 kg, qui avait vécu aux alentours du 1er siècle de notre ère.

"Ce qui est spectaculaire, c'est qu'il a failli être tué trois fois", explique Miranda Aldhouse-Green, professeur émérite à l'école d'histoire, d'archéologie et de religion de l'université de Cardiff, au Royaume-Uni, et auteur du livre Bog Bodies Uncovered.

"Il a été tué de manière prolongée et de façon très spécifique, par quelqu'un qui connaissait l'anatomie humaine", explique-t-elle. "Il a été frappé à la tête avec assez de force pour l'assommer, mais pas pour le tuer. Il a ensuite été étranglé et a eu la gorge tranchée en même temps."

Pourquoi un meurtre aussi brutal ? La violence excessive utilisée pour exécuter l'homme de Lindow indique quelque chose de bien plus inhabituel qu'un meurtre "normal", selon Aldhouse-Green.

Lieux sacrés

Pour comprendre le sort des corps des tourbières, il faut d'abord comprendre la tourbière dans l'Europe de l'âge du fer et de l'Empire romain.

"Nous considérons les tourbières comme des espaces vides", selon Melanie Giles, maître de conférences en archéologie à l'université de Manchester au Royaume-Uni et auteur de Bog Bodies : Face to Face with the Past. "Ce n'est pas comme ça que les gens de l'âge de fer les voyaient", a-t-elle dit.

"Ils tiraient du combustible de la tourbière, coupaient la tourbe et retiraient le minerai de fer", explique-t-elle. "Ils ont produit des outils et des armes comme des chaudrons et des épées. Ils ont retiré la mousse et ont tissé avec elle des objets extraordinaires. Ils chassaient les oiseaux qui y vivaient. Les marais étaient des endroits riches et productifs pour les gens de l'âge du fer."

Et il y a le fait que le marais est une région frontalière, entre la terre et l'eau.

"Je pense que les tourbières sont aussi très spéciales parce qu'elles sont pleines de miasmes", dit Aldhouse-Green. "Des vapeurs s'échappent d'eux et parfois ils s'enflamment spontanément. Ils peuvent avoir des odeurs fortes. Ils ressemblent à la terre, mais ils ne sont pas la terre. Ils ont pu être compris comme des portails vers l'autre monde et des portails vers les dieux."

Aujourd'hui encore, les tourbières hautes peuvent être fascinantes, selon Ole Nielsen, directeur du musée Silkeborg à Hovedgården, au Danemark. Pour lui, "il ne faut vraiment pas trop fantasmer pour imaginer qu'il y a plus de forces à l'œuvre que ce que l'on peut voir dans la réalité."

Selon Giles, des analyses détaillées des environs du site où l'homme de Lindow a été trouvé ont montré qu'il était très probablement vivant lorsqu'il a pénétré pour la dernière fois dans cet environnement de passage.

En utilisant les données du système d'information géographique (SIG) pour cartographier la tourbière, les chercheurs ont conclu que l'homme de Lindow était enterré dans sa partie la plus profonde.

Conduire une personne morte ou assommée à cet endroit aurait été extrêmement difficile sur ce terrain traître. "Comme il est très dangereux de se rendre à ce point, il était probablement vivant pendant son transport", selon Giles.

Les détails de ses blessures mortelles vont dans ce sens. "Le tueur avait une grande connaissance de l'anatomie humaine et savait comment maintenir cette personne entre la vie et la mort pendant un long moment", explique Aldhouse-Green. "Quand il a été poussé face contre la tourbière, il respirait encore car il y avait de l'eau dans ses poumons".

Dernier repas

D'autres signes de cela viennent de l'estomac de l'Homme Lindow. L'analyse méticuleuse de son dernier repas révèle un plat très simple à base d'orge, peut-être un peu trop grillé.

"La dernière chose qu'il a mangée avant de mourir était un aliment vraiment très simple", explique Sophia Adams, conservatrice de la période européenne de l'âge du fer et de la conquête romaine au British Museum. "Il mangeait ce que nous appelons aujourd'hui du pain dans une assiette."

La regrettée spécialiste des questions celtiques Anne Ross, qui a mené d'importants travaux préliminaires sur l'homme de Lindow, a soutenu que ce pain sur la plaque, fait d'orge et partiellement brûlé, révèle quelque chose sur son destin.

Parmi les classes sacerdotales britanniques de cette époque, le pain sur la plaque était utilisé dans une cérémonie très similaire au jeu des cure-dents. Les gens retiraient d'un sac des morceaux de pain sur la plaque et celui qui prenait le morceau brûlé et grillé était choisi comme bouc émissaire.

Et le pain dans l'assiette de l'homme lindow contenait aussi des traces d'une autre plante révélatrice : le gui. Ross affirme que cela indique une relation avec les anciens Druides, connus pour leurs rituels de cueillette du gui.

Aldhouse-Green souligne que le gui était connu dans l'Antiquité comme une plante médicinale pour les troubles nerveux et qu'il "a peut-être été administré à l'homme de Lindow pour le calmer et le rendre plus docile face à sa mort macabre".

D'autres corps provenant de la tourbière racontent également des derniers repas inhabituels. Un corps danois connu sous le nom de "Grauballe Man" est celui d'un agriculteur de l'âge du fer qui vivait vers 390 avant J.-C. dans le centre du Danemark.

Son dernier repas comprenait plus de 60 sortes de légumes différents, réduits en purée dans une bouillie peu appétissante de céréales, d'herbes au goût amer et de plus de 13 espèces d'herbes.

"Vous avez beaucoup de graines et de plantes provenant d'une zone assez large rassemblées dans ce repas, ce qui indique une grande connaissance de ce territoire et suggère qu'il s'agissait d'un rituel représenté dans le sacrifice", explique Aldhouse-Green. "Mais on peut interpréter ce dernier repas d'une multitude de façons. Cela pourrait aussi être une forme d'humiliation."

L'Homme de Grauballe s'est également vu ajouter une substance psychoactive à son dernier repas - mais dans ce cas, l'intention était peut-être tout autre que de le calmer.

Des traces de toxines alcaloïdes dans son intestin ont révélé que son dernier repas comprenait de l'euphorbe du seigle, un champignon qui pousse sur les épis de céréales comme le seigle et l'orge. À haute dose, l'empoisonnement par ce champignon provoque des hallucinations et des effets terribles, connus sous le nom de feu de Saint-Antoine. Il s'agit notamment de l'arrêt circulatoire, de la sensation de brûlure et de la perte des extrémités par gangrène.

Mais aux niveaux trouvés dans le tube digestif de l'homme de Grauballe, l'effet aurait été plus faible.

"Il a pu provoquer un comportement très étrange immédiatement après l'ingestion", dit Aldhouse-Green. "Le champignon lui aurait fait faire des mouvements désordonnés, avoir très chaud et crier. Il aurait été au bord d'un phénomène psychotique extrême et cela faisait peut-être partie des préliminaires au sacrifice."

Crédit photo, Alamy Légende image, À l'âge du fer, les hautes landes regorgeaient de riches ressources, de la tourbe à brûler comme combustible au minerai de fer pour fabriquer des chaudrons, des boucliers et des armes.

Caractéristiques distinctives

Parmi les corps découverts dans les tourbières, on trouve un pourcentage élevé de personnes présentant des caractéristiques physiques différentes qui ont pu attirer l'attention de leur communauté, selon Miranda Aldhouse-Green.

La fille d'Yde, par exemple, qui vivait il y a 2 000 ans et est morte dans la tourbière de Stijfveen aux Pays-Bas, présentait une courbure prononcée de la colonne vertébrale, ce qui a dû provoquer des douleurs chroniques et probablement une démarche titubante.

Un autre corps de tourbière néerlandais de la même époque, la Femme de Zweeloo, présentait une forme de nanisme. Et au Royaume-Uni, le troisième corps antique découvert à Lindow Moss (connu sous le nom de Lindow 3rd) portait la trace d'un deuxième pouce sur la main droite.

"Il est possible que les handicaps physiques n'aient pas été exactement célébrés, mais plutôt marqués comme quelque chose de spécial et de puissant, peut-être associé au fait d'être touché ou béni par une divinité", explique Aldhouse-Green.

Mais elle souligne que nous ne pouvons pas être sûrs de la façon dont les différences physiques étaient perçues dans l'Antiquité, et que ces théories ne sont que spéculatives.

L'éthique dans l'affichage

Les corps provenant des marais d'Europe ont souvent été exposés dans des musées après avoir été fouillés et soigneusement conservés.

Cependant, l'exposition publique de ces corps a suscité des controverses. Une exposition itinérante à Ottawa, au Canada, a été confrontée à des réactions négatives pour avoir exposé les restes humains.

Melanie Giles, de l'université de Manchester, affirme que l'exposition judicieuse de restes humains peut contribuer à créer des émotions intimes et des liens sociaux entre les corps des animaux et les personnes qui les observent.

Rituel de la mort

Le visage le mieux préservé de tout le monde antique est peut-être celui de l'homme de Tollund, un corps de tourbe découvert au Danemark en mai 1950. Il repose actuellement en position fœtale au musée de Silkeborg.

Comme pour beaucoup de ces corps, les acides du marais ont rendu sa peau d'un noir bleuté. Ses cheveux et ses poils ont pris une couleur orange vif, bien qu'il porte un chapeau en peau de mouton qui en recouvre la majeure partie.

Toutes les ridules et presque tous les pores de sa peau sont visibles. Ses paupières ridées sont fermées, donnant l'illusion d'un sommeil paisible.

"Vous pouvez vraiment apprendre à connaître cette personne", dit Ole Nielsen. "Le visage est la partie du corps qui contient la plus grande expression du corps humain. Et c'est vraiment fascinant de rencontrer un homme de l'âge du fer, âgé de plus de 2 000 ans, qui semble pouvoir se réveiller à tout moment."

En dehors de son chapeau en peau de mouton, l'homme de Tollund a été enterré en ne portant qu'une ceinture de tissu autour de la taille et une corde autour du cou.

"S'il avait été habillé de quelques vêtements en laine, il aurait été préservé, sans aucun doute", selon Nielsen. Les acides de marais préservent le collagène et la kératine, qui sont présents dans des matériaux comme la laine. "Tes cheveux sont toujours là, tes ongles sont là."

Il n'y a pas non plus de marques de vêtements sur la surface de la peau de l'homme Tollund.

"Nous avons en fait examiné son corps très soigneusement, en utilisant des microscopes. On peut encore observer de nombreuses feuilles de mousse sur le corps, mais rien n'indique qu'il y avait autre chose sur lui. Donc il a probablement été tué tel que nous le voyons. Il est vraiment très inhabituel de le voir nu avec un chapeau", explique M. Nielsen.

Pris dans son ensemble, l'état de l'homme de Tollund indique un rituel de mort. "Pour le sacrifice, il était rasé et placé dans la tourbière avec la corde de suspension", précise Nielsen.

Il pense que le fait de laisser la corde avec le corps est symbolique, car même un simple objet comme une corde a de la valeur et peut être réutilisé.

"Il a probablement été laissé comme un signe", dit Nielsen. "Sa fonction était d'être placé dans la tourbière parce qu'il avait cette fonction. Nous ne savons pas s'il était volontaire ou choisi au hasard. Mais il ne semble pas si mécontent que ça."

Cadeaux pour les dieux

L'idée d'aller volontairement vers une mort aussi horrible est difficile à concevoir pour un esprit du XXIe siècle, mais elle n'était peut-être pas si bizarre pour les personnes vivant à l'âge de fer.

"Nous devons penser à un monde dans lequel les dieux sont partout. Tout ce que vous faites est associé aux dieux", dit Aldhouse-Green. Garder les dieux heureux peut donc être une question de vie ou de mort, non seulement pour les individus, mais aussi pour des communautés entières.

"Si tu contraries les dieux, ils te donneront une mauvaise récolte, un fléau, les récoltes seront perdues et ainsi de suite. Et il fallait avoir les dieux de son côté", explique Miranda Aldhouse-Green.

Melanie Giles est d'accord. "Vous avez affaire à des entités qui influencent votre vie, des dieux ou des esprits, il y a là quelque chose de surnaturel et vous pouvez y accéder par le biais du bog", dit-elle.

Giles ajoute qu'il y avait peut-être un élément circulaire dans l'offrande de personnes aux dieux par le biais de la tourbière. "Comme les gens ont beaucoup pris dans les marais, ils semblent avoir été obligés de donner quelque chose en retour". Parfois il s'agissait de chaudrons, parfois il y avait des offrandes de nourriture comme le beurre du marais.

"Si vous offrez une personne, une vie - c'est peut-être la meilleure sorte d'offre que vous puissiez faire", explique Giles.

Bien qu'il existe des preuves que l'Homme de Lindow, l'Homme de Tollund, l'Homme de Grauballe et d'autres étaient des sacrifices humains, Giles souligne que nous ne devons pas considérer que tous les corps provenant des tourbières étaient des offrandes. Dans le cas de certains corps, comme celui de la Femme Lindow, nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment d'informations pour nous faire une idée convaincante de ce qu'a été sa mort.

"Il y a des corps qui ne présentent aucun signe de violence et ces personnes peuvent avoir simplement coulé", souligne-t-elle. "Ce sont des endroits dangereux. Les gens meurent dans le marais - ils meurent d'exposition, ils meurent en essayant de traverser le marais, ils perdent leurs chaussures ou calculent mal où ils marchent. Certains d'entre eux peuvent avoir été des morts accidentelles."

D'autres, dit-elle, peuvent avoir été de simples meurtres. Peut-être que le marais désert n'était parfois qu'un endroit pratique pour des actes odieux. Il se peut également que des suicidés figurent parmi les morts, peut-être placés là à une époque où ces décès étaient traités avec crainte plutôt qu'avec empathie.

"Les marais ont peut-être été considérés comme le bon endroit pour déposer un corps dangereux - quelqu'un qui est mort de façon mystérieuse ou non naturelle", explique Giles.