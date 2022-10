Centenaire de la BBC : dix personnes, moments et objets qui ont fait la réputation de la société

Légende image, The BBC is celebrating its centenary in 2022

La British Broadcasting Corporation (BBC) fête son 100e anniversaire.

Le radiodiffuseur, aujourd'hui le plus important au monde, a été officiellement créé le 18 octobre 1922 à Londres, en Angleterre, et a connu une histoire diverse, passionnante et longue.

À l'occasion de son centenaire, voici un retour en arrière sur certains de ses moments les plus marquants, ses objets les plus emblématiques et les personnes célèbres qui ont fait la BBC.

1. La première station de radio de la BBC

Légende image, La première station de radio de la BBC s'appelait 2LO

Suite à la fermeture de nombreuses stations amateurs, la BBC a lancé son premier service radio quotidien le 14 novembre 1922 à Londres, en Angleterre.

Le premier programme, à 18h00 GMT, était un bulletin d'informations, fourni par les agences de presse. Il était suivi d'une prévision météorologique, préparée par le service météorologique national du Royaume-Uni, appelé Met Office.

Ils étaient lus en anglais par Arthur Burrows, directeur des programmes. Burrows lit le bulletin deux fois, une fois rapidement puis lentement, afin que les auditeurs puissent prendre des notes s'ils le souhaitent.

2. Les débuts du Service Mondial

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi George V a donné le premier message royal de Noël

Le 19 décembre 1932, le roi George V a donné le premier message royal de Noël au Royaume-Uni et dans certaines parties du monde.

Dans cette émission, diffusée sur ondes courtes et destinée principalement aux anglophones de l'Empire britannique, il décrit le service comme étant destiné aux "hommes et aux femmes, tellement isolés par la neige, le désert ou la mer, que seules des voix venues des airs peuvent les atteindre".

Ce discours a marqué le lancement du BBC Empire Service (qui est aujourd'hui le BBC World Service).

Crédit photo, Getty Images Légende image, La présentatrice principale afghane de la BBC, Sana Safi, en compagnie du roi Charles III et de la reine Camilla dans les studios de télévision de la BBC Broadcasting House.

Le BBC World Service est aujourd'hui le plus grand radiodiffuseur externe du monde en termes de superficie, de sélection de langues et d'audience.

Il diffuse dans plus de 40 langues différentes à travers le monde via ses services en ligne, sur les médias sociaux, à la télévision et à la radio.

3. Le microphone emblématique de la BBC

Légende image, Le microphone de type A est souvent vu dans de nombreux drames et films britanniques d'époque.

Les microphones disponibles dans le commerce étaient chers dans les années 30, aussi la BBC a-t-elle travaillé avec la société Marconi pour développer son propre modèle.

En 1934, le microphone de type A a révolutionné la radiodiffusion.

Il a été développé et perfectionné au fil des ans et est devenu le microphone classique de la BBC, que l'on voit dans de nombreuses séries et films britanniques.

4. La BBC arabe devient le premier service de radio en langue BBC

Légende image, L'annonceur Ahmad Kamal Sourour Effendi est devenu la voix de la BBC arabe à ses débuts en 1938.

L'arabe de la BBC est devenu le premier service radiophonique linguistique de la société en 1938. L'annonceur Ahmad Kamal Sourour Effendi est recruté à la radio égyptienne pour en être la voix.

Sa nomination a rendu le service populaire du jour au lendemain, Effendi étant l'un des présentateurs les plus appréciés du monde arabe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aujourd'hui, BBC World Service diffuse dans plus de 40 langues différentes dans le monde entier.

D'autres services linguistiques ont été ajoutés à la BBC au cours des décennies suivantes, avec l'introduction de programmes radiophoniques, puis télévisés, dans le monde entier.

BBC Online est né bien plus tard, en 1997, et les services linguistiques ont suivi.

L'introduction des réseaux sociaux a également vu les marques linguistiques BBC News et BBC World Service apparaître sur de nombreuses plateformes différentes.

Aujourd'hui, BBC World Service met l'accent sur le contenu numérique.

5. La première productrice noire de la BBC

Légende image, Una Marson, originaire de la Jamaïque, est entrée dans l'histoire de la BBC.

Una Marson est entrée dans l'histoire en devenant la toute première productrice noire de la BBC.

Originaire de la Jamaïque, Una est une journaliste expérimentée lorsqu'elle commence à travailler à la BBC en 1939.

Son premier poste est celui d'assistante dans les studios de télévision d'Alexandra Palace, mais elle rejoint la BBC à plein temps en mars 1941 en tant qu'assistante de programme dans le département "Empire Programmes".

Son intérêt pour la poésie l'aide à développer Caribbean Voices, une rubrique hebdomadaire de la série Calling the West Indies.

6. La fin de la Seconde Guerre mondiale

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des membres du Service territorial auxiliaire (ATS) traversent Trafalgar Square lors des célébrations du Jour de la Victoire en Europe à Londres, le 8 mai 1945.

Le 1er mai 1945, la BBC annonce le suicide d'Adolf Hitler. À 19 heures, les programmes du soir suivant sont interrompus par la nouvelle de la capitulation des Allemands en Italie. Le 4 mai, ils se rendent au Danemark, et le conflit est pratiquement terminé.

Mais pendant quelques jours, personne n'est vraiment sûr. Le lundi 7 mai, la foule se rassemble devant le palais de Buckingham, mais la nouvelle que la nation attend depuis cinq ans n'arrive toujours pas. Il s'avère que les Britanniques attendent la confirmation russe et américaine que les nazis ont été vaincus.

À 18 heures, la BBC annonce aux auditeurs déconcertés que le Premier ministre Churchill ne fera pas d'émission ce soir-là, mais à 19 h 40, les programmes sont interrompus pour annoncer que le lendemain sera le premier jour de la Victoire en Europe ou VE day.

La guerre en Europe est vraiment terminée. La déclaration de Churchill a été diffusée dans l'Empire le lendemain, mais beaucoup étaient trop excités pour l'écouter. Ils étaient en train de célébrer.

La BBC se lance dans 10 jours de programmes spéciaux et Broadcasting House est éclairé pour la première fois depuis 1937.

7. La télévision de la BBC relie le monde entier

Légende image, Les Beatles ont interprété la célèbre chanson All You Need Is Love dans l'émission de télévision Our World en 1967.

In 1967, the television programme "Our World" made history.

Prior to its broadcast, satellite television had only connected some countries bilaterally and mainly for experimental purposes. For example, the BBC was the first broadcaster in the world to provide a regular "high definition" television service in 1936.

But "Our World" was different, and attempted to reveal, on live television, one country from each continent in an entertaining way - linking the globe for the first time by satellite.

As part of the British contribution to the programme, the Beatles performed the now famous song All You Need Is Love. A 45rpm vinyl of this performance was later released and the song was an instant hit.

The programme was responsible for some never-to-be-forgotten television events that also connected the world, including Live Aid in 1985.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le concert Live Aid de 1985 a été retransmis dans 60 pays par environ 400 millions de téléspectateurs et a rassemblé des artistes comme George Michael, U2, Paul McCartney et Queen.

The multi-site rock concert was organised by Bob Geldof and Midge Ure to raise money for famine relief in Ethiopia.

The BBC was central to its success as it was one of the largest satellite links and television broadcasts of all time, with an estimated 400 million viewers in 60 countries watching the live broadcast.

8. Un mystérieux parapluie empoisonné

Crédit photo, International Spy Museum Légende image, Il s'agit d'une réplique de l'arme déguisée en parapluie qui a tué un journaliste de la BBC World Service.

L'objet ci-dessus est une réplique de l'arme déguisée en parapluie qui a tué le journaliste de la BBC World Service Georgi Markov.

Le 7 septembre 1978, Markov se rendait à son travail à la BBC, à Bush House, à Londres, lorsqu'il a été frappé à l'arrière de la jambe par un homme mystérieux brandissant un parapluie, qui s'est ensuite enfui.

Plus tard, Markov est tombé gravement malade et a été admis à l'hôpital, où il a déclaré au personnel qu'il était convaincu d'avoir été empoisonné par les services secrets bulgares et le KGB.

Il est mort trois jours plus tard à l'âge de 49 ans, laissant derrière lui une femme et une fille de deux ans.

Il est mort trois jours plus tard à l'âge de 49 ans, laissant derrière lui une femme et une fille de deux ans.

En raison de la nature de l'assassinat et de ses critiques virulentes à l'égard du régime communiste bulgare, le KGB soviétique ou les services secrets bulgares ont longtemps été soupçonnés d'être impliqués. Les dossiers de la police secrète de l'époque ont identifié son assassin comme étant un agent portant le nom de code "Piccadilly".

Cependant, personne n'a été traduit en justice pour ce meurtre.

9. Le trophée de la personnalité sportive africaine de l'année

Légende image, Le trophée de la personnalité sportive africaine de l'année

Ce trophée est le prix annuel décerné à la star sportive la plus performante d'Afrique. Parmi les précédents lauréats, citons le footballeur égyptien de première division Liverpool Mohamed Salah en 2018.

Depuis 2001, le prix n'était ouvert qu'aux footballeurs, mais en 2021, il a été relancé en tant que personnalité sportive africaine de l'année, afin de reconnaître que le monde du sport - et la contribution de l'Afrique à celui-ci - a considérablement changé ; il y a plus d'Africains qui concourent dans beaucoup plus de sports que jamais auparavant.

La sculpture originale a été créée par un ancien enfant-soldat de Sierra Leone, dont la vie a été transformée lorsqu'il a découvert sa passion pour l'art et la création.

10. David Attenborough et La Planète verte

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le radiodiffuseur David Attenborough a remporté de nombreux prix pour ses documentaires animaliers de la BBC.

Le radiodiffuseur et naturaliste britannique est bien connu pour ses documentaires animaliers de la BBC qui couvrent huit décennies, ainsi que pour sa voix douce.

Ses célèbres programmes tels que Blue Planet, la collection Life et Natural World ont été regardés par des millions de téléspectateurs et lui ont permis de remporter de nombreuses récompenses, notamment des Emmys et des Baftas.

David a commencé à présenter des émissions à la BBC dans les années 1960 et est ensuite devenu un cadre supérieur de la société, en tant que contrôleur de BBC Two et directeur des programmes de BBC Television.

Son travail de sensibilisation au changement climatique lui a valu d'être nommé Champion de la Terre en 2021 par le Programme des Nations unies pour l'environnement.

Son travail de sensibilisation au changement climatique lui a valu d'être nommé Champion de la Terre en 2021 par le Programme des Nations unies pour l'environnement.