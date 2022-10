Cerveau : la "meilleure vitamine" pour garder un cerveau jeune et en bonne santé

Comment pouvons-nous rendre notre cerveau plus sain ? Un bon début est de faire attention à ce que nous mangeons.

Maintenir une alimentation équilibrée en veillant à consommer les bonnes vitamines est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme et à la prévention du déclin cognitif.

Il convient de noter qu'"il existe 13 vitamines essentielles au fonctionnement normal des cellules, à leur croissance et à leur développement", précise la US National Library of Medicine.

Les vitamines se trouvent naturellement dans les aliments, il est donc important de bien savoir ce que nous mettons dans notre bouche.

"Vous avez le pouvoir au bout de votre fourchette", déclare à la BBC la psychiatre et nutritionniste Uma Naidoo, de la Harvard Medical School.

Le docteur Naidoo est l'auteure de "This is your brain on food", un guide sur les aliments que vous pouvez manger pour améliorer votre santé mentale. Ce document énumère les aliments les plus nocifs et tous ceux que vous devriez essayer d'éviter.

Pour les spécialistes, il existe une vitamine clé pour garder notre cerveau jeune et en bonne santé.

Quelle est la meilleure vitamine pour protéger notre cerveau du vieillissement ?

Les vitamines B sont les meilleures vitamines qui couvrent de nombreux aspects de la santé du cerveau.

Il en existe plusieurs et chacun a une fonction importante pour le cerveau.

Crédit photo, Gentileza Uma Naidoo Légende image, Uma Naidoo, psychiatre et nutritionniste à l'école de médecine de Harvard

Pourquoi la vitamine B ? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Il existe huit types de vitamines B.

La vitamine B-1, appelée thiamine, participe aux fonctions cellulaires de base et au métabolisme de différents nutriments pour nous aider à obtenir de l'énergie.

Un faible taux de thiamine peut entraîner une mauvaise fonction cognitive, ainsi que d'autres problèmes dans l'organisme.

La vitamine B-12, ou cobalamine, est essentielle à la formation des globules rouges et de l'ADN, mais elle soutient également le système nerveux, le développement et le fonctionnement du cerveau.

Il fait des choses plus spécifiques comme aider à décomposer l'homocystéine, qui est une protéine nuisible au cœur et qui peut également conduire à une certaine forme de démence.

"L'une de mes vitamines préférées, dont je parle tout le temps, est la vitamine B-9, qui est constituée d'acide folique. Elle contribue à une fonction optimale des neurotransmetteurs, à la santé du cerveau et à la formation de l'ADN. Elle favorise la détoxification cellulaire", explique Uma Naidoo.

Un faible taux d'acide folique est associé à une mauvaise humeur.

Ainsi, le simple fait de manger des légumes à feuilles vertes, qui sont souvent riches en vitamine B-9, un acide folique naturel, permet de conserver une bonne humeur et une bonne santé émotionnelle.

Ce ne sont là que les facteurs les plus courants de quelques-unes des vitamines B, qui sont des éléments essentiels pour notre santé mentale et cognitive.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le saumon est riche en vitamine B

Toutes les vitamines B sont-elles bonnes pour le cerveau ?

Elles ont différents avantages au-delà du cerveau, mais elles ont toutes un élément qui aide le cerveau.

"C'est pourquoi lorsqu'on me pose la question, je réponds toujours que les vitamines B sont celles que je choisis et recommande. Quelques-unes sont plus directement liées au cerveau, comme la B-12, la B-9 et la B-1. Et d'autres aident à d'autres fonctions du corps qui sont très nécessaires, comme la formation des cellules sanguines", explique Uma Naidoo.

Ainsi, directement ou indirectement, elles sont liées au fonctionnement du cerveau.

Où peut-on trouver des vitamines B ? Dans de nombreux aliments différents...

Les céréales, les haricots, les lentilles, les légumineuses et les légumes à feuilles vertes sont riches en vitamine B. Plus elles sont vertes, mieux c'est. Car elles sont riches en acide folique.

Le yaourt contient des vitamines B-2 et B-12. Choisissez toujours le type de yaourt naturel. Il existe même des yaourts non lactés, qui contiennent ces vitamines...

"Mangez des œufs. Je vous conseille toujours d'acheter des œufs de pâturage. Ils sont très riches en vitamine B-7", dit Uma Naidoo, recommandant aussi la consommation du saumon. Cet aliment est riche en vitamines B-2 ou riboflavine, B-3 ou niacine, B-6 ou pyridoxine et B-12 ou cobalamine. Toutes ces vitamines aident à la protection du cerveau.

Crédit photo, Getty Images

Les graines de tournesol aussi. Elles constituent l'une des sources les plus riches en vitamine B-5, appelée acide pantothénique.

Vingt pour cent de la valeur quotidienne recommandée de cette vitamine peuvent être obtenus avec la consommation de 28 grammes de graines de tournesol.

Il est facile de les ajouter à une salade ou dans une boisson pour obtenir cette vitamine et l'intégrer à votre régime alimentaire.

Quelle est la quantité quotidienne recommandée de vitamine B pour favoriser la santé du cerveau ?

"Lorsqu'il s'agit d'aliments, nous ne sommes pas toujours totalement sûrs des doses exactes de vitamines qu'ils contiennent. Et c'est là que j'aime parler d'une alimentation saine, complète et équilibrée", a expliqué Uma Naidoo.

Le microbiome de chacun est totalement unique.

Y a-t-il des inconvénients à consommer de la vitamine B ?

Mme Naidoo conseille de ne pas se contenter de manger des haricots et des légumes à feuilles vertes, même si on se prive des sept autres vitamines B en ignorant ces deux aliments.

Sur Internet, vous trouverez les différentes vitamines B et les apports journaliers recommandés.

Il est important de savoir ce qui doit être consommé et les quantités recommandées.

Votre corps absorbe la quantité dont il a besoin et le reste passe dans l'urine.

Crédit photo, Getty Images

Lorsqu'il s'agit de vitamines, croire que manger ou prendre quelque chose de plus vous aidera davantage est souvent un mythe.

Utilisez la quantité recommandée et adoptez un régime alimentaire sain.

Certains excès de différentes vitamines, et pas seulement de vitamines B, peuvent avoir des effets secondaires. Il est important d'être prudent.

"La première étape consiste à comprendre les symptômes de la personne, le type d'aliments qu'elle aime et qu'elle n'aime pas. Souvent, au cours de cette conversation, je finis par comprendre quelque chose sur les gens, certains aliments qu'ils consomment et qui ne sont pas forcément très sains, par exemple", affirme la psychanalyste et nutritionniste.

Un bon exemple est le yaourt, qui contient des probiotiques et offre de grands avantages. Les myrtilles sont également bonnes.

Mais un yaourt aux myrtilles n'est pas l'option la plus saine, car de nombreux yaourts aux fruits ont un excès extrême de sucres ajoutés, ce qui n'est pas sain pour votre cerveau.

Il est beaucoup plus sain de prendre un bol de yaourt et d'y ajouter des myrtilles congelées ou fraîches, sucrées, avec un peu de cannelle, une touche de miel, et de le manger ainsi.

Si vous ne mangez pas de fruits de mer, d'œufs ou de produits laitiers, cherchez d'autres aliments. La levure nutritionnelle est une excellente source de vitamine B-12 pour les végétariens.

Uma Naidoo recommande deux autres choses :

1. Mangez des oranges, mais n'achetez pas la boîte de jus d'orange. Parce que l'orange contient les fibres, les vitamines, les nutriments et les minéraux dont vous avez besoin. Le jus d'orange contient souvent une tonne de sucre ajouté et les fibres sont supprimées, ce qui rend l'orange moins saine.