Xi Jinping : Le prince du Parti communiste devenu président de la Chine

il y a 49 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Xi Jinping s'apprête à entamer un troisième mandat historique à la tête de la Chine.

Xi Jinping s'apprête à entamer un troisième mandat sans précédent au terme du 20e congrès du Parti communiste, ce qui lui permettra effectivement de rester au pouvoir à vie, étant donné que les dirigeants chinois ont voté en 2018 pour supprimer la limite de deux mandats en place depuis les années 1990.

Sous le règne de M. Xi depuis 2012, la Chine est devenue plus autoritaire en réprimant toute dissidence. Les esprits critiques, les entreprises et les milliardaires influents n'échappent pas à la main lourde de l'État. Certains ont décrit Xi Jinping comme "le dirigeant le plus autoritaire depuis le président Mao".

Sous son règne, la Chine a construit des camps de "rééducation" dans le Xinjiang. Les dirigeants de cette région ont été accusés de violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours et d'autres groupes ethniques minoritaires.

La Chine a resserré son emprise sur Hong Kong et a juré de "réunifier" Taïwan, par la force, s'il le faut.

Le Parti communiste a voté en 2017 une loi appelée "Pensée Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère". Une loi incluse dans la Constitution du pays. Seuls le fondateur du parti, Mao Zedong, et Deng Xiaoping, le dirigeant qui a introduit les réformes économiques dans les années 1980, ont fait entrer une loi pareille dans la très importante loi fondamentale du pays.

Né à Pékin en 1953, Xi Jinping est le fils du vétéran révolutionnaire Xi Zhongxun, l'un des pères fondateurs du Parti communiste et ancien vice-Premier ministre.

Prince, paysan et président

En raison de ses origines illustres, M. Xi est considéré comme un prince, un enfant de l'élite des hauts fonctionnaires qui a gravi les échelons.

Son père a été emprisonné en 1962. Mao, profondément méfiant, craignant une rébellion dans les rangs du parti, ordonne une purge des rivaux potentiels. Puis, en 1966, la "révolution culturelle" est apparue, lorsque des millions de personnes ont été désignées comme des ennemis de la culture chinoise, ce qui a déclenché de violentes attaques dans tout le pays.

La famille de M. Xi a également souffert. Sa demi-sœur - la première fille de son père issue d'un mariage antérieur - a été persécutée jusqu'à la mort, selon sources officielles, bien qu'un historien familier de l'élite du parti ait déclaré qu'elle s'était probablement suicidée sous la contrainte, selon un rapport du New York Times.

Le jeune Xi a été retiré d'une école fréquentée par les enfants de l'élite politique. Finalement, à 15 ans, il quitte Pékin et est envoyé à la campagne pour une "rééducation" et des travaux forcés dans le village isolé et pauvre de Liangjiahe, dans le nord-est du pays, pendant sept ans.

Mais loin de se retourner contre le Parti communiste, M. Xi l'a embrassé. Il a essayé d'y adhérer à plusieurs reprises, mais a été repoussé en raison de la position de son père.

Il est finalement accepté en 1974 et entame sa vie militante par la province de Hebei en occupant des postes de plus en plus élevés. Au fur et à mesure, il gravit les échelons.

En 1989, à l'âge de 35 ans, il était chef du parti dans la ville de Ningde, dans la province méridionale de Fujian, lorsque des manifestations réclamant une plus grande liberté politique ont commencé sur la place Tiananmen, à Pékin.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'épouse de M. Xi, Peng Liyuan, est une célèbre chanteuse en Chine.

La province était éloignée de la capitale, mais M. Xi, ainsi que d'autres responsables du parti, se seraient démenés pour contenir les ramifications locales des manifestations massives en cours à Pékin.

Les protestations - écho d'un désaccord dans les rangs du Parti communiste - et la répression sanglante qui y a mis fin ont été effacées des livres d'histoire et des archives publiques du pays. La Chine a même perdu la candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de 2000 en raison des abus commis sur la place Tiananmen. Les estimations du nombre de personnes tuées vont de plusieurs centaines à plusieurs milliers.

Près de deux décennies plus tard, cependant, M. Xi est chargé d'organiser les Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. La Chine tenait à montrer qu'elle avait évolué et qu'elle était un hôte digne de ce nom - et cela semble fonctionner, les Jeux symbolisant l'ascension de la Chine en tant que puissance croissante.

Quant à M. Xi, son profil croissant au sein du parti l'a propulsé au sein de l'organe décisionnel suprême, le comité permanent du Politburo, et en 2012, il a été désigné président de la Chine.

M. Xi et son épouse, Peng Liyuan, une célèbre chanteuse, sont largement attiré l'attention des médias d'État en tant que premier couple de la Chine.

C'est un contraste avec les couples présidentiels précédents, où la première dame a traditionnellement gardé un profil plus bas.

Le couple a une fille, Xi Mingze, mais on ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle a étudié à l'université de Harvard.

Les autres membres de la famille et leurs activités commerciales à l'étranger ont fait l'objet d'un examen minutieux dans la presse internationale.

Le rêve chinois

M. Xi a vigoureusement poursuivi ce qu'il a appelé un "grand rajeunissement de la nation chinoise", avec sa vision du rêve chinois.

Sous sa direction, la deuxième économie mondiale a adopté des réformes pour lutter contre le ralentissement de la croissance, telles que la réduction des industries d'État hypertrophiées et de la pollution, ainsi que le projet d'infrastructure "One Belt One Road" de plusieurs milliards de dollars visant à étendre les liens commerciaux mondiaux de la Chine.

Crédit photo, Getty Images

Le pays s'est affirmé sur la scène mondiale, qu'il s'agisse de sa force croissante en mer de Chine méridionale ou de l'exercice de son "soft power", qui consiste à injecter des milliards de dollars dans des investissements asiatiques et africains.

Cependant, une partie de cette croissance économique - qui, au cours des dernières décennies, a connu une progression fulgurante - s'est aujourd'hui considérablement ralentie, aggravée par la stratégie intransigeante du leader chinois, le "zéro-covirus", qui a verrouillé le reste du monde depuis la pandémie.

Le marché immobilier du pays, autrefois florissant, est en chute libre et les perspectives de l'économie mondiale se sont fortement dégradées durant ces derniers mois.

La guerre commerciale avec les États-Unis, âpre et dommageable, ne semble nullement tirer à sa fin.

Cette viédo pourrait vous intéresser :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La superpuissance de Xi Jinping affectera-t-elle le 21ème siècle?

Le dirigeant le plus autoritaire depuis Mao

Depuis son arrivée au pouvoir, M. Xi a supervisé une vaste campagne de répression de la corruption qui s'est étendue aux plus hauts échelons du parti. Ses détracteurs ont dépeint cette politique comme une purge politique.

Sous son règne, la Chine a également connu une répression croissante des libertés.

Dans la province du Xinjiang, les groupes de défense des droits de l'homme estiment que le gouvernement a détenu plus de 1 million d'Ouïghours musulmans au cours des dernières années, dans ce que l'État définit comme des camps de "rééducation". La Chine nie les accusations des États-Unis et d'autres pays selon lesquelles elle a commis un génocide dans cette région.

L'emprise de Pékin sur Hong Kong s'est également renforcée sous M. Xi.

Crédit photo, EPA Légende image, Des milliers de personnes ont participé, à Hong Kong, à des manifestations contre un projet de loi sur l'extradition.

M. Xi a mis fin aux manifestations en faveur de la démocratie en 2020 en signant la loi sur la sécurité nationale, un décret qui donne à Pékin le pouvoir de remodeler la vie dans l'ancienne colonie britannique, en criminalisant ce qu'il appelle la sécession, la subversion et la collusion avec des forces étrangères, avec une peine maximale de prison à vie.

Cette loi a conduit à des arrestations massives de militants et de politiciens pro-démocratie de premier plan, ainsi qu'à la fermeture d'importants organes de presse, dont Apple Daily et Stand News.

Sous la direction de M. Xi, la Chine a également intensifié son attention sur l'île autonome de Taïwan, en promettant la "réunification" et en menaçant d'utiliser la force militaire pour empêcher toute évolution vers une indépendance formelle.