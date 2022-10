Faune : les populations d'animaux sauvages ont diminué de deux tiers depuis 1970, selon le WWF

Par Navin Singh Khadka

BBC World Service

il y a 44 minutes

Crédit photo, Jeremy D'Arbeau Légende image, C'est dans les régions tropicales que l'on observe la plus forte baisse de la population d'animaux sauvages.

Selon un nouveau rapport du Fonds mondial pour la nature, la population d'animaux sauvages surveillés a diminué de 69 % en moyenne au cours des cinquante-deux dernières années.

Les poissons, les amphibiens, les oiseaux, les reptiles et les mammifères ont tous été gravement touchés, selon le "Rapport Planète vivante" du WWF.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions les plus touchées, selon le document.

Soixante-neuf pour cent est une moyenne, ce qui signifie que certaines des populations suivies - toutes des vertébrés - ont stagné ou augmenté.

De plus, le calcul ne tient pas compte de la taille des populations.

Selon les défenseurs de l'environnement, la plus forte baisse des populations de vertébrés se produit dans les régions tropicales, qui sont les zones les plus riches en biodiversité du monde.

Le rapport montre que la taille des populations d'animaux sauvages surveillées en Amérique latine et dans les Caraïbes a chuté de 94 % en moyenne depuis 1970, suivie par un déclin de 66 % en Afrique et de 55 % dans la région Asie-Pacifique.

D'importantes pertes de biodiversité ont été enregistrées en Europe et en Amérique du Nord avant 1970, soulignent les auteurs, qui notent que l'Europe est l'une des régions les moins bien notées en termes d'intégrité de la biodiversité.

Crédit photo, WWF-HK Légende image, Selon des scientifiques, la perte rapide de biodiversité constitue une menace sérieuse pour la planète vivante qu'est la Terre.

Les principaux facteurs de déclin sont la dégradation et la perte d'habitats, la surexploitation des ressources naturelles (par l'exploitation minière, l'abattage, la pêche ou d'autres activités), les espèces envahissantes, la pollution, le changement climatique et les maladies.

Parmi les 5 230 espèces surveillées, les populations des écosystèmes d'eau douce ont connu le plus fort déclin - en moyenne 83 %.

"Il s'agit notamment des poissons, des amphibiens et des oiseaux, tandis que dans le cas des populations de reptiles et de mammifères, environ la moitié a diminué et l'autre moitié a augmenté", a déclaré à la BBC Louise McRae, associée de recherche à la Zoological Society of London, qui fait partie de ceux qui ont mis au point l'indice Planète vivante.

L'un des exemples frappants du déclin des populations d'espèces d'eau douce est le dauphin de rivière rose d'Amazonie.

"Il a dégringolé de 65 % entre 1994 et 2016 dans la réserve de développement durable de Mamirauá, dans l'État brésilien d'Amazonas", indique le rapport.

Ce n'est pas la première fois que des scientifiques mettent en garde contre une grave perte de biodiversité.

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a déclaré en 2019 que 1 million d'espèces animales et végétales étaient menacées d'extinction, dont beaucoup en quelques décennies.

Crédit photo, Zig Koch, WWF-Brazil Légende image, La population du dauphin rose de l'Amazone a chuté de 65 %.

Selon les scientifiques, ces pertes menacent de plus en plus la durabilité de la Terre en tant que planète vivante.

Des écosystèmes naturels sains, tels que les forêts ou les océans, non seulement absorbent le gaz carbonique qui réchauffe la planète, mais peuvent également contribuer à réduire les dommages causés par les effets du changement climatique, tels que les inondations, les ouragans et les sécheresses.

Le "Rapport Planète vivante" contient des données alarmantes directement liées à nos crises interdépendantes du climat et de la biodiversité. Pour y répondre, il faut que les systèmes changent de façon radicale, si nous voulons arrêter et inverser la perte de la nature et garantir un avenir radieux aux hommes et à la nature", a déclaré Marco Lambertini, directeur général du WWF International.

Le rapport Global Biodiversity Outlook 5 de la Convention sur la diversité biologique, un traité mondial pour la conservation de la nature, a révélé il y a deux ans que le monde n'avait atteint aucun des objectifs fixés par les dirigeants du monde en 2010 pour mettre fin au déclin rapide de la nature à l'horizon 2020.

Ces objectifs concernaient notamment la lutte contre la déforestation, l'agriculture non durable, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution, la perte d'habitats et les espèces envahissantes.

"Vous ne vous rendez peut-être pas compte des profonds dommages naturels en regardant simplement par votre fenêtre, qui peut vous offrir une belle vue sur des collines verdoyantes", a déclaré à la BBC le directeur de WWF au Royaume-Uni, Mark Wright.