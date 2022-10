Tech : ce que l'on sait de la mystérieuse X, la superapplication en laquelle Elon Musk veut convertir Twitter

"Acheter Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application pour tout." Le milliardaire Elon Musk a écrit cette phrase sur Twitter après avoir apparemment changé d'avis, une nouvelle fois, sur le rachat de la plateforme.

Dans une lettre envoyée à l'entreprise, M. Musk a accepté de payer le prix qu'il avait proposé il y a plusieurs mois avant de se retirer du marchandage.

Mais avec ce message sur le réseau social, le propriétaire de Tesla et de SpaceX a montré son intention de franchir un nouveau cap sur Twitter.

Selon Zoe Kleinman, rédactrice en chef de la BBC pour les technologies, M. Musk pourrait bien penser à quelque chose de similaire à l'application chinoise à succès WeChat.

WeChat est une sorte de "super-app" qui regroupe une multitude de services, dont la messagerie, les réseaux sociaux, les paiements et la commande de nourriture. C'est quelque chose qui n'existe pas encore en Occident.

Par rapport à ses rivaux, Twitter est une plateforme relativement petite, avec environ 300 millions d'utilisateurs actifs, et n'a jamais connu la croissance exponentielle de TikTok ou d'Instagram, par exemple.

Mais il est jugé influent et est largement utilisé par les politiciens, les dirigeants mondiaux et les entreprises pour partager des commentaires et des opinions.

Lorsqu'il a annoncé son intention de racheter Twitter, M. Musk a déclaré qu'il souhaitait ouvrir la plateforme à une plus grande "liberté d'expression", avec moins de modération, une ligne difficile à franchir et à maintenir pour toute entreprise de médias sociaux dont les réglementations et les lois sur les discours haineux varient dans le monde entier.

Cependant, il se peut que M. Musk veuille transformer la plateforme en quelque chose de très différent, ce qui pourrait déplaire à ses utilisateurs actuels, mais aussi attirer un tout nouveau public, selon Kleinman.

Je suis coincée à la maison à m'occuper d'un enfant malade quand soudain une sensation familière m'envahit : une envie de durian, un fruit tropical d'Asie du Sud-Est.

Mais il n'est pas nécessaire de se rendre dans un étal ou un supermarché pour l'acheter, l'emporter chez soi et se battre pour ouvrir sa coquille hérissée.

Je sors simplement mon téléphone, j'ouvre une application appelée Grab - du nom d'une entreprise singapourienne de commerce en ligne - et je tape plusieurs fois sur l'écran.

Quarante-cinq minutes plus tard, on frappe à ma porte. Un livreur me tend un sac : c'est mon durian, fraîchement pelé et scellé dans un récipient en plastique, prêt à être mangé.

Qu'il s'agisse de commander des taxis ou de la nourriture, de payer des factures ou de réserver des vacances, les super applications comme Grab offrent une gamme incroyable de services.

Elon Musk envisage de créer un soi-disant X, mais dans de nombreuses régions d'Asie, des applications similaires constituent depuis quelques années un élément fondamental de notre vie quotidienne.

J'utilise principalement Grab pour me faire raccompagner chez moi après une soirée, ou pour commander des plats thaïlandais à emporter lorsque je n'ai pas l'énergie de préparer le dîner pour la famille.

Mais de nombreux Singapouriens l'utilisent aussi pour envoyer des colis et des documents, ou faire des achats en ligne. Un collègue vient de commander une machine de karaoké pour sa maison.

D'autres applications vous permettent de réserver des billets de bus et de ferry, des chambres d'hôtel et même de faire venir quelqu'un chez vous pour un test Covid.

Ces produits et services peuvent être payés par le biais du système propre à l'application. Un portefeuille électronique est lié à votre compte bancaire ou à votre carte de crédit, et peut être configuré pour payer plusieurs fois, ou même avec les points que vous gagnez avec chaque activité que vous faites via l'application.

Elle peut également être utilisée pour les paiements scripturaux, soit en scannant un code QR avec l'application dans un magasin, soit avec une carte physique liée à votre compte.

Mais Grab n'est pas le seul acteur. Il existe une multitude de superapps, de l'indonésien GoJek à l'indien PayTM, qui vous permettent de faire encore plus de choses, comme réserver une manucure, commander du carburant pour votre moto, payer une contravention et même acheter de l'or.

Un cap fixé par la Chine

Les superapps ont trouvé une place de choix dans le monde numérique. Rien qu'en Asie du Sud-Est, près des trois quarts de la population utilisent l'Internet et, dans ce groupe, 88 % possèdent un smartphone.

Il y a aussi WeChat, en Chine, la super application asiatique originale qui aurait inspiré le X de Musk. Il s'agit d'une plateforme de messagerie et de mise en réseau, qui est devenue l'une des plus grandes applications de la région en termes de gamme de services et de nombre d'utilisateurs. Au dernier décompte, on estime qu'il compte 1,29 milliard d'utilisateurs rien qu'en Chine.

WeChat est également l'un des plus grands réseaux de paiement en Chine, et les consommateurs l'utilisent pour payer des biens et des services et pour s'envoyer de l'argent.

Certaines recherches indiquent qu'un utilisateur chinois passe jusqu'à un tiers de ses heures - sans compter les moments où il dort - sur WeChat.

On a beaucoup écrit sur la façon dont son omniprésence dans la vie quotidienne des Chinois, dans une société strictement contrôlée par le gouvernement, a fait de WeChat un outil de surveillance et de censure.

Les messages, les publications et même les comptes sont régulièrement bloqués en raison de leur contenu jugé politiquement sensible.

On s'inquiète également de la façon dont il pourrait contribuer aux divers programmes controversés de "crédit social" de la Chine, dans le cadre desquels la vie des citoyens peut être restreinte en fonction de leur cote de crédit bancaire ou de leur comportement social.

En 2020, WeChat a introduit son propre système de notation dans lequel les utilisateurs obtiennent des privilèges supplémentaires s'ils ont un bon dossier de crédit sur l'application.

L'exemple de WeChat met en lumière la principale inquiétude que suscitent les superapps : comme tout le monde fait pratiquement tout sur quelques plateformes, ces apps finissent par collecter une grande quantité de données sur les gens et pourraient exercer un certain pouvoir sur notre vie quotidienne.

La façon dont ces données sont traitées et la mesure dans laquelle les gouvernements devraient y avoir accès feront partie du débat dans les sociétés où la vie privée est particulièrement prisée.

La superapp X de Musk, si elle se concrétise, pourrait être considéré par certains comme un couteau à double tranchant.

Pour d'autres, cependant, la commodité et la simplicité de la vie en une seule application l'emportent sur les inconvénients. Pour ceux qui sont profondément préoccupés par la protection de la vie privée, il existe toujours la possibilité de réduire l'utilisation.

Et sur les marchés ouverts, les applications continueront à se disputer l'attention des utilisateurs, réduisant ainsi la probabilité que la plupart des données se retrouvent entre les mains d'une ou deux entreprises seulement ; l'une des raisons de la domination de WeChat en Chine est que certaines applications comme Twitter et WhatsApp y sont bloquées.

Ici à Singapour, je ne fais pas tout sur Grab. Ce n'est pas parce que je me méfie, mais je préfère utiliser des applications spécifiques pour d'autres choses, comme les achats au marché ou les achats de vêtements, car elles sont meilleures à ce niveau.