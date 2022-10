Marché du travail : A quoi ressemble la "carte verte" allemande pour les citoyens non européens

il y a 19 minutes

Mais une évolution de ses politiques d'immigration rendra désormais plus flexible l'arrivée de citoyens non européens.

Début septembre, le ministre fédéral allemand du travail et des affaires sociales, Hubertus Heil, a révélé son intention de créer une "carte d'opportunité" (Chancenkarte en allemand) avec un système basé sur des points.

En quoi cela consiste

L'une des choses les plus frappantes de la proposition est que les étrangers pourront venir chercher du travail.

La nouvelle carte, prévue pour l'automne de cette année, permettra à toute personne remplissant trois de ces quatre conditions de s'installer en Allemagne et de chercher du travail :

Près de 20 % de la population est née à l'étranger et au moins 25 % sont issus de l'immigration.

Le pays est bien connu pour avoir accueilli des immigrants dans les années 1970, au début des années 1990 lorsque le bloc des pays d'Europe de l'Est s'est effondré, et plus récemment lors de la crise des réfugiés de Syrie, pour citer trois exemples de moments historiques au cours desquels le pays a ouvert ses portes à immigration.