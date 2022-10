Gérontologie : les effets des jeux mobiles comme une "gymnastique cérébrale" pour les personnes âgées

André Biernath - @andre_biernath

Da BBC News Brasil

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

La réponse la plus honnête à la question dans le titre de cet article est : ça dépend. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une "solution miracle" contre la démence, les jeux mobiles peuvent aider si la personne aime cette activité et se sent mise au défi.

Mais ils doivent être considérés comme un complément à d'autres attitudes bénéfiques pour le cerveau pendant le vieillissement, telles que l'apprentissage de nouvelles compétences, bien manger et faire de l'exercice - et ils ne peuvent jamais être une source d'isolement ou un substitut au contact avec d'autres personnes.

La retraitée Leia Nascimento affiche fièrement la collection de médailles qu'elle conserve sur le mur de la maison. A 65 ans, elle pratique l'aviron, le canoë et le stand up paddle à Santos, sur la côte de São Paulo.

Un jour, elle est arrivée à la conclusion que l'activité physique ne suffisait plus. "J'ai senti que j'avais aussi besoin d'exercer mon cerveau", dit-elle.

C'est alors qu'elle décide de s'inscrire à un cours destiné aux personnes de plus de 60 ans qui enseigne non seulement comment jouer à des jeux vidéo, mais aussi comment programmer et créer son propre jeu électronique.

"J'adore ça. En plus de développer le raisonnement, l'attention, la mémoire et la vitesse, c'est l'occasion de socialiser. Il y a toujours une tasse de café après les cours", avoue-t-elle.

Nascimento a rapidement commencé à encourager d'autres amis à participer à l'initiative. L'une de celles qui ont relevé le défi était Maria Helena Abad, qui est sur le point d'avoir 81 ans.

A lire aussi :

"Au début, quand on m'a dit que le cours était pour ceux qui avaient 60 ans, je pensais que je n'en serais pas capable, puisque j'ai 20 ans de plus", se souvient-elle.

"Mais j'ai décidé de le faire quand même et ça a été très bien. Je dois faire attention pour apprendre et appliquer ce que le professeur nous enseigne", ajoute-t-elle.

En effet, ces dernières années ont été marquées par une explosion du marché des jeux vidéo et des applications d'entraînement cérébral, notamment pour les personnes âgées.

En général, elles promettent de maintenir ou d'améliorer des attributs tels que la mémoire, le raisonnement et l'attention - certaines de ces plateformes parlent même de prévention de la démence.

Expérience de vie réelle

Nascimento et Abad ont vu dans les cours de programmation de jeux une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de créer (ou de renforcer) des liens d'amitié.

Après cinq mois de cours, ils ne regrettent pas la décision.

"Non seulement j'ai appris différentes choses, mais j'ai aussi augmenté ma satisfaction de vivre et mon estime de soi, parce que j'ai vu de quoi je suis capable", déclare Nascimento.

"En plus des cours, nous organisons maintenant des réunions au centre commercial, où nous utilisons nos téléphones portables et nous apprenons les uns les autres. C'est excellent non seulement pour nous d'en apprendre davantage, mais aussi pour être avec des amis et avoir un bon rire."

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Nascimento (à gauche), montre fièrement les médailles remportées dans les épreuves d'aviron ; Abad (à droite) a été invitée par son amie à entrer dans le monde des jeux

Le programmeur Fabio Ota est l'enseignant de la classe. Il a fondé la société ISGame (acronyme de "International School of Games"), à travers laquelle il a créé une application d'entraînement cognitif disponible pour iOS et Android et propose également des cours pour le public de plus de 60 ans dans les villes de Santos, São Paulo et Jundiaí.

En plus des spécialistes en programmation, l'équipe comprend des neurologues, des gérontologues, des gériatres, des psychologues et des physiothérapeutes.

"Nos évaluations ont montré qu'apprendre à jouer aux jeux vidéo est lié à des gains de mémoire, de concentration, de planification et de qualité de vie", énumère-t-il.

En plus de l'application, qui vise à atteindre un public plus large dans tout le Brésil, il pense que les cours en classe permettent de créer des liens et d'approfondir l'apprentissage.

"Nous ne voulons pas former des développeurs de jeux, mais utiliser ces outils comme un moyen d'amélioration cognitive", précise-t-il.

Crédit photo, Divulgação/ISGame Légende image, Le professeur Fabio Ota (debout, au centre) dans l'une des classes de jeux. Les étudiants ont plus de 60 ans et font partie d'un programme de vieillissement en bonne santé

Pour certains, ils représentent une façon amusante de passer le temps et de remplir le temps libre pendant la journée.

La retraitée Vilma Lúcia Fernandes, 67 ans, par exemple, choisit un jeu pour chaque moment de la journée.

"Je fais des cryptogrammes quand je vais aux toilettes, celui que je mets en blocs, si j'ai besoin d'attendre un rendez-vous chez le médecin ou de la nourriture au four, et je me réserve toujours un moment de la journée pour faire du sudoku, ce qui demande plus de temps et d'attention", décrit-elle.

"Je joue parce que j'aime ça. J'ai commencé il y a 30 ans, en résolvant des énigmes dans des magazines ou des journaux, et j'ai migré vers des applications mobiles".

Pour d'autres, cependant, les jeux représentent un espoir d'éviter l'oubli et d'améliorer la réflexion. C'est le cas de la retraitée Maria Helena Freire, 79 ans.

"Récemment, j'ai remarqué que la mémoire commençait à faire un peu défaut. J'ai donc décidé de me consacrer aux jeux pour devenir plus intelligente, pour forcer ma tête à travailler", raconte-t-elle.

L'ancienne professeure d'université dans le domaine de la pédagogie utilise sa tablette et son ordinateur pour accéder au sudoku, aux mots croisés et à certains qui la mettent au défi de former des mots à partir d'un ensemble de lettres.

"Je sors moins et je n'ai pas beaucoup de tâches à la maison. A mes heures perdues, je fabrique des poupées de chiffon pour donner et accéder aux applications".

Freire dit que les jeux sont aussi un prétexte pour réunir les frères, tous âgés de plus de 60 ans.

"On est toujours ensemble et parfois on joue en ligne, en groupe, chacun depuis son ordinateur."

Est-ce que ça marche?

En tant que sujet relativement nouveau au sein de la médecine, les jeux vendus comme "brain gym" n'ont toujours pas un niveau de preuve suffisamment élevé pour être officiellement prescrits comme méthode préventive ou traitement de la démence, évaluent les chercheurs.

"Les études sont encore fragiles et ne permettent pas d'affirmer que ces jeux vidéo fonctionnent de manière isolée", analyse le médecin Marco Tulio Cintra, vice-président de la Société brésilienne de gériatrie et de gérontologie.

"Il me semble peu probable que, sans l'adoption d'autres mesures, comme l'exercice physique, une saine alimentation et la vie en société, ces applications fonctionnent", ajoute-t-il.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Freire (à gauche) utilise des jeux pour renforcer les souvenirs ; Fernandes accède aux applications parce qu'il aime les défis

Brucki est d'accord. "La principale question que nous nous posons est de savoir si cette compétence acquise lors d'un jeu se répercute sur les changements en dehors des écrans, dans la vie quotidienne de la personne", souligne-t-il.

En d'autres termes : le travail de la mémoire par des mots croisés fera-t-il moins oublier les objets et les engagements de la vie réelle ?

L'une des principales études évaluant tous ces aspects est devenue connue sous l'acronyme en anglais Active et a été menée par les New England Research Institutes et l'Indiana University School of Medicine, aux États-Unis.

Les travaux ont suivi plus de 2 800 personnes de plus de 65 ans, qui ont suivi un entraînement cognitif pour travailler la mémoire, le raisonnement et la rapidité de la pensée.

En comparant les groupes qui ont subi l'intervention avec ceux qui ont été seulement surveillés, sans participer à l'entraînement, les auteurs ont conclu que la "gymnastique cérébrale" prévient le déclin cognitif, bien que la traduction de ces gains dans la vie quotidienne ait été considérée comme "détectable, mais modeste" .

Ni assez, ni trop peu

Alors que la recherche dans ce domaine est toujours en cours et qu'il n'y a pas de consensus sur les mécanismes d'action ou la dose appropriée d'entraînement cognitif pour chaque personne, les médecins interrogés par BBC News Brasil parient sur l'utilisation raisonnable de la technologie et des jeux.

"Chaque fois que vous allez changer de style de vie ou adopter une nouvelle habitude, l'équilibre devrait être un élément clé de ce processus", suggère Brucki.

"Cela ne sert à rien d'adopter un jeu mobile et de s'isoler du reste du monde, notamment parce que nous savons que le manque de contact social est l'une des pires choses pour le cerveau et augmente le risque de déclin cognitif", ajoute-t-il.

"Une intervention de jeu doit tenir compte du contexte et du passé de cette personne. Aime-t-elle vraiment faire ça ?", demande Cintra.

Le plaisir est primordial dans cette "gym cérébrale" : si le sujet ne prend pas de plaisir à pratiquer cela et n'est pas diverti pendant les séances, la tendance est qu'il abandonnera progressivement l'activité.

Toujours dans ce domaine, un autre point très important concerne le défi : les jeux doivent être amusants et intéressants, en plus d'exiger toujours un peu plus du participant. Il est inutile de répéter sans cesse la même tâche, avec un degré de difficulté similaire.

Ces aspects soulevés par les experts rejoignent un manifeste rédigé en 2014 par des universitaires de l'université de Stanford, aux États-Unis, et du Max Planck Institute, en Allemagne.

Dans le document, ils appellent à la prudence avec les publicités trompeuses, en particulier celles dans lesquelles le jeu est considéré comme la prévention ultime de la démence.

"La promesse d'une 'solution miracle' [contre le déclin du cerveau] va à l'encontre du message selon lequel la vigueur cognitive est influencée par ce que nous vivons et reflète les effets à long terme d'un mode de vie sain et actif", écrivent-ils.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour être plus efficaces, les jeux mobiles et tablettes doivent divertir, amuser et défier, suggèrent les médecins

En d'autres termes, vieillir en bonne santé dépend des habitudes adoptées tout au long de la vie, de l'enfance à la vieillesse. Avoir une alimentation équilibrée et variée, pratiquer une activité physique régulière, entretenir des liens avec la famille et les amis et apprendre continuellement de nouvelles compétences crée et préserve ce que les scientifiques appellent la "réserve cognitive"

Cette réserve fonctionne comme une épargne : plus nous stimulons le cerveau, plus les connexions entre les neurones se renforcent et se diversifient. Ainsi, avec l'âge, une partie de ces capacités cognitives est même perdue, mais il en reste bien d'autres capables de maintenir la mémoire et le raisonnement en bon état.

Cela, bien sûr, ne signifie pas que les jeux n'aident pas certaines personnes. Tout dépend du contexte et de la façon dont ils s'intègrent dans la routine.

"Une expérience qui demande un effort mental, comme apprendre une langue, acquérir une habileté motrice, explorer un nouvel environnement et, oui, jouer à des jeux vidéo, entraînera des changements dans les systèmes neuronaux", soulignent les auteurs de l'article de 2014.

"Cependant, il est inapproprié de conclure pour l'instant que ces entraînements modifient des aspects au-delà de cette activité et ont une pertinence dans le monde réel, ou qu'ils favorisent généralement la" santé du cerveau".

Les universitaires renforcent également la nécessité d'évaluer l'utilisation thérapeutique des jeux au cas par cas.

"Si passer une heure à jouer à des jeux signifie prendre le temps qui serait consacré à des promenades, à apprendre d'autres langues, à faire de nouvelles recettes ou à jouer avec les petits-enfants, cela n'en vaut peut-être pas la peine", illustrent-ils.