Planète : le mythe du dieu Soleil et ses effets sur la vie sur Terre

Redaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Le mythe de Prométhée, dans la version de l'ancien dramaturge grec Eschyle, raconte comment le titan a non seulement apporté le feu aux humains mais a également révélé des techniques d'agriculture et d'architecture pour bénéficier de la lumière du soleil qui leur a permis de laisser derrière eux une existence primitive, nomade et souterraine et progresser vers une société qui garantissait la sécurité de leur vie et l'intégrité de leur habitat.

Selon la philosophe française Emma Carenini, auteur de "Le Soleil : mythes, histoire et sociétés ", ce conte de Prométhée explore la difficulté de gérer cette lumière solaire et l'éternelle obsession de l'humanité à capter les rayons du Soleil.

Que notre étoile la plus proche domine les schémas de la vie quotidienne comme elle l'a fait dans le passé est discutable, mais son comportement a certainement un impact significatif qui peut parfois être dévastateur .

Son énergie et sa lumière intenses nous maintiennent en vie, même si sa chaleur extrême peut aussi nous causer des problèmes si nous y sommes trop exposés.

A lire aussi :

De plus, l'étoile génère ce que l'on appelle la « météo spatiale » dans son environnement , des conditions météorologiques variables à grande échelle qui peuvent désactiver des systèmes énergétiques entiers, endommager des satellites et affecter les communications - toute la technologie dont nous dépendons.

Sans oublier que le Soleil est un facteur, mais pas la cause, du changement climatique, l'une des grandes préoccupations du monde moderne.

Aujourd'hui, la science a réussi à se rapprocher du Soleil d'une manière presque inimaginable - presque en le touchant - avec la sonde solaire Parker de la NASA qui, en combinaison avec une autre mission européenne et un puissant télescope, a pu observer en détail et révéler certaines des leurs comportements complexes .

Mais tout ce qui concerne notre étoile n'est pas le rayonnement, les champs magnétiques, les ions et les photons.

Il y a aussi des mythes et des données à découvrir.

Le dieu soleil

Le Soleil a été l'axe des civilisations, des changements sociaux, créateur d'empires et de religions, et faussaire de la philosophie et de la pensée humaine.

L'une des interactions définitives de l'humanité avec le Soleil s'est produite pendant la Révolution agraire il y a environ 12 000 ans - la période néolithique - et le Soleil est devenu essentiel à leurs cultures.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Connaître les phases du Soleil est devenu essentiel pour les peuples du Néolithique pour l'agriculture et l'élevage des animaux.

Avant cette révolution, la plupart des religions étaient basées sur des divinités locales, comme les montagnes ou les animaux de la région, explique la philosophe Emma Carenini, mais plus tard, le Soleil a pris un rôle prédominant.

"Le Soleil est devenu un dieu parce qu'il était une source de vie fondamentale, universelle et abondante", a expliqué Carenini à l'émission The Forum de la BBC World Service .

"C'était quelque chose que tout le monde savait et pour lequel les gens le priaient pour le beau temps et une récolte abondante, et ils lui rendaient hommage lorsqu'il les illuminait."

De nombreuses cultures anciennes ont créé des structures qui marquaient avec précision le lever du soleil le jour du solstice d'été.

L'un des plus célèbres est Stonehenge, en Angleterre, bien qu'il en existe un autre plus ancien -plus de 5 000 ans-, Newgrange, en Irlande, qui marque le solstice d'hiver.

Les temples du soleil et leur culte abondaient dans les temps anciens, depuis l'Asie, en passant par la civilisation égyptienne, jusqu'aux Mayas et Aztèques de Mésoamérique et aux Incas d'Amérique du Sud.

"Ainsi, le Soleil est devenu un symbole très approprié pour que les chefs d'État et les élites maintiennent leur pouvoir", a déclaré Emma Carenini, notant qu'ils ont créé l'unité et légitimé leur pouvoir par le culte solaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le pharaon égyptien Akhenaton a transformé la religion de son empire pour adorer uniquement le dieu Soleil.

"Le pharaon Akhenaton, par exemple, a créé la première religion monothéiste que nous connaissons. Il a transformé un dieu local - l'Aton - en un dieu suprême, la manière idéale de représenter son autorité de roi."

Utilisation de la lumière du soleil

La présence constante et importante du Soleil dans le ciel, ainsi que son pouvoir énorme et évident de générer de la chaleur et de la lumière, ont motivé plusieurs tentatives à travers l'histoire pour capturer, contrôler et utiliser cette énergie.

Les premiers ont été réalisés avec des miroirs. Les experts soulignent que les anciens Égyptiens ont réussi à éclairer les travaux dans les pyramides et les tombes souterraines en guidant la réflexion de la lumière du soleil sur des surfaces d'obsidienne polies.

On dit aussi que le physicien, ingénieur, astronome et inventeur grec Archimède a utilisé la stratégie du miroir pour concentrer les rayons du soleil sur un point et brûler les navires romains lors du siège de Syracuse en 213 av.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Archimède a inventé un système pour concentrer les rayons du soleil et brûler les navires romains pendant le siège de Syracuse.

Des siècles plus tard, le génie aux multiples facettes Léonard de Vinci a imaginé de gigantesques miroirs de plusieurs kilomètres carrés pour chauffer l'eau des villes.

À son époque, il ne disposait pas de la technologie nécessaire pour ce projet visionnaire qui est un précurseur des panneaux solaires qui sont maintenant couramment utilisés comme alternative énergétique.

La Révolution scientifique a commencé avec les idées alors controversées du mathématicien et astronome polonais Copernic, vérifiées plus tard par les observations télescopiques de l'astronome italien Galilée : que la Terre et les autres planètes tournaient autour du Soleil et non l'inverse.

Cette théorie, connue sous le nom d' héliocentrisme , a changé notre façon de penser au Soleil et à sa relation avec nos vies et a servi de plate-forme pour l'étude scientifique de notre étoile et les longues années d'exploration qui ont suivi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La théorie héliocentrique de Copernic a stimulé les connaissances scientifiques.

Champs magnétiques

En 1859, les astronomes du monde entier étaient fascinés par les taches qui se développaient sur le disque solaire.

Parmi eux se trouvait un astronome amateur anglais du nom de Richard Carrington qui, regardant à travers son télescope près de Londres le 1er septembre de cette année-là, fut aveuglé par un soudain faisceau de lumière du Soleil.

Ce qu'il avait vu était une éjection de masse coronale (CME), une explosion de plasma magnétique dans la haute atmosphère du soleil, la couronne.

L'événement a duré environ cinq minutes, mais en moins de 24 heures il a parcouru 150 millions de kilomètres pour atteindre notre planète.

Un jour après cette observation, la Terre a subi une tempête magnétique sans précédent qui a endommagé les systèmes télégraphiques et généré des aurores boréales et des lumières australes visibles à des latitudes inhabituelles telles que La Havane, Cuba et Santiago, Chili.

Carrington a mis les points ensemble et a élucidé, pour la première fois dans l'histoire, que l'éruption solaire et les perturbations magnétiques massives étaient liées.

Cette tempête solaire est depuis connue sous le nom d' événement Carrington.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La tempête électromagnétique de 1859 a affecté les communications sur Terre.

"Le champ magnétique du Soleil est vraiment à l'origine de toute l'activité solaire qui nous affecte", a déclaré à la BBC Claire Raftery, physicienne solaire et directrice de l'éducation et des communications à l'Observatoire solaire national de Boulder, Colorado.

Le Soleil a un champ magnétique pôle à pôle , mais des champs magnétiques plus petits ont également été détectés autour de son équateur, et des ions chargés dans le plasma solaire sont attirés par ces champs magnétiques.

"L'équateur au centre [du Soleil] tourne plus vite qu'aux pôles... et lorsqu'il tourne au centre, le champ magnétique commence à s'enrouler sur lui-même", a expliqué le physicien.

Les champs magnétiques s'enroulent, comme lorsqu'un caoutchouc extensible s'enroule de plus en plus, finissant par former un nœud stressé.

Ce sont les taches solaires qui se manifestent à la surface, pleines de tension et accumulant une quantité d'énergie.

Les faits que vous ne saviez peut-être pas sur le Soleil

Crédit photo, Getty Images

Le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie. En années humaines il aurait entre 32 et 50 ans.

Il n'est pas solide. Il est composé de gaz ou de plasma. La surface du disque que nous voyons ressemble au bord d'un nuage ou à un banc de brume.

Il sonne comme une cloche. Les scientifiques utilisent des ondes sonores pour enquêter sur ce qui se passe à l'intérieur.

Vous ne devriez pas regarder le Soleil directement, mais il est intéressant de noter que le moment exact où une éclipse totale se produit est celui où vous pouvez le regarder sans lunettes.

La couronne solaire, la partie la plus éloignée du Soleil, est plus chaude que la surface. Il a généralement une température d'un million de degrés Celsius, mais pendant les éruptions solaires, il peut atteindre jusqu'à 10 millions de degrés.

Le soleil est égal entre tous

Quoi qu'il en soit, le comportement du Soleil - avec tous ses avantages et ses inconvénients possibles - a la capacité de nous affecter tous de manière très profonde, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Soleil appartient à tout le monde.

"Nous ne voyons généralement le Soleil que comme une étoile, un objet naturel d'un point de vue scientifique", a commenté Emma Carenini, "mais le Soleil a aussi une dimension sociale et est chargé de symbologie."

Le philosophe a cité des ouvrages qui décrivent des utopies, comme "Les Îles du Soleil" de Yambulo ou "La Cité du Soleil" de Tommaso Campanella, qui font référence au Soleil et l'assimilent à la condition du bonheur .

Il est également associé à l'idée d'égalitarisme et de garantie d'égalité. "C'est le principal bien commun, c'est gratuit, librement accessible à tous."

Et il a ajouté qu'en termes économistes, c'est un bien non compétitif .