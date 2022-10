Prison d'Evin en Iran : "Je n'ose pas imaginer ce que vivent les femmes détenues"

Par Petra Zivic

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une photo obtenue par l'agence de presse iranienne Mizan montre des débris après un incendie dans la célèbre prison d'Evin.

Au moins huit prisonniers sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés dans l'incendie de la prison d'Evin, en Iran, samedi soir. On ignore encore comment l'incendie s'est déclenché et si l'incident à la prison est lié aux troubles dans le pays.

De nombreux manifestants sont détenus à la prison d'Evin, connue pour ses techniques d'interrogatoire brutales.

"Nous avons entendu plus de 200 coups de feu", confie un témoin à l'intérieur de la prison, connue pour héberger des prisonniers politiques, à la BBC Perse, faisant référence à l'incident de samedi soir.

Des images dramatiques ont été publiées sur les médias sociaux au cours du week-end. On y voit des flammes et de la fumée, et on entend des coups de feu et des explosions en continu.

"Je suis préoccupée par le fait que la source de l'incendie reste un grand point d'interrogation", explique à la BBC Ana Diamond une ancienne détenue qui a passé plus de 200 jours dans la tristement célèbre prison de Téhéran en 2016.

Ana Diamond, irano-britannique, n'avait que 21 ans lorsqu'elle a été contrainte de monter à l'arrière d'une camionnette par des officiers armés des Gardiens de la révolution iraniens et emprisonnée en janvier 2016. Elle était accusée d'espionnage, ce qu'elle a nié.

Mais, comment était-ce à l'intérieur de la prison ?

"Evin est un labyrinthe", dit Diamond.

Crédit photo, Ana Diamond Légende image, Ana Diamond a été arrêtée en 2016 pour espionnage, ce qu'elle a nié.

Après avoir été libérée sous caution en août 2016, elle a été conduite par un gardien hors de la prison à travers ses couloirs étroits.

"Et puis, soudain, une porte s'est ouverte, et j'étais à Téhéran. Il a suffi d'une porte pour que je me retrouve en plein milieu de la ville", se souvient Diamond.

La prison a été construite à l'origine à la périphérie de la capitale iranienne, mais au fur et à mesure que la ville s'est développée, la prison a été intégrée dans le nord de Téhéran, très animé.

"Violations des droits de l'homme"

La prison d'Evin a été construite en 1972, sous le règne de Mohammad Reza Pahlavi. Initialement construite pour accueillir plus de 300 détenus, la population carcérale serait passée à 15 000 sous la République islamique d'Iran.

Dans les années 1980, la prison d'Evin a acquis une certaine notoriété. Selon les rapports d'Amnesty International et les témoignages recueillis par Human Rights Watch, la torture et la mort, les exécutions, les pendaisons, la disparition de nombreux détenus politiques et les brutalités étaient monnaie courante.

La prison a été surnommée "Université d'Evin" en raison du grand nombre d'intellectuels, d'étudiants militants et de journalistes qui y sont détenus.

Les pratiques de la prison ont été critiquées par des groupes de défense des droits humains et elle a été inscrite sur la liste noire du gouvernement américain en 2018 pour "graves atteintes aux droits humains".

L'année dernière, Amnesty International a déclaré que des fuites de vidéosurveillance de la prison montraient que des prisonniers étaient maltraités et battus et harcelés.

Ana Diamond affirme que son corps n'oubliera jamais le froid qu'elle a subi pendant son emprisonnement.

"Chaque fois que je me trouve dans un endroit froid aujourd'hui, mon rythme cardiaque s'accélère et je dois partir. Même si dans mon esprit je suis calme, mon corps n'aime pas ressentir cette sensation."

Mais le froid n'est pas la pire chose qu'elle ait vécue à Evin.

"Ils cherchaient à m'humilier d'une manière très spécifique à mon genre", dit Diamond.

"Test de virginité"

Ana Diamond dit qu'elle a également été forcée de subir un soi-disant test de virginité.

Il s'agit d'un examen au cours duquel un médecin insère deux doigts dans le vagin d'une femme pour vérifier si son hymen est intact. Ce test n'a aucune base scientifique.

Crédit photo, Ana Diamonds Légende image, Ana Diamonds a écrit un livre sur son expérience à Evin et est devenue une militante des droits de l'homme après s'être remise de son traumatisme.

"Ma sentence initiale, lorsque j'ai été reconnue coupable d'espionnage et qu'ils suggéraient que j'avais orchestré mon espionnage par la possibilité d'intimité ou de séduction, était la peine de mort", explique Diamond.

Aujourd'hui, elle pense que cela faisait "partie de leur jeu long et élaboré de torture psychologique" et dit : "c'était une façon de m'humilier d'une manière très spécifique par rapport à mon genre."

"Ce n'était qu'un mécanisme visant à réduire mon identité et mes expériences à ce qu'ils définiraient comme indigne et déshonorant, voire criminel, et à semer en moi la peur de ce qu'ils pourraient être capables de faire ensuite", raconte Diamond.

Après avoir passé des mois en isolement, Ana Diamond a été transférée dans le quartier public où elle a rencontré d'autres prisonnières politiques.

Elle se souvient de la promiscuité qui régnait dans le quartier.

"Si vous pensez que maintenant des centaines de manifestants ont été arrêtés et que certains ont été envoyés à Evin, je suppose que beaucoup d'entre eux ont dû dormir sur le sol".

"Je ne peux pas imaginer ce que les femmes détenues vivent maintenant", dit Diamond.

Crédit photo, Getty Images

Que s'est-il passé samedi soir ?

L'incendie de samedi soir a fait suite à des semaines de manifestations antigouvernementales dans tout l'Iran, après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue.

Des centaines de personnes ayant pris part aux manifestations ont été envoyées à la prison d'Evin.

"La prison ressemblait à une zone de guerre", a déclaré une source proche de la famille de l'un des prisonniers à la BBC Perse, décrivant ce qui s'est passé entre les murs de la prison.

Mais des rapports contradictoires ont été publiés sur l'incident.

Le pouvoir judiciaire a déclaré que l'incendie avait débuté dans un atelier de la prison après une bagarre entre détenus et, selon les médias d'État, il s'agissait d'un plan d'évasion "prémédité" qui, selon le directeur des prisons de Téhéran, a été déjoué par les forces de sécurité.

Il est difficile d'établir ce qui s'est passé cette nuit-là.

Crédit photo, Getty Images

Mais un prisonnier s'adressant à BBC Perse a démenti le récit officiel et a affirmé que la tension a éclaté lorsque certains détenus ont protesté contre le transfert de leurs compagnons de cellule vers une autre prison.

Lorsque des prisonniers d'autres quartiers ont entendu des combats et des cris, ils ont fait irruption dans la cour principale où les gardiens ont répondu par des gaz lacrymogènes, a précisé la même source à BBC Perse.

Rapidement, la tension a gagné d'autres quartiers.

"Les prisonniers se sont précipités vers les portes et les ont enfoncées. Les gardes anti-émeutes ont attaqué et nous ont envoyé des gaz lacrymogènes de partout. Beaucoup d'entre nous se sont sentis malades".