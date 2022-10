Guerre Ukraine - Russie : comment les drones kamikazes sont-ils utilisés par les deux pays ?

il y a 29 minutes

Qu'est-ce que le drone "kamikaze" russe ?

"Ils volent bas et vous pouvez les envoyer par vagues. Ces essaims de drones sont beaucoup plus difficiles à contrer par les défenses aériennes", a déclaré l'expert militaire Justin Crump à la BBC.

L'Ukraine a-t-elle utilisé des drones kamikazes ?

Quels autres drones l'Ukraine et la Russie possèdent-elles ?

La Russie utilise également des Orlan-10 "plus petits et plus basiques", équipés de caméras et pouvant transporter de petites bombes.