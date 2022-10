Ménopause : qu'est-ce que c'est et quels sont les signes ?

Chaque femme passe par la ménopause et les symptômes commencent normalement au milieu de la quarantaine.

Qu'est-ce que la ménopause ?

Cela marque la fin des années de reproduction et le début d'une nouvelle phase de la vie.

C'est à ce moment-là que de nombreuses femmes remarquent que leurs règles deviennent imprévisibles ou abondantes, et qu'elles éprouvent des sentiments ou des problèmes physiques qu'elles n'avaient pas connus auparavant.

Lorsque les règles n'ont pas eu lieu pendant 12 mois, on peut dire que l'on a vécu la ménopause (les dernières règles).

Pour certaines, cela peut arriver plus tôt, soit naturellement, soit après un traitement pour une autre maladie.

Quelle en est la cause ?

Il peut s'écouler plusieurs années avant que cette hormone cruciale n'atteigne de faibles niveaux - et qu'elle reste dans cette situation - entraînant des changements dans l'organisme au fil du temps.

Lorsque les ovaires cessent complètement de produire des ovules, la grossesse n'est plus possible et la ménopause survient.