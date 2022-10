Hausse des prix : ce qui consomme le plus d'énergie dans une maison et comment économiser

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 58 minutes

Crédit photo, Diego Cervo / EyeEm

La hausse des prix de l'électricité amène de plus en plus de personnes à se demander ce qu'il est possible de faire pour réduire les dépenses et payer les factures en fin de mois.

Il y a des choses basiques comme éteindre la lumière chaque fois que vous quittez une pièce. Le canular selon lequel il coûte plus cher d'allumer la lampe dans la pièce tout le temps n'est que cela, un canular.

Mais peu de gens pensent à des choses comme où placer le réfrigérateur, l'appareil qui consomme le plus dans toute la maison.

Ci-dessous, nous vous indiquons les points clés de l'économie d'énergie à la maison.

Bien isoler sa maison

Cela peut sembler évident, mais avoir des fenêtres bien fermées ou de bons rideaux peut vous faire économiser beaucoup sur votre facture de maison.

Il faut garder à l'esprit que la climatisation (chauffage + climatisation) représente en général la plus grande dépense énergétique dans les habitations.

Crédit photo, Getty Images

Réglez les thermostats et fermez les portes

D'une bonne isolation on passe à un autre basique : avoir une température adaptée à l'intérieur.

Être en t-shirt en plein hiver peut coûter aussi cher que de porter un pull à la maison en été. C'est un gaspillage d'énergie.

L'essentiel est de régler les thermostats de chauffage et de climatisation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avoir la maison à 21 ºC au lieu de 24 réduit la consommation d'énergie de 20 %. Vous économisez également en ne baissant pas la climatisation en dessous de 23 ou 24 ºC en été.

Aussi, fermer les portes des chambres peut vous aider à réduire le prix de votre facture car garder les pièces fermées optimise la chaleur générée, explique à BBC Mundo Enrique García, de l'Organisation des consommateurs et utilisateurs d'Espagne (OCU).

En ce qui concerne la climatisation, en plus de baisser les stores et de garder les fenêtres fermées pour que la maison soit la plus fraîche possible, l'OCU recommande d'allumer la climatisation tôt au lieu d'attendre que la maison soit très chaude (quand vous devriez travailler plus).

De même, ils recommandent de régler l'appareil autour de 8 ºC de moins que la température extérieure.

Par exemple, s'il fait 33 degrés à l'extérieur, essayez de vous contenter de 25 degrés au lieu de baisser la température de votre chambre à 18.

Le faire passer de 20 degrés à 24 degrés représente une économie considérable, puisque pour chaque degré plus froid (ou plus chaud en hiver) que vous réglez le thermostat, vous ajouterez 10 % au coût de fonctionnement de l'équipement.

Une utilisation efficace des appareils

"La deuxième partie, qui représente environ 55 % de la consommation, ce sont les appareils électroménagers. Ici, il est très important d'acheter des appareils électroménagers avec un haut niveau d'efficacité énergétique", explique l'expert.

L'utilisation d'appareils de classe A et l'utilisation optimale de chacun d'eux à la maison sont essentielles si nous voulons commencer à économiser de l'électricité dans nos maisons.

Si vous devez changer d'appareils, choisissez ceux qui ont des étiquettes énergétiques plus efficaces, telles que A+, A++ ou A+++. Bien qu'ils soient généralement plus chers, ils sont moins chers à long terme.

"En termes de dépense énergétique, l'appareil qui consomme le plus est le réfrigérateur, car il est branché le plus longtemps. C'est l'appareil sur lequel nous devons nous concentrer le plus sur l'efficacité énergétique", recommande García.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un réfrigérateur efficace peut consommer jusqu'à 40 % de moins.

Pour que le réfrigérateur fonctionne de manière optimale, il est important de suivre ces recommandations :

Empêchez le givre ou la glace de s'accumuler.

Gardez sa partie arrière ventilée en laissant un espace entre le réfrigérateur et le mur afin que l'air puisse circuler et sans poussière.

Placez-le à l'écart des sources de chaleur telles que le four et assurez-vous qu'il est à l'abri de la lumière directe du soleil.

Évitez d'introduire des aliments chauds qui augmentent la température à l'intérieur.

Bien placer les aliments, avec suffisamment d'espace entre eux pour que l'air puisse circuler et faciliter le refroidissement.

Enfin, chose qui peut sembler idiote, mais en réalité ça ne l'est pas : ouvrez-le le moins possible pour éviter les pertes de froid.

Si vous n'avez pas besoin d'eau très chaude, laver le linge à 40º C au lieu de 60º C signifie des économies considérables sur votre facture d'électricité.

"Je recommande d'utiliser les programmes éco les plus longs, qui entraînent une moindre dépense d'énergie", explique l'expert.

"En attendant, la sécheuse est un appareil qui consomme beaucoup d'énergie et qui dans certains domaines n'est pas nécessaire."

Quant au lave- vaisselle, qui consomme beaucoup et a un usage un peu plus courant, une recommandation de base est de réduire le nombre de lavages en plaçant bien la vaisselle et en profitant de la pleine charge.

"Avec cela, vous pouvez réduire les lavages de moitié."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les plaques à induction sont plus économes en énergie que les plaques vitrocéramiques.

Il est recommandé d'éteindre les plaques électriques ou le four peu avant le temps nécessaire à la cuisson.

"Profiter de la chaleur résiduelle en l'éteignant un peu avant l'heure d'utilisation et en utilisant cette chaleur résiduelle pour terminer la cuisson des aliments permet également d'économiser. Si vous avez un aliment qui nécessite une heure au four et que vous l'éteignez dix minutes avant, il consomme 15 % d'énergie en moins", explique l'expert.

Utilisez des casseroles et des poêles avec le bon diamètre pour chaque feu afin d'éviter le gaspillage de chaleur. Une autre astuce consiste à couvrir les casseroles pour mieux utiliser la chaleur.

Evitez la "consommation fantôme"

Avouez, faites-vous partie de ceux qui éteignent la télévision avec la télécommande ? La lumière rouge vif vous trahit.

Petit à petit, jour après jour, minute après minute, l'électricité fuit.

Un simple geste comme débrancher l'appareil ou brancher le câble sur une multiprise avec un bouton marche/arrêt peut entraîner des économies d'électricité considérables en fin d'année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation d'une multiprise peut vous aider à économiser jusqu'à 10 %.

La même chose se produit avec les ordinateurs, les imprimantes, les chargeurs de téléphones portables, les chaînes stéréo, les micro-ondes et les routeurs, parmi de nombreux autres appareils connectés en permanence au réseau électrique de nos maisons dans ce qu'on appelle un faux arrêt.

Lorsque vous arrêtez d'utiliser un appareil, éteignez-le complètement, ne le laissez pas en mode veille, car, bien que beaucoup moins, il continue à consommer.

Il faut aussi garder à l'esprit que plus la télévision est ancienne, plus elle consomme.

"Cela représente des économies importantes. Nous avons calculé que la consommation fantôme peut osciller entre 7 et 10 % de la consommation annuelle d'un logement", déclare García.

Remplacer les ampoules

Les ampoules traditionnelles consomment une quantité excessive d'électricité, elles doivent donc être remplacées par des ampoules plus efficaces.

Les ampoules halogènes à incandescence, les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à DEL consomment de 25 % à 80 % moins d'électricité et durent de 3 à 25 fois plus longtemps que les ampoules traditionnelles.

Bien qu'ils soient plus chers, ils sont rentables à long terme.

Des douches courtes

Prenez une douche, pas un bain, et installez un pommeau de douche économe en eau.

Une douche de cinq minutes utilise environ un tiers de l'eau d'un bain.

Évidemment, moins on utilise d'eau, moins il faut d'énergie pour le chauffer et plus vos factures d'énergie seront basses.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'eau de chauffage est responsable d'environ 20 % de la consommation de gaz domestique, et les pommes de douche « à faible débit » peuvent réduire la consommation d'eau d'environ 40 %.

Mettez les robinets en position eau froide.

Ce geste simple nous permet de faire des économies car si nous laissons les robinets sur l'eau chaude, à chaque fois que nous ouvrons un robinet, même pendant deux secondes et que nous n'utilisons pas d'eau chaude, la chaudière s'allumera automatiquement pour chauffer l'eau.

La grande question : combien pouvez-vous économiser ?

À ce stade, vous vous demandez peut-être combien vous pouvez économiser en suivant ces recommandations.