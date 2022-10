Fécondation : pourquoi le fait que les spermatozoïdes nagent frénétiquement vers l'ovule est un mythe

Laura Plitt

BBC News Mundo

il y a 51 minutes

Crédit photo, Getty Images

Beaucoup d'entre nous ont appris le processus de la fécondation humaine comme s'il s'agissait d'une fable ou d'un conte de fées.

Un récit dans lequel des millions de têtards à tête géante et à queue fine nagent frénétiquement dans un environnement hostile avec un seul objectif : atteindre l'œuf qui attend patiemment leur arrivée.

Le spermatozoïde le plus rapide et le plus agile qui parvient à accomplir cet exploit marathonien remporte le prix. Il conquiert l'œuf, le pénètre, et commence ainsi la gestation d'un embryon.

Des mots en plus, des mots en moins, tel est le récit qui accompagne généralement le processus de fécondation.

Cependant, ce récit, qui présente le spermatozoïde comme un agent actif par opposition à l'ovule, dont le rôle est supposé être passif, ne reflète pas correctement le déroulement de cet événement.

Tous deux - et surtout l'appareil génital féminin - jouent un rôle crucial dans la reproduction.

Points de contrôle

L'histoire commence par l'éjaculation. Une fois qu'elle a lieu, des dizaines de millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin (on estime qu'un éjaculat moyen peut contenir environ 250 millions de spermatozoïdes).

Une fois sur place, ils doivent d'abord franchir la barrière du col de l'utérus, explique à la BBC Mundo, Kristin Hook, biologiste évolutionniste au sein de l'équipe chargée de l'évaluation et de l'analyse des sciences et des technologies du Government Accountability Office américain.

Crédit photo, Getty Images

''Dans l'appareil reproducteur, il existe une série de ce que j'appellerais, du point de vue de la femme, des "points de contrôle" que les spermatozoïdes doivent franchir pour atteindre le site de la fécondation, qui est assez éloigné du point d'entrée''.

À moins que les spermatozoïdes ne soient en bon état (la plupart présentent des lésions de l'ADN ou d'autres défauts), ils ne pourront pas franchir cette barrière.

"Il s'agit d'un processus de sélection très important", déclare Daniel Brison, directeur scientifique du département de médecine reproductive de l'université de Manchester au Royaume-Uni.

"Sur les plusieurs millions de spermatozoïdes qui sont produits lors d'une éjaculation, seuls quelques centaines atteindront l'ovule.

Contractions et sécrétions

Cependant, les spermatozoïdes ne peuvent pas atteindre seuls l'extrémité des trompes de Fallope (également appelées oviductes), où la conception a lieu, car ils ne sont pas assez forts.

Le mouvement latéral de la queue du spermatozoïde est dix fois plus fort que le mouvement vers l'avant.

"Les spermatozoïdes ne nagent pas, mais sont surtout propulsés par les contractions de l'utérus", explique Mme Brison.

"La natation n'en est qu'une infime partie, et cela ne se produit que lorsqu'ils atteignent l'œuf", ajoute le chercheur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains suggèrent que l'orgasme féminin, en provoquant des contractions, pourrait favoriser le déplacement des spermatozoïdes.

Les sécrétions présentes dans l'utérus et les oviductes, quant à elles, peuvent également modifier la trajectoire des spermatozoïdes en propulsant ou en entravant leur mouvement, modifiant ainsi leur consistance.

En bref, "c'est l'action mécanique de l'oviducte, ainsi que sa chimie - qu'il s'agisse d'un fluide salé ou visqueux, ou d'un certain type de pH - toutes deux contrôlées par l'appareil reproducteur féminin, qui vont déterminer comment la conception va se produire. C'est-à-dire : quel spermatozoïde va être autorisé à rencontrer l'ovule", explique à BBC Mundo, Virgina Hayssen, professeur de biologie au Smith College aux États-Unis.

"Le pH de l'environnement vaginal est inférieur à ce qui serait idéal pour les spermatozoïdes, mais cette acidité est essentielle (...) pour qu'un certain nombre de choses différentes se produisent, pour qu'une série de changements se produisent dans les membranes et les enzymes des spermatozoïdes, ce qui leur permettra d'acquérir une plus grande mobilité, un métabolisme plus rapide, et aussi la capacité de pénétrer la couche protéique externe de l'ovocyte (l'œuf immature) qui est très difficile à pénétrer", explique à BBC Mundo, Filippo Zambelli, chercheur du groupe Eugin en Espagne, dédié à la reproduction assistée.

Certains chercheurs affirment que l'orgasme féminin peut également contribuer au voyage ascendant des spermatozoïdes en déclenchant des contractions musculaires internes, mais d'autres soulignent que d'autres études sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Un voyage plus court

L'ovule, quant à lui, n'attend pas passivement l'arrivée du spermatozoïde gagnant.

Bien que l'ovule n'ait pas la capacité de se déplacer seul, les cils (une sorte de structure ressemblant à des cheveux) à l'intérieur des tubes l'aident à se déplacer vers le bas au cours d'un court voyage qui commence dans l'ovaire.

"L'ovule descend dans la trompe de Fallope en direction de l'utérus, en sécrétant des chimioattractants, des molécules chimiques qui attirent les spermatozoïdes et les guident activement vers lui", explique M. Zambelli.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce que nous avons appris sur la conception ne correspond pas exactement à la réalité.

L'ovule peut utiliser ces molécules "pour attirer ou repousser, ainsi que pour modifier l'endroit où va chaque spermatozoïde", ajoute Mme Hayssen.

Décrire la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule comme un acte de pénétration ne rend pas non plus fidèlement compte de ce qui se passe, puisque c'est l'ovule qui attire le spermatozoïde et contrôle - dans la plupart des cas - qu'un seul spermatozoïde est celui qui fusionne avec lui.

L'union est en fait un processus d'interactions mutuelles où les deux parties jouent un rôle actif et où un certain nombre de récepteurs et de substances chimiques sont impliqués.

Environnement hostile

L'environnement dans lequel se développe le spermatozoïde est-il vraiment hostile, comme on le dit ?

Selon Hayssen, il s'agit là encore d'un adjectif malheureux car il décrit l'événement d'un point de vue masculin.

"C'est hostile si vous le voyez comme une compétition plutôt que comme une collaboration", dit-il.

"L'environnement favorise la génération d'une progéniture viable, ce n'est donc pas hostile par rapport à l'objectif, qui est 'ayons un bébé à la fin de tout ça'."

Crédit photo, Getty Images

"L'environnement essaie de produire le meilleur bébé possible, celui qui peut produire autant de descendants que possible, donc l'environnement ne peut jamais être hostile à cela".

Si l'on considère la situation "du point de vue de la femme, l'utérus fait exactement ce qu'il doit faire pour aider la mère à obtenir la meilleure progéniture possible".

Nouvelles technologies, vieilles idées

Si certains détails du processus de conception sont connus depuis relativement peu de temps grâce aux progrès de la recherche scientifique, la plupart des informations, comme l'importance mineure de la motilité des spermatozoïdes, sont connues depuis des décennies.

L'anthropologue américaine Emily Martin a été l'une des premières à attirer l'attention sur le langage utilisé pour parler de la fécondation, et à observer comment les valeurs culturelles en général s'insinuent dans la manière dont les scientifiques décrivent leurs découvertes sur le monde naturel.

Son texte universitaire - publié au début des années 1990 - qui analysait en détail les stéréotypes de genre cachés dans les textes scientifiques sur le sujet, est devenu une référence pour le féminisme.

Les experts consultés par BBC Mundo soulignent également le manque de représentation féminine dans le domaine scientifique ainsi que dans les lieux de décision de l'éducation.

"Le manque persistant de représentation dans les sciences de personnes ayant des perspectives différentes va influencer le type de questions que vous posez et les explications que vous allez trouver", déclare Kristin Hook.

Mme Hayssen insiste sur la nécessité de remettre en question la terminologie que nous utilisons et d'employer un langage non sexiste pour en parler : nous devrions utiliser "conception, et non fécondation", par exemple.

Mais l'élimination des préjugés sexistes dans notre compréhension du mécanisme de la conception n'est pas seulement nécessaire pour rectifier la désinformation scientifique et décrire les processus biologiques avec précision.