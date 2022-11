Psychologie : comment utiliser l'anxiété à votre avantage ?

Lorsque mon fils est né avec une maladie cardiaque congénitale, comme tout parent, je me suis sentie perdue. Il a dû subir une opération à cœur ouvert et j'ai ressenti une incertitude écrasante quant à ce que l'avenir pouvait nous réserver. Je savais que l'issue ne serait peut-être pas bonne, mais je savais aussi qu'une issue positive était possible si je pouvais lui fournir les meilleurs soins.

Cependant, pour de nombreuses personnes, l'anxiété peut être étouffante et est devenue synonyme de mal-être.

Lorsque j'ai grandi dans les années 1980, le stress était le raccourci habituel pour désigner un malaise émotionnel. Comment se passe l'organisation de votre mariage ? Oh, c'est génial, mais je suis stressée. Comment se passe votre chimiothérapie ? Plutôt stressante, mais je m'en sors.

Aujourd'hui, nous semblons vivre à l'ère de l'anxiété. Google Trends montre que les recherches du mot "anxiété" ont augmenté de plus de 300 % depuis 2004. L'anxiété nous préoccupe, à juste titre. Pas moins de 31 % de la population américaine connaîtra un trouble de l'anxiété à un moment de sa vie, qui peut aller du trouble de l'anxiété généralisée au trouble panique et au trouble de l'anxiété sociale - qui est l'un des types les plus courants.

En dehors des diagnostics médicaux, le mot semble également s'être glissé dans notre langage courant. Il a usurpé le stress pour désigner le sentiment d'inconfort - l'anxiété à l'idée de faire une présentation, d'aller à un rendez-vous galant ou de commencer un nouvel emploi. Le mot est devenu omniprésent et a absorbé sa signification, à la manière d'une amibe, pour tout englober, de la crainte à l'anticipation agréable. Trop souvent, le simple fait de l'utiliser confère à ces expériences un aspect négatif, en leur insufflant une menace et un soupçon d'inconvenance.

Ensuite, il y a les troubles anxieux - ils sont les plus courants des diagnostics de santé mentale, plus courants que la dépression et la toxicomanie. Des centaines de millions de personnes dans le monde se verront diagnostiquer un trouble anxieux au cours de leur vie. Les taux de ces troubles, en particulier chez les jeunes, continuent d'augmenter, comme ils le font depuis plus de vingt ans.

Pourtant, il existe des dizaines de thérapies validées, 30 médicaments anti-anxiété différents, des centaines d'excellents livres d'auto-assistance et des milliers d'études scientifiques rigoureuses. S'ils peuvent certainement aider les individus, pourquoi ces solutions n'ont-elles pas réussi à réduire l'ampleur du problème de manière aussi spectaculaire ?

Comme je l'avance dans mon livre Future Tense, l'une des raisons de cet échec est que les professionnels de la santé mentale, moi y compris, ont involontairement induit les gens en erreur sur la nature de l'anxiété dans le passé - un malentendu qui nous a fait du tort. Je propose une nouvelle approche, plus utile et pleine d'espoir, pour comprendre et vivre avec l'anxiété au 21e siècle - l'utiliser à votre avantage.

Dans un tel moment, il était difficile de se concentrer sur ces points positifs, mais j'ai appris que je pouvais utiliser mon anxiété pour garder mon énergie. Sachant que l'avenir était incertain mais que mes actions pouvaient influencer le résultat, mon anxiété m'a aidé à fonctionner dans une situation qui aurait pu me sembler désespérée. Je crois que l'anxiété peut être un outil pour nous aider à faire face aux défis que la vie nous lance.

Les émotions sont des outils de survie, forgés et affinés au cours de centaines de milliers d'années d'évolution pour protéger et assurer la prospérité de l'homme.

L'anxiété est une information sur l'avenir incertain : quelque chose de mauvais pourrait arriver, mais quelque chose de bien pourrait aussi arriver. L'anxiété, c'est l'attente du résultat positif ou négatif de votre test Covid, ou l'anticipation d'une conversation difficile avec votre patron, qui peut se passer bien ou complètement mal.

L'anxiété n'est cependant pas une information sur des menaces certaines et présentes - c'est la peur, comme voir un aileron de requin sortir de l'eau à quelques mètres de l'endroit où vous nagez. La peur nous prépare principalement à nous battre, à prendre la fuite ou à nous figer, alors que l'anxiété est un facteur de civilisation. Elle nous prépare à persister, à rester vigilants et à agir de manière à éviter les catastrophes futures, mais aussi à concrétiser les possibilités positives.

Les émotions négatives comme l'anxiété ont longtemps eu mauvaise réputation : au mieux, elles sont irrationnelles, au pire, elles sont destructrices. Le poète romain Horace a écrit, il y a plus de 2 000 ans, que la colère est une courte folie.

Mais au cours des 150 dernières années, à partir de l'ouvrage de Darwin intitulé L'expression des émotions chez l'homme et l'animal, nous avons compris que les émotions comme la colère, la peur et l'anxiété sont plus avantageuses que dangereuses.

À l'instar du pouce opposable et du langage, les émotions sont des outils de survie, forgés et affinés au cours de centaines de milliers d'années d'évolution pour protéger et assurer la prospérité des humains. Elles le font en fournissant deux choses : des informations et une préparation.

Lorsque nous sommes anxieux, non seulement nous sommes plus créatifs et innovants, mais notre cerveau réagit avec plus de concentration et d'efficacité lorsque nous sommes confrontés à l'imprévisible. L'anxiété est donc plus que le "circuit de la peur" du cerveau.

L'anxiété active également nos pulsions de récompense et de connexion sociale, nous incitant à travailler pour ce qui nous tient à cœur, à entrer en contact avec les autres et à être plus productifs. C'est pourquoi, du point de vue de la théorie de l'évolution, l'anxiété n'est pas destructrice. L'anxiété incarne la logique de la survie.

Pourtant, la théorie et la recherche évolutionnistes ne sont pas parvenues jusqu'à la conscience du public - ni jusqu'à celle de la plupart des professionnels de la santé. Loin de considérer l'anxiété comme un allié potentiel, nous la traitons comme un ennemi qui hurle aux portes.

Si les troubles anxieux peuvent être paralysants, l'utilisation répandue du terme "anxiété" pour désigner un malaise général est problématique car elle signifie que nous acceptons deux idées fausses essentielles : (a) l'anxiété est dangereuse et destructrice ; et (b) la solution à sa douleur est de la prévenir ou de l'éradiquer.

C'est une façon de penser qui nous a amenés à percevoir les anxiétés quotidiennes comme des dysfonctionnements à réparer. Pourtant, seuls les troubles anxieux - lorsque l'anxiété extrême et nos tentatives pour y faire face interfèrent avec notre vie quotidienne - sont reconnus comme des problèmes de santé mentale. L'émotion de l'anxiété, en revanche, devrait être considérée comme saine et normale - et même bénéfique.

La logique inexorable de cette métaphore de la maladie nous oblige à la pousser encore plus loin : comme d'autres maladies, des maladies infectieuses aux cancers, tant que nous n'avons pas supprimé l'anxiété, nous ne pouvons pas être mentalement sains, tout comme la simple présence d'une cellule cancéreuse signifie que nous sommes malades.

Cette métaphore de la maladie nous piège plutôt que de nous élever, car elle nous pousse à confondre l'anxiété normale avec un trouble, et à craindre, éviter et supprimer tout sentiment d'anxiété dès que nous l'éprouvons.

À la différence d'une maladie infectieuse ou d'un cancer, l'évitement et la suppression de l'anxiété vont presque certainement l'amplifier, tout en exigeant un coût d'opportunité en nous empêchant de trouver des moyens productifs d'y faire face et de développer des compétences de résilience émotionnelle.

C'est le cercle vicieux de l'anxiété, une spirale hors de contrôle : ressentir l'anxiété comme dangereuse, la craindre et finalement la fuir par la suppression et l'évitement.

Le préjudice causé par la métaphore de la maladie pour l'anxiété ne s'arrête pas là. Elle nous empêche également de voir que l'anxiété n'est pas seulement quelque chose à apaiser et à gérer.

L'anxiété est quelque chose à maîtriser et à exploiter, car elle a évolué pour nous aider à persévérer, à innover, à établir des liens sociaux et à garder espoir face à l'incertitude, afin de créer un avenir meilleur.

Mais si l'anxiété est si importante, pourquoi la personne anxieuse se sent-elle si mal ?

L'anxiété fait mal pour faire son travail. Même les origines du mot, dérivé des mots latin et grec anciens pour ''étouffé'', ''douloureusement'' restreint et ''mal à l'aise'', reflètent ce caractère désagréable essentiel.

Seule une chose aussi désagréable peut nous obliger à nous asseoir et à prêter attention, peut exiger que nous travaillions dur pour éviter un danger futur et tracer une voie plus positive.

Pensez à l'anxiété comme à un détecteur de fumée, qui nous avertit que la maison est en train de prendre feu et nous incite à prendre les mesures nécessaires.

Pourtant, la plupart d'entre nous ont appris à éviter et à ignorer cette émotion utile - à notre détriment. Imaginez l'anxiété comme un détecteur de fumée, qui nous avertit que la maison est en train de prendre feu et nous incite à prendre des mesures utiles.

Et si, au lieu de sortir en courant de la maison et d'appeler les pompiers, nous ignorions simplement l'alarme, ou retirions la pile, ou évitions les endroits de la maison où l'alarme est la plus forte. Ainsi, au lieu de profiter de l'alarme, d'éteindre le feu et de prévenir d'autres incendies, nous nous contentons d'espérer et de prier pour que la maison ne brûle pas.

Nous ne pouvons pas ignorer le rôle que jouent le stress incessant et l'adversité. Parfois, la vie ne s'arrête pas et n'importe lequel d'entre nous, dans de telles situations, ressentirait une anxiété intense et écrasante. Mais quelle qu'en soit la cause, écouter notre anxiété - croire qu'il y a une sagesse inhérente à ce qu'elle nous dit et que nous pouvons l'utiliser à notre avantage - est la toute première étape pour apprendre à être anxieux de la bonne manière.

Ce changement d'état d'esprit a un impact positif considérable. Une étude de Harvard, par exemple, a montré que lorsqu'on demandait à des personnes socialement anxieuses d'accomplir une tâche réellement stressante - prononcer un discours public devant un jury sans avoir le temps de se préparer - mais qu'on leur apprenait également à considérer leurs réactions anxieuses comme un signal indiquant qu'elles étaient prêtes à relever un défi (au lieu d'un signal de détresse), elles obtenaient de meilleurs résultats sous pression. Ils étaient plus confiants, moins anxieux, leur rythme cardiaque était plus régulier et leur tension artérielle plus basse lorsqu'ils étaient concentrés et engagés.

S'engager avec l'anxiété est souvent la clé de la guérison. Prenons l'exemple de la recherche sur les anciens combattants, qui réduisent leur risque de développer un SSPT en accordant plus d'attention aux informations anxiogènes, plutôt qu'en s'en détournant.

Ou encore, considérez les patients ayant subi une transplantation cardiaque qui ont eu besoin de moins de jours d'hospitalisation dans l'attente d'une transplantation cardiaque et qui avaient donc plus de chances d'obtenir une greffe lorsqu'ils étaient anxieux.

Apprendre à être anxieux de la bonne manière signifie trouver des moyens de travailler à travers l'anxiété plutôt que de la contourner, de tirer parti de l'anxiété et de la canaliser pour atteindre des objectifs, et de discerner quand l'anxiété n'est pas utile et s'entraîner à la laisser partir. Pensez à ce cycle vertueux de l'anxiété comme ayant trois parties : écouter, tirer parti et laisser aller.

Écouter : L'anxiété contribue à renforcer notre concentration et notre dynamisme à mesure que nous comblons l'écart entre notre situation actuelle et celle que nous voulons atteindre. C'est pourquoi l'anxiété contient de l'espoir - nous pouvons voir les menaces futures, mais nous gardons aussi les yeux sur le prix et croyons que nous pouvons travailler pour que les bons résultats deviennent réalité.

Mais pour que l'anxiété y parvienne, elle doit être inconfortable afin que nous nous asseyions, que nous soyons attentifs et que nous écoutions ce qu'elle nous dit. Les sentiments terribles, ceux que l'on ne peut ignorer, nous poussent également à nous détourner. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'écouter l'anxiété, la curiosité est notre meilleure amie.

Effet de levier: Trouver des informations utiles dans l'anxiété nous prépare à canaliser et à diriger nos énergies vers des objectifs et à poursuivre un but. Prendre le temps de réfléchir à un objectif permet de remonter le moral, d'améliorer la concentration et l'apprentissage. Ces avantages peuvent persister pendant des mois, voire des années.

Lorsque nous canalisons notre anxiété vers la poursuite et la priorisation d'un objectif, c'est là qu'elle devient du courage. L'anxiété alimente notre élan, libère notre force.

Laissez-vous aller : Mais l'anxiété n'est pas toujours utile ou directe. Parfois, elle est lente à révéler son message. D'autres fois, elle est inutile - la vie est vraiment difficile, et il y a beaucoup d'émotions mais aucune information utile. Cela nous renvoie au futur, à l'inquiétude et à l'accablement. La meilleure façon de lâcher prise ?

Chercher des activités qui nous ralentissent et nous plongent dans le présent : lisez votre poème préféré ou trouvez du réconfort dans la musique. Écoutez ce nouveau podcast. Faire de l'exercice ou une promenade dans les méandres de la nature. Appelez votre thérapeute ou un ami qui apporte toujours une perspective utile. C'est dans ces moments que nous développons également la conscience émotionnelle et les compétences nécessaires pour gérer - et non contourner - nos émotions difficiles, et pour demander de l'aide lorsque nous en avons besoin.

L'anxiété à bon escient

À l'heure des pandémies, de la polarisation politique et du changement climatique, beaucoup d'entre nous se sentent, à juste titre, submergés par l'anxiété pour leur avenir. Pour y faire face, nous avons appris à considérer cette émotion comme n'importe quelle maladie : nous voulons la prévenir, l'éviter et l'éradiquer à tout prix.

Mais le fait est que nous avons pris les choses à l'envers. Le problème n'est pas l'anxiété. L'anxiété est un messager qui nous dit que nous sommes confrontés à l'incertitude et que nous devons relever le défi, ou qui nous indique que notre vie doit changer ou que nous avons besoin de soutien.

Au contraire, l'un des principaux problèmes est que nos croyances sur l'anxiété nous empêchent de croire que nous pouvons la gérer, d'accéder aux stratégies d'adaptation et aux traitements qui existent et d'en tirer profit, et d'apprendre à l'utiliser à notre avantage. Et lorsque nos croyances aggravent l'anxiété, nous risquons davantage de nous engager sur la voie de l'anxiété débilitante et des troubles anxieux.

Le principal problème d'une personne diagnostiquée comme souffrant d'un trouble anxieux n'est pas qu'elle éprouve une anxiété intense, mais que les outils dont elle dispose pour atténuer ces sentiments lui causent une déficience fonctionnelle.

Cela les empêche de prendre soin d'elles-mêmes, de travailler, de nouer des liens avec les autres et de vivre une vie épanouie. Changer notre approche de l'anxiété peut nous aider, peu importe où nous nous situons sur le spectre de l'anxiété. Et nous nous trouvons tous quelque part sur ce spectre.