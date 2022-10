Nutrition : les 5 principaux avantages de la citrouille pour la santé

BBC

Good food

il y a une heure

Qu'est-ce qu'une citrouille ?

Les citrouilles font partie de la famille des cucurbitacées ou courges. Elles sont grandes, rondes et d'un orange vif, avec une peau extérieure légèrement nervurée, dure mais lisse. À l'intérieur du potiron se trouvent les graines et la chair. Lorsqu'il est cuit, le potiron est entièrement comestible - la peau, la pulpe et les graines - il suffit d'enlever les morceaux filandreux qui maintiennent les graines en place.

Profil nutritionnel de la citrouille

Une portion de 80g de citrouille (bouillie) apporte :

10Kcal / 42KJ

0,5 g de protéines

0,2 g de lipides

1,5 g de glucides

1.4g Sucres

1,2 g Fibres

67mg Potassium

764mcg Carotènes

6 mg de vitamine C

Les 5 principaux avantages de la citrouille pour la santé

1. Peut favoriser une peau saine

Les citrouilles regorgent de nutriments bénéfiques pour la peau, notamment les vitamines C et E, ainsi que le bêta-carotène, qui jouent tous un rôle important dans la santé de notre peau.

La vitamine C n'est pas fabriquée naturellement par l'organisme, il est donc important de la puiser dans notre alimentation, car elle joue un rôle dans la formation du collagène qui maintient la peau ferme et rebondie. La vitamine C aide également à prévenir les hématomes et favorise la cicatrisation des plaies.

La vitamine E est un excellent antioxydant et travaille avec la vitamine C pour aider à protéger la peau contre les dommages causés par le soleil et la sécheresse. La vitamine A, ou bêta-carotène, participe également à la protection de la peau contre les rayons UVB du soleil et peut aider à protéger contre les coups de soleil, même si une protection solaire est toujours nécessaire !

2. Peut favoriser la santé des yeux

Un faible taux de vitamine A a été associé à une baisse de la vision, voire à la cécité. Le bêta-carotène, ainsi que les vitamines C et E, contribuent à protéger les yeux et à réduire le risque de maladies oculaires liées à l'âge. Le potiron est également une excellente source de deux caroténoïdes appelés lutéine et zéaxanthine, dont les niveaux ont été associés à une réduction du risque de cataracte.

3. Peut soutenir le système immunitaire

Comme l'indique leur couleur orange vif, les citrouilles contiennent du bêta-carotène, qui est converti en vitamine A lorsqu'il est consommé. Des recherches ont démontré que la vitamine A joue un rôle important dans la promotion de la fonction immunitaire. La vitamine C contribue également à l'activité immunitaire en facilitant l'activité des cellules immunitaires et en augmentant le nombre de globules blancs.

4. Peut contribuer à réduire le risque de syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est le nom médical d'une combinaison d'affections comprenant le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. Collectivement, ces conditions augmentent votre risque de maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral.

Une étude menée en 2015 au Japon a révélé que les régimes riches en caroténoïdes, qui sont des pigments présents dans les fruits et légumes et qui leur donnent leurs couleurs orange, jaune et verte, peuvent aider à prévenir le développement du syndrome métabolique.

5. Peut aider à prévenir le cancer

Bien qu'il n'existe pas de "super aliments" capables de prévenir le cancer et que certains facteurs de risque de cancer ne soient pas liés à l'alimentation, il est prouvé qu'une alimentation saine peut réduire le risque de cancer. En outre, les propriétés antioxydantes des caroténoïdes, des vitamines A et E, toutes présentes dans la citrouille, peuvent protéger contre certains cancers, comme le cancer du sein.

La citrouille est-elle sans danger pour tout le monde ?

En général, lla citrouille est sans danger pour la plupart des gens, mais certaines personnes peuvent y être allergiques en raison d'une réactivité croisée avec d'autres fruits de la même famille des cucurbitacées.

Les produits chimiques contenus dans les graines de courge semblent avoir un effet diurétique et la consommation d'une grande quantité en une seule fois peut augmenter la quantité de liquide et d'électrolytes éliminés dans l'urine. Si vous prenez certains médicaments prescrits, notamment le lithium, vous devez consulter votre médecin généraliste ou un professionnel de la santé pour obtenir des conseils supplémentaires.

Cet article a été révisé pour la dernière fois le 31 août 2022 par Kerry Torrens.

Nicola Shubrook est thérapeute nutritionnelle et travaille avec des clients privés et le secteur des entreprises. Elle est membre accréditée de la British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy (BANT) et du Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC). Pour en savoir plus, rendez-vous sur urbanwellness.co.uk.

Kerry Torrens est nutritionniste qualifiée (MBANT) et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en nutrition personnalisée et en thérapie nutritionnelle. Elle est membre de la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) et membre de la Guild of Food Writers. Au cours des 15 dernières années, elle a collaboré à un certain nombre de publications sur la nutrition et la cuisine, dont BBC Good Food.