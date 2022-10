Préhistoire: que sait-on de la première famille néandertalienne identifiée dans l'histoire ?

Crédit photo, Tom Bjorklund Légende image, Illustration d'un père et d'une fille néandertaliens. Dans l'une des grottes de Sibérie, les restes d'un père et de sa fille adolescente ont été retrouvés.

Ces dernières années, de plus en plus d'indices ont été décryptés sur les Néandertaliens, l'espèce humaine qui a vécu il y a environ 430 000 ans jusqu'à il y a environ 40 000 ans.

Mais les fossiles analysés appartenaient à des individus isolés et aucun lien de parenté n'avait jamais été établi entre eux.

Une équipe de scientifiques a pour la première fois identifié les liens familiaux des Néandertaliens à partir de restes découverts dans deux grottes de Sibérie.

Cette découverte, décrite dans un article de la revue Nature, a été faite par des chercheurs de l'Institut Max Planck de biologie évolutive de Leipzig, en Allemagne.

Ces travaux ont été menés par Svante Pääbo, qui a reçu cette année le prix Nobel de médecine pour ses travaux pionniers sur l'ADN ancien.

Parmi les 13 individus dont les restes ont été analysés, les scientifiques ont identifié un père et sa fille adolescente, ainsi que d'autres parents possibles.

L'étude met également en lumière la manière dont les communautés néandertaliennes étaient organisées et le rôle des femmes.

Où les fossiles ont été trouvés

Les restes d'os et de dents ont été découverts dans deux grottes appelées Chagyrskaya et Okladnikov, dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie, et datent d'environ 54 000 ans.

Les grottes sont situées à l'extrémité orientale de l'aire de répartition géographique connue des Néandertaliens, qui habitaient une partie de l'Eurasie occidentale.

Une autre lignée humaine éteinte, les Denisovans, occupait certaines parties de l'Eurasie orientale.

Crédit photo, Bence Viola Légende image, Chagyrskaya es una de las cuevas en Siberia donde se hallaron los restos que datan de hace 54.000 años.

La répartition géographique des Néandertaliens était très large, des côtes du Portugal à la Sibérie occidentale, et de l'Europe du Nord aux péninsules du Sud. Jusqu'à présent, aucun vestige n'a été retrouvé en Afrique et on pense qu'ils n'habitaient pas ce continent.

Les grottes sont situées à environ 100 km du site où les premiers restes de Denisovan ont été trouvés, mais l'étude n'a détecté aucune preuve de métissage. Notre espèce n'était pas encore arrivée dans cette région à cette époque.

Quels degrés de parenté ont été identifiés

Les 13 individus de Neandertal comprenaient cinq enfants et adolescents. Il y avait sept hommes et six femmes.

Le site de la grotte de Chagyrskaya a livré les restes d'un père adulte et de sa fille adolescente, dont on pense qu'elle a atteint la fin de son adolescence.

Il y avait également un enfant âgé de 8 à 12 ans, ainsi qu'un parent adulte qui, selon les résultats génétiques, était une tante, un cousin ou une grand-mère.

Les scientifiques ont trouvé de nombreux outils en pierre et des ossements d'animaux dans les grottes.

Ces objets suggèrent que les Néandertaliens qui ont habité ces grottes vivaient en petites communautés de chasseurs-cueilleurs de 10 à 20 membres et se nourrissaient de bisons, de chèvres de montagne et d'autres animaux.

"Notre étude fournit une image concrète de ce à quoi aurait pu ressembler une communauté néandertalienne. Et cela les fait paraître beaucoup plus humains à mes yeux", a déclaré le généticien Benjamin Peter, de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive, l'un des auteurs de l'étude.

"C'étaient des gens qui vivaient et mouraient en petits groupes familiaux, probablement dans un environnement hostile. Néanmoins, ils ont réussi à persévérer pendant des centaines de milliers d'années".

Ce que l'on sait des femmes

La communauté analysée présente un faible degré de diversité génétique, similaire à celui que l'on trouve chez les espèces menacées, ce qui souligne la petite taille des groupes.

Les chercheurs ont comparé la diversité génétique sur le chromosome Y, qui est hérité de père en fils, avec la diversité de l'ADN mitochondrial, hérité des mères.

La plus grande diversité génétique mitochondriale indique que ce sont les femelles qui ont migré vers d'autres communautés, tandis que les mâles sont restés au même endroit.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, "Los neandertales eran personas que vivían y morían en pequeños grupos familiares, probablemente en un entorno hostil", señaló Benjamin Peter, uno de los autores del estudio.

Extinction

Les Néandertaliens avaient une carrure plus trapue que les Homo sapiens et des sourcils plus grands.

Des études ont montré qu'ils créaient de l'art, utilisaient des méthodes de chasse complexes en groupe et possédaient des objets symboliques.

Dans la grotte de Gorham à Gibraltar, par exemple, on a découvert un dessin abstrait réalisé par les Néandertaliens avec des lignes croisées gravées dans la roche.

Les interactions entre les Néandertaliens et notre espèce ne sont pas entièrement claires.

On sait que des croisements ont eu lieu, comme le prouve le fait que les populations humaines modernes non africaines ont de l'ADN néandertalien résiduel.